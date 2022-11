José Javier Forcén: "La rehabilitación del Papa Luna modernizará el Vaticano"

¿Cómo un illuecano como usted se mete en esta batalla de recuperar la imagen del Papa Luna (Illueca 1328-Peñíscola 1423)?

En Illueca siempre ha habido un sentimiento de defender la figura del Papa Luna porque se le ha olvidado durante muchos siglos, al ser un personaje denostado por la Iglesia católica. En nuestra localidad hay católicos fervientes y eso chocaba porque Benedicto XIII fue condenado por el concilio de Pisa y de Constanza. Yo estoy orgulloso de ser de Illueca, como el papa Luna. Quise retomar la reivindicación de su figura porque parece estar perdida. La hilazón de Illueca, el Papa Luna y la historia de Aragón es redonda.

Sus restos fueron abandonados de su pueblo y arrojados al río por los militares franceses.

Es del resultado de una venganza política porque el rey Carlos de Francia se disgustó cuando Gregorio XI regresó de Aviñón a Roma (1377). Cuando él murió se hicieron las elecciones, con esos enfrentamientos, y salió eligido Urbano VI, pero a los tres meses, la violencia provocó su huida porque no era el mejor elegido. En Fendi, una localidad italiana, un grupo de cardenales disidentes escogen a Clemente VII y él volvió al papado de Aviñón porque le arropaba el rey francés, pero ya se había producido el Cisma, la disidencia y la rebelión.

La elección del papa aragonés llegó con el cisma de Occidente, en el siglo XIV.

El papa Luna era un doctor en Derecho Canónico y entendía, como pensamos los juristas, que una expresión forzada por la violencia, la amenaza o la coacción es nula. Lo eligieron después de que muriera Clemente VII y el rey de Francia está contento al principio, porque Benedicto XIII seguía en Aviñón, pero vio que era un aragonés y no era tan dócil como su antecesor francés. Empiezan a acosarle violentamente en el palacio y tiene que huir de Aviñón.

Huyó a Peñíscola.

Es muy delicado decir lo de huir a Peñíscola... Cuando se escapó de Aviñón, intentó tener un encuentro con el papa de Roma, quien al final no acudió. No quería ir a Roma por seguridad. Al ver que se quedaba desamparado y no tenía ningún apoyo, le ofrecieron ir a Peñíscola, donde estuvo casi secuestrado hasta que murió. Ejerció como papa de la cristiandad, escribiendo sus bulas y los decretos.

El sacerdote Ovidio Cuéllar estudió las bulas del Papa Luna, que se guardaban en la biblioteca del Vaticano pese a haberlo acusado de hereje y antipapa.

Casi todas esas bulas tienen que ver con la generosidad y el mecenazgo del Papa, y de un comportamiento exquisito en beneficio de los feligreses. He leído bastantes de esas bulas, en las que se ve que financiaba todas las iglesias de la zona de Calatayud, al igual que la Seo de Zaragoza. En 2017, en una ponencia en el congreso de la Corona de Aragón sobre el Cisma se habló de su devoción de la Virgen del Pilar, ya que daba indulgencias para los peregrinos que la veneraban.

Benedicto XIII solo fue defendido en su tierra, Aragón, y en Escocia, donde guardan sus bulas en la Universidad de Saint Andrews. ¿La Iglesia va a aprovechar su apoyo?

Los tiempos de la Iglesia y del Vaticano son distintos a los nuestros. Espero que se avance, con mi trabajo. Las bulas de la Universidad de Saint Andrews en Escocia se las deben al Papa Luna, pero donde hizo un trabajo inconmensurable fue en la Universidad de Salamanca. Escritores salmantinos cuentan que la fundación de esta institución dependió de Alfonso IX, que creó los estudios generales; su hijo Alfonso X el Sabio los amplió; y Benedicto XIII, que era entonces el cardenal Luna, los moderniza para convertirlos en una verdadera universidad, con los estudios de Teología, Filología, Derecho, Medicina… Los sacó de la iglesia y compró con su peculio los terrenos alrededor de la catedral donde se construyeron los edificios que hoy son el campus de la ciudad universitaria.

¿Ese gran despliegue de Benedicto XIII también se ha olvidado?

En Salamanca se lo reconocen, pero cuando él subió al Pontificado declaró la Universidad de Salamanca como Pontificia, que es el espaldarazo definitivo. Pero cuando murió Benedicto XIII, Martín V se convirtió en el mecenas o protector de esa universidad, lo que no desaprovecharon los salmantinos y los universitarios. A pesar de los favores que les consiguió, lo olvidaron. El catedrático Eugenio García Zarza, que murió en 2019, escribió un libro que no acabó y su mujer e hijos lo han concluido. Quiero que lo edite la Institución Fernando el Católico, como hizo con las bulas que recogió Ovidio Cuéllar, y va a colaborar la Fundación Ibercaja y, quizás, la DGA.

¿Al visitar al papa Francisco en 2018, usted pudo abrir la vía para rehabilitar a Benedicto XIII?

Cuando tuve la suerte de ver al Papa en 2018, íbamos una docena de exalumnos de los jesuitas, pero nadie sabía a lo que iba yo. Llevaba mi bagaje, con un libro y un documental, porque yo no pensaba acudir a pasar el rato y tenía mi batalla. Si estuvimos quince minutos con Francisco, casi todo el tiempo lo robé yo.

¿El papa Francisco sabía lo que le venía del Papa Luna?

No lo sabía. Veníamos de la mano de un jesuita que vive en Magallón y es de Torrecilla de Alcañiz, una localidad que está muy cerca de Cretas, y fue monaguillo del cardenal Omella cuando era sacerdote.

¿Qué ha pasado desde aquel encuentro de 2018 hasta aquí para esa evolución?

Ha habido un avance porque al llegar a Zaragoza emprendí una campaña para que lo conocieran los obispos aragoneses, los arzobispos, los cardenales y Blázquez (presidente de la Conferencia episcopal de 2014 a 2020). Algunos contestaron, como el nuncio del Vaticano (Bernardito Cleopas), que se interesó, y otros no.

Recientemente el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha llevado su iniciativa ante el papa Francisco para que el Vaticano recupere la figura de Benedicto XIII el año que viene, al cumplirse 600 años de su muerte en Peñíscola. ¿Que le parece?

Esa es la ilusión de los illuecanos, aragoneses y españoles. Todos tenemos que empujar porque a veces lo haces y no sabes cuál será el resultado o por dónde llegan otros esfuerzos coincidentes. Al escribir al cardenal Omella y a la Conferencia Episcopal alguien tiene que decir algo. Seguro.

¿Espera alguna declaración oficial sobre el Papa Luna?

De acuerdo con la doctrina de la Iglesia Católica, bastaría una declaración para rehabilitar la figura del Papa Luna y retirar las condenas que tiene de los conciliábulos de Pisa y Constanza. Así de simple y así de grande.

El robo de su cráneo en Sabiñán dio la vuelta al mundo. ¿Qué puede provocar más allá de la emoción en Aragón si se recupere su figura por la Iglesia Católica?

Históricamente es muy importante, pero habrá alguien que se aproveche porque lo ha sabido hacer siempre y es Peñíscola. Eso es turismo… En el relato se enseñan todos los detalles del castillo, las escaleras o el bufador y eso no tiene desperdicio.

¿Algo debería llegar para Illueca, que se quedo hasta sin el cráneo?

El Gobierno de Aragón declaró en 2007 que el cráneo era un Bien de Interés Cultural. Debería haber hecho algo más que meterlo en los archivos hasta 2022. Y debería hacer valer esos derechos, como tenedores del BIC, y distribuirlo como consideren para que tenga una gran promoción. En Sabiñán harán lo que puedan. En 2023 sería una bendición que estuviera en Illueca (por el aniversario de su muerte) y conseguiría que un cuadro que estaba en la iglesia de Paniza nos lo dejaran, que ya logré con la mediación de Manuel Almor pero se lo llevaron en verano. Intento recuperar otro cuadro que estaba en Alquézar para llevarlo en verano y que ofrezca un rendimiento turístico.

El alcalde de Sabiñán está abierto en ceder el cráneo a otros lugares…

El contrato del cráneo respeta la propiedad del Ayuntamiento de Sabiñán y no se puede firmar algo que está fuera del comercio de los hombres.

¿El papa Francisco quiere modernizar el Vaticano con la recuperación del Papa Luna?

La Iglesia tiene que buscar la modernización dentro de la tradición. No puede avanzar la sociedad y la Iglesia retroceder. El papa Francisco tiene esa disposición y debe luchar por la modernización con la rehabilitación del papa Luna, aunque la estructura del Vaticano sea más férrea.

El Vaticano puede dar un ejemplo con el caso del Papa aragonés.

Indiscutiblemente, el Vaticano se modernizará si rehabilita al Papa Luna, después de seis siglos de oscurantismo... y habrá luz.

Como fue juez deportivo, cómo ve la evolución del VAR en el fútbol.

Había una máxima jurídica deportiva en beneficio de todos: lo que ocurre en el rectángulo de juego durante los 90 minutos del partido es inamovible. Ahora ya no es así. Los avances técnicos pueden ayudar. Un jurista me decía que el VAR podría decidir el fuera de juego o si ha traspasado el balón la línea de la portería, pero fuera de eso decide cosas personales de voluntad y no me convence.