Azcón recrimina a Lambán que sus "palabras contrastan con los hechos"

“Hay que estrechar las relaciones de colaboración en beneficio de todos los zaragozanos y aragoneses y esa no es la línea de que he visto en el discurso de Lambán”. De esta forma ha valorado este jueves el alcalde de Zaragoza y líder autonómico del PP, Jorge Azcón, la intervención del presidente aragonés, Javier Lambán, en la primera jornada del debate sobre el estado de la Comunidad, en la que ha criticado que sus "palabras contrastan con los hechos" porque, ha dicho, “dice una cosa y la realidad es otra”. En este sentido, ha criticado que la colaboración dista mucho de la que hubo está muy lejos de la que hubo en pandemia.

Azcón ha recriminado que en su discurso Lambán no haya aclarado cuándo va a pagar los 25 millones que debe por la línea del tranvía y qué va a pasar con el plan de depuración, “en el que se anuncian inversiones millonarias y a Zaragoza viene una mínima parte siendo que la mayor parte de los ingresos vienen de la ciudad”.

No se han quedado ahí los reproches al líder socialista por defender en su intervención que se siente concernido con la capital y, a diferencia de Teruel con la agencia espacial, “no quiera trabajar con el ayuntamiento” en las candidaturas de las agencias estatales de inteligencia artificial y de salud, a pesar del ofrecimiento expreso. “Es incompresible que estemos en proyectos tan importantes como la agencia de salud, en la que no ha querido trabajar con el ayuntamiento, o de la agencia de inteligencia, que pese a los ofrecimientos que le he hecho me he enterado por los medios de comunicación de esa candidatura”, ha lamentado.

De la misma forma, ha mostrado su sorpresa por el hecho de que el presidente vuelva a hablar de sentirse concernido por el nuevo campo de fútbol y aún no haya aclarado cuál va a ser su colaboración. “Es un proyecto que por desgracia vamos a impulsar en solitario porque Lambán habla de sentirse concernido, pero no está dispuesto a colaborar en nada”, ha censurado.

En cuanto a las 600 pisos de alquiler social que el presidente ha dicho que están pendientes de que el Ayuntamiento de Zaragoza cumpla lo acordado, Azcón ha apuntado que Lambán carece de la información de la que sí dispone el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro. Así, ha apuntado que la semana que viene se concederá la licencia a la residencia con 336 estudios para jóvenes del Actur y ha indicado que el expediente del de Torre Ramona está pendiente de un informe del propio Gobierno. "Y ya hemos expresado nuestra voluntad con los grupos de viviendas sindicales", ha apostillado.