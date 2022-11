La oposición ve insuficiente la rebaja fiscal de Lambán y la tacha de "maquillaje" y "electoralista"

La mayoría de la oposición en las Cortes de Aragón, PP, Ciudadanos y Vox, consideró ayer insuficiente la reforma impositiva anunciada por el cuatripartito, hasta el punto de llegar a tildarla de «maquillaje fiscal» y «electoralista». Especialmente críticos fueron con la rebaja del IRPF, de medio punto para las rentas medias y bajas, por lo que esperan poder ampliarla en la negociación de los presupuestos, aunque son conscientes de que los socios de la DGA tienen la mayoría necesaria.

Solo se desmarcó el diputado de IU, Álvaro Sanz, quien respaldó la decisión de ampliar la presión fiscal a las rentas más altas y a las empresas por la contaminación ambiental, además de crear el tributo a las renovables, en la línea de lo que planteó.

Como adelantó ayer este diario, la rebaja del tramo autonómico del IRPF beneficiará a las rentas de hasta 90.000 euros y los aragoneses se ahorrarán de 42 a 342 euros. El recorte será progresivo y descendente en función de su renta, del 5% para los que declaran 10.000 euros y del 0,26% para los de 90.000. Los 6.000 contribuyentes que más cobran afrontarán una subida de hasta 2.508 euros.

La portavoz de Hacienda del PP, Mamen Susín, hizo hincapié en que han conseguido que el PSOE y el presidente, Javier Lambán, abandonen el «discurso catastrofista» de que una bajada fiscal es el apocalipsis, pero lamentó que se quede en «maquillaje fiscal». «Y lo es porque juegan a empatar ingresos y gastos con la subida a las rentas más altas y los impuestos ambientales en vez de devolver el exceso de recaudación a los ciudadanos», dijo.

Susín insistió en que con los más de 800 millones de ingresos extra previstos en el techo de gasto presupuestario para 2023 hay «margen suficiente» para asumir la propuesta popular de reducir un punto y deflactar el IRPF a las rentas medias y bajas en Aragón. Su impacto en la recaudación alcanzaría los 140 millones, según los cálculos de la Dirección General de Tributos. «Solo con la subida de ingresos de los impuestos cedidos y propios, el Ejecutivo prevé 135 millones adicionales y hay que recordar que a falta de un trimestre para acabar el año ya se han superado las previsiones de recaudación», explicó.

Por si fuera poco, opinó que solo deflactando los tramos más bajos del impuesto se logrará de forma inmediata el alivio fiscal. «Tampoco se va a conseguir que no sigamos siendo una de las autonomías con los tipos más altos», dijo antes de valorar la propuesta como adecuada e incompleta al mantener «el castigo a las rentas medias y bajas».

Por todo ello, llamó al cuatripartito a la negociación para que en su tramitación con los presupuestos se pueda enmendar porque las exenciones y bonificaciones en Sucesiones y Donaciones planteadas deben ser «más ambiciosas». Sobre la pretensión de crear un impuesto a las renovables por su impacto visual, lo rechazó de plano. «El Gobierno debe evitar el impacto, no hacer pagar por provocarlo», apostilló.

En la misma línea se pronunció el portavoz de Hacienda de Cs, José Luis Saz, quien valoró el ajuste fiscal como «altamente insuficiente» y trasladó su esperanza en reconducirla en el trámite parlamentario. «Vaya reforma se ha diseñado cuando los principales beneficiarios del ahorro fiscal son las rentas de 60.000 euros y no las bajas», lamentó.

No quedaron ahí sus críticas, ya que reprochó que no se logre que Aragón siga siendo «sin duda» una de las autonomías que más grava por el IRPF. E insistió en plantear una deducción en el Impuesto de Transmisiones por adquisición de primera vivienda habitual para que se puedan beneficiar todos los jóvenes «y no solo los que tienen padres con recursos al bonificar las donaciones a hijos».

1 IRPF La rebaja del tramo autonómico del IRPF será de medio punto y supondrá un ahorro de entre 42 y 342 euros para los que declaran hasta 90.000 euros, lo que implicará beneficiar a 720.000 contribuyentes aragoneses, el 99% del total. Por el contrario, las rentas más altas deberán afrontar una subida de hasta un punto y medio y pasarán a pagar entre 108 y 2.508 euros más, que afectará solo a los 6.000 ciudadanos restantes que pagan el impuesto.

​ Las rentas bajas serán las que porcentualmente más se beneficien, con un recorte del 5% para los que declaran hasta 12.450 euros. La reducción de medio punto se aplicará a los cinco tramos hasta 50.000 euros y a partir de esa cuantía se irá aumentando, por lo que los beneficios de la reforma irán menguando hasta llegar a un 0,26% para los que declaran 90.000. 2 Donaciones y sucesiones Se amplían las reducciones en donaciones a favor del cónyuge y los hijos, extendiéndose también para la compra de la vivienda habitual. De la misma forma, se extienden al 99% para facilitar la reinversión en actividades empresariales y profesionales y tanto el relevo generacional como el emprendimiento. 3 Tributos ambientales Para compensar la rebaja, el cuatripartito ha pactado subir un 10% el impuesto a las grandes superficies comerciales. Igualmente, elevará un 15% el que pagan las hidroeléctricas y el que grava el transporte de energía eléctrica de alta tensión. Adicionalmente, propone un nuevo gravamen al impacto paisajístico de las renovables.

Discrepancia técnica

Sobre los impuestos ambientales, indicó que subirlos supone «el precio» para consensuar el ajuste con Podemos, aunque su capacidad recaudatoria sea mínima. Además, advirtió de que la propuesta de gravar a las renovables será muy difícil que salga adelante porque habría que determinar el hecho imponible y justificar la contaminación. «¿Cómo se evalúa y gradúa el impacto visual y paisajístico?», se preguntó.

El portavoz de Vox, Santiago Morón, estimó que las medidas tienen un «claro interés electoralista» y las rebajas son «muy insuficientes, con escasa repercusión en el bolsillo de los ciudadanos». A su juicio, con el recorte del gasto político «improductivo» se podría reducir de forma «mucho más ambiciosa» la presión tributaria y mejorar la financiación de los servicios esenciales.

Morón opinó también que elevar la carga fiscal a las empresas y generar un tributo a las renovables tendrá como previsible consecuencia que se repercuta a los clientes.

Por su parte, Álvaro Sanz indicó que hay que analizar la reforma impositiva en su conjunto y defendió que se debe tender a un «mejor y más justo» reparto de las aportaciones al erario para sostener los servicios públicos. El líder de IU estimó que, en todo caso, el balance del ajuste fiscal debe ser positivo porque el déficit en la capacidad de financiación de las arcas autonómicas alcanza los 400 millones. Del mismo modo, recordó que el tributo a las renovables ya lo planteó su formación y debería aplicarse «cuanto antes» y no dejarlo para el medio plazo como apuntó el presidente Lambán.