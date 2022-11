El Justicia de Aragón alerta de que la mitad de los médicos del medio rural se jubilarán en 10 años

La mitad de los médicos de familias que atienden en el medio rural tienen más de 55 años, por lo que "se jubilarán en diez años". "Y no hay recambio". Así de contundente se ha mostrado este lunes el lugarteniente del Justicia de Aragón, Javier Hernández, al presentar el informe elaborado por esta institución durante los últimos diez meses y que ofrece una visión "muy pormenorizada" de la situación de sanidad en el ámbito rural. Ha parafraseado al presidente del Ejecutivo, Javier Lambán, al hablar del "colapso" de la asistencia sanitaria y ha apuntado que, aunque la situación se prevé que mejore a partir de 2028, la "travesía del desierto que se se va a vivir hasta entonces es muy preocupante".

En este sentido, ha alertado de que solo tres centros de salud del ámbito rural (de los 66 existentes en municipios con menos de 10.000 habitantes) están acreditados como unidades docentes y, por lo tanto, pueden acoger a médicos y enfermeros en formación (mir y eir). Por ello, una de las propuestas pasaría por aumentar esos ambulatorios acreditados, aunque en tal caso, ha reconocido, que la falta de profesionales en el ámbito rural dificultaría también la formación.

"Además, no se hacen rotaciones de especialidad en el medio rural", ha lamentado, al tiempo que ha reconocido la necesidad de que desde la enseñanza se refuerce el interés por lo rural. "No se quiere lo que no se conoce", le señaló Concha Gómez, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Teruel, durante las conversaciones mantenidas para elaborar este informe. Y, a raíz de ello, ha explicado Hernández que mientras que el personal de enfermería "sí que se asienta en el territorio", el de medicina "va y viene".

"Se ha demostrado que pese a que se ha intentado desde el Salud (a través de distintas medidas desde 2017 para incentivar los puestos de difícil cobertura), no ha sido suficientemente atractivo para que se produzca", ha reconocido Hernández. Y, ha señalado, que otras comunidades que han optado por "otro tipo de incentivos", tampoco han funcionado.

Actualmente, hay un total de 1.033 profesionales, entre médicos y enfermeros, que trabajan en el medio rural para atender a 227.489 pacientes. Y, en este sentido, Alicia Iñiguez, responsable de Sanidad del justiciazgo, ha enfatizado en que de las 74 (de 187 en toda la Comunidad) vacantes que se ofertaron en el medio rural en los nombramientos temporales de Atención Primaria de junio de este año, 35 se quedaron sin cubrir, la mayoría de Médicos de Atención Continuada (MAC). Además, ha cuestionado que el Salud utilice las autocoberturas (un profesional asume la consulta del compañero y se le abona en nómina el importe correspondiente al 75% de su salario si finaliza antes de las 17.00 y el 100% si lo hace después) para cubrir las bajas o vacaciones de los médicos cuando las bolsas están vacía. Como resultado, ha resumido Hernández, durante la época estival no se cubren el 25% de las bajas, vacaciones ni libranzas.

Entre 2.000 y 10.000 euros

El informe elaborado por esta institución pone de relieve que solo un 7% de los ayuntamientos tienen un convenio firmado con el Departamento de Sanidad. Los consistorios destinan, según las encuestas realizadas, entre 2.000 y 10.000 euros anuales a costear todo lo relacionado con la sanidad del municipio, a excepción del sueldo de los profesionales sanitarios: luz, gas, limpieza, mantenimiento...