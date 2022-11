La oposición dice que el discurso de Lambán “está alejado de la realidad de los aragoneses”

"Decepción", "preocupación" y "descontento". Así han definido los grupos parlamentarios de la oposición del Gobierno de Aragón (PP, Cs, Vox e IU) el discurso del presidente del Ejecutivo, Javier Lambán, en al primera sesión del debate de estado de la Comunidad que ha tenido lugar este jueves en las Cortes de Aragón. A apenas 7 meses de las elecciones autonómicas, los contrarios al cuatripartito ven un futuro "que se parece mucho al pasado" y critican "la poca cantidad de anuncios sustanciales" que ha realizado el máximo mandatario aragonés este jueves.

Comenzaba el turno de las reacciones de los partidos políticos a las palabras de Lambán Mar Vaquero, portavoz del PP, que ha asegurado que ha sido un discurso "previsible, sin ninguna medida de calado". Ha recriminado al presidente que "no ha nombrado ni una sola vez a las familias o a los autónomos", por lo que "ha estado totalmente alejado de la realidad". "Es un gobierno acabado y agotado, estamos ante un cambio de ciclo evidente", ha espetado Vaquero.

Por su parte, el líder de Ciudadanos (Cs) en Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha expresado que Javier Lambán "tiene más credibilidad cuando habla directamente a los ojos y no lee un papel denso". El portavoz ha mostrado su "decepción", ya que "no esperaba mucho, pero tampoco tan poco". "Venía preparado para escuchar lo que iba a ser el primer gran mitin electoral y nos hemos encontrado con una especie de teletienda", ha asegurado Calvo. En la misma línea que Vaquero, ha incidido en que "los aragoneses no se habrán sentido identificados con el discurso".

En Vox han asegurado que las palabras del máximo mandatario aragonés han sido “muy previsibles”. Santiago Morón, su portavoz, ha expresado que les ha sorprendido que el presidente “no ha hecho referencia a la gestión del último año” y no ha dicho “nada” de la situación que están viviendo los aragoneses. Ha afeado, al igual que la portavoz al PP, que Lambán no haya tenido en mente a los autónomos. "Ha estado totalmente alejado de la realidad, con un discurso con muy poca chicha y muy pocos titulares", ha apostillado Morón.

El último partido de la oposición, Izquierda Unida (IU), ha manifestado su "preocupación" por un discurso “que ha tenido mucho de un futuro que se parece demasiado al pasado”, según su portavoz, Álvaro Sanz. “La única cuestión que ha aplicado es su política de alfombra roja de atracción de empresas”, ha dicho, acusando al presidente aragonés de tampoco hacer referencia en sus palabras a la desigualdad. "Lambán, ausente total, habla de la paz social que es una coartada. El cambio climático apenas lo ha utilizado como etiqueta para adornar su discurso", ha asegurado el portavoz de IU.