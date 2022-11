Apagón de la hostelería: "Hemos tenido que cerrar el bar por las tardes porque los gastos nos comen las ganancias"

Un simbólico apagón promovido por el sector hostelero y de los bares se ha hecho a las 19.00 en la plaza del Pilar y la calle de Alfonso I de Zaragoza , entre otros puntos de la geografía aragonesa, para protestar por los elevados costes energéticos que les asfixian y que están lastrando la recuperación de estos establecimientos tras una pandemia que se cebó con ellos. José Luis Cebollada y Pilar López, propietarios del bar Parra 22, que abre sus puertas en la calle de Violenta Parra de la capital altoaragonesa, participaban en la movilización con una vela encendida verde, el color de la esperanza, a pesar de la que les estä cayendo encima. "Hemos tenido que cerrar el bar por las tardes porque los gastos nos comen las ganancias", resumía sobre su situación Cebollada.

El "sueño" y la "apuesta valiente" de esta pareja que ha vuelto a su Zaragoza natal después de 35 años en Alicante se han visto desbaratados por unos precios disparatados que no se esperaban cuando cogieron el traspaso del negocio después de la pandemia y lo abrieron en mayo de 2021. Este pasado verano ya empezaron a cerrar por las tardes después de la hora de la comida cuando encender el aire acondicionado se salí del presupuesto y así continúan. Cebollada explica que empezaron con una factura de luz de 250 euros y la última que han pagado rondaba los 900. "En estos momentos o pagamos a los proveedores o tenemos perdidas y es como estamos ahora", asegura. Por ello, reclama algún tipo de "bono social" que suponga una reducción del coste energético "ya que tenemos maquinaria que funciona las 24 horas del día".

Ella pone un ejemplo muy sencillo de cómo se ha incremento el coste de su cesta de la compra. "Hacer una tortilla vale el doble que cuando empezamos en 2021 y en el pincho no lo voy a repercutir porque no lo vendería". Él tiene claro que "subir las persianas todos los días son 300 euros". Hacen todo lo posible para salir adelante y ganarse al cliente, el menú diario a 12 euros lo han subido 50 céntimos desde que empezaron y mantienen los almuerzos económicos para los estudiantes del cercano instituto San Valero y los trabajadores de la zona. Cebollada describe el drama particular con tres frases: "Estamos cambiando dinero", "Menos es más" y "Cerrar es ganar". Aún así, seguía con la vela verde encendida a la espera de que las administraciones atiendan las demandas del colectivo.

70 millones de remanentes de ayudas de la covid para bonos eléctricos

La calle de Alfonso I también se ha quedado a media luz, como cuando pasa el Rosario de Cristal. A petición del sector, el Ayuntamiento de de Zaragoza ha apagado dos de las tres luminarias de cada farola porque por seguridad no se pueden desconectar todas, un gesto que agradeció Fernando Martín, presidente de Horeca y también de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón (Cehta). El sector, según ha explicado Martín, reclama que los alrededor de 70 millones de remanente de las ayudas por la covid-19 en Aragón se destinen a abonos eléctricos o a otras medidas que se diseñan de poayo al consumo, reducción de costes y transición hacia fuentes de energía renovables.

El manifiesto de Hostelería de España, que ha impulsado esta movilización, propone otras seis medidas ante la "gravedad" de la situación: revisar y modificar el sistema de cálculo de tarifas, disponer de un estatuto similar al de consumo electro intensivo, eliminar los peajes y buscar fórmulas de contratación adaptadas a la realidad del sector, rebajar los impuestos eléctricos y los costes regulatorios, avales públicos para poder acceder a comprar de suministros renovables a largo plazo por parte de grupos de usuarios y promover los sistemas de compra agrupada y subastas de contratación en el sector.