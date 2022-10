Talleres que fomentan el empoderamiento y la asertividad de jóvenes con discapacidad

"La idea de acudir a estas charlas era que mi hija Julia accediera de forma útil a una información que consideramos que es muy necesaria. Y también que compartiera sus dudas con profesionales y con chicas que tuvieran las mismas preocupaciones e intereses. En el caso de los padres, queríamos intercambiar experiencias con familias en la misma situación. Y nuestras expectativas se han visto cumplidas, de ahí que este año volvamos", indica Chabier González, padre de Julia, una joven de 17 años.

Chabier repite en la segunda edición de estas charlas dirigidas a usuarias con discapacidad y a sus progenitores. Una iniciativa que forma parte del proyecto ‘Diversas y sin miedo’ organizado por Amanixer,en colaboración con Fundación Dfa y que se enmarca dentro de los Programas de Interés Social en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Una vez al mes, este grupo de padres se reúne para abordar una serie de temas de interés para ellos y, sobre todo, para sus hijas. En semanas alternas, ellas también se reúnen en la sede de DFA para tratar estas mismas cuestiones, pero adaptadas a sus necesidades y a su edad.

"Se trata de crear grupos de apoyo mutuo, en los que las participantes se encuentren a gusto y labren vínculos entre ellas, a la vez que se abordan cuestiones importantes relacionadas con la autonomía, las relaciones sociales y personales, el autoconcepto o el autoconocimiento, tan importante en los tiempos en los que estamos viviendo", apunta Sofía Martínez, psicóloga de Fundación Dfa y coordinadora de esta actividad, que arrancó en 2021.

"Se trata de crear grupos de apoyo mutuo, en los que las participantes se encuentren a gusto y labren vínculos entre ellas"

Intereses comunes

Una de las principales características de estos grupos es que están formados por chicas jóvenes, de 13 a 17 años, que se conocen entre sí, en muchos casos, y que en todos tiene intereses comunes.

En el ejercicio pasado, durante las sesiones, que son muy dinámicas y participativas, se abordaron temas que les preocupaban a las jóvenes asistentes, y que tenían que ver, en muchos casos, con sus relaciones con los demás o con su propio autoconocimiento. "En numerosas ocasiones, estas personas no saben decir que no, porque creen que al hacerlo las personas que reciben la negativa dejarán de estar con ellas o hacer planes juntas. Pero, es muy importante ahondar en el tema de la asertividad y enseñarles que hay que saber decir que no en todos los ámbitos de la vida, no solo en el sexual. S i una persona les pide algo que ellas no quieren hacer o es perjudicial, tienen que tener las herramientas necesarias para poder negarse y hacerlo sin miedo, porque es una situación de abuso y tenemos que enseñarles a detectarlo", indica Sofía Martínez.

Además, en las charlas cuentan con la presencia de profesionales especializados que les facilitan herramientas para evitar abusos de índole sexual o para hacer frente al ciberacoso y otros delitos relacionados con las redes sociales gracias a la presencia de miembros de la Policía que les orientan y resuelven sus dudas.

Años de trabajo

Estas charlas forman parte del proyecto ‘Diversas y sin miedo’, una iniciativa con la que Amanixer pretende atender las necesidades y demandas de todas las mujeres, desde que son muy pequeñas y conforme van avanzando en su desarrollo.

"Llevamos años trabajando con las mujeres con discapacidad y apostando por el empoderamiento y la prevención de la violencia, y esta es la razón de ser de estas charlas, cuyo balance es muy positivo, ya que el hecho de que los grupos sean tan pequeños favorece mucho la comunicación y la confianza entre ellas», señala Miriam Herrero, presidenta de Amanixer.

En estos grupos se potencia abordar temas que en casa pueden resultar más complicados de hablar, como la sexualidad, el respeto a su cuerpo y las relaciones saludables

Grupos en los que se potencia abordar temas que en casa pueden resultar más complicados de hablar, como la sexualidad, el respeto a su cuerpo y las relaciones saludables. "Son cuestiones que también abordamos con los padres, insistiendo en la necesidad de que las familias sean un apoyo, pero que no las sobreprotejan ni coarten sus movimientos. Esto es un trabajo de fondo, a largo tiempo, pero estas charlas les hacen sentirse cómodas y seguras, fomentando su empoderamiento", concluye Miriam Herrero.