Los vecinos del Actur exigen una residencia pública: "No podemos pagar 2.000 euros por una plaza en la privada"

Más de un centenar de vecinos del Actur de Zaragoza se concentraron este jueves para pedir una residencia pública con centro de día y apartamentos con servicios comunes en el barrio. "Es una zona que empezó siendo muy joven, pero ahora la gente tiene la necesidad vital de que se construya un centro para cuando las personas mayores no puedan estar dentro de su domicilio", argumenta María Luisa García, vicepresidenta de la Federación de Barrios de Zaragoza (FABZ) y responsable de la Comisión de Mayores.

Responsables de las entidades que han convocado la concentración, las asociaciones de vecinos Puente de Santiago, Rey Fernando y Parque Goya, las parroquias, la FABZ y la asociación de Mayores Rey Fernando-Actur, han leído un manifiesto en la avenida Gertrudis Gómez de Avellaneda y han iniciado una marcha hasta el solar donde consideran que sería "idóneo" construir la residencia. Los manifestantes han sostenido carteles durante todo el trayecto con sus peticiones: "¿Qué pensionista puede pagar 2.00 euros? Lambán gástate algún eurico en quien te llevó a gobernar".

Al llegar al terreno, situado cerca del pabellón Siglo XXI, leyeron un segundo manifiesto. "Existe un solar vacío y abandonado de casi 5.000 m2 desde hace ya unos 40 años en la calle Margarita Xirgú, cuyo propietario es el Ministerio de Defensa", reivindica Alberto Andrés, de la asociación Puente de Santiago. Según comenta, llevan años investigando para dar con la historia sobre este terreno. "Era del Gobierno de Aragón y éste se lo cedió al Ministerio para construir 120 viviendas para militares en un plazo de tiempo que ya finalizó hace mucho", defiende . Por ello, piden que se "permute" el solar a la DGA por otro "para que construyan ahí un edificio público al servicio de los mayores".

Más información El Gobierno de Aragón destinará 24 millones en tres años a un gran complejo social en Valdefierro

Los vecinos, que exigen una "solución ya", han recogido más de 2.500 firmas y mantienen conversaciones tanto con el Ministerio como con los diferentes grupos políticos de las Cortes de Aragón. Desde la FABZ denuncian que a día de hoy solo hay dos residencias públicas, la de la Romareda y la de Borja. "Es lamentable, está todo externalizado a empresas. Aragón es la Comunidad que más plazas de residencia privada tiene", asegura María Luisa García.

Desde el Gobierno de Aragón explican que "la planificación de centros nuevos no responde a una distribución por barrios, puesto que los usuarios son atendidos en función de su situación de dependencia". A día de hoy, Aragón cuenta con 18.000 plazas de residencia de mayores. De ellas, 1.900 son públicas (del IASS) y 1.600 están concertadas con el Gobierno de Aragón, según el Acuerdo Marco. Además, 5.813 aragoneses perciben la prestación económica vinculada al servicio (una de las opciones que incluye el catálogo de la dependencia) para financiar parte de su plaza residencial.

De este modo, defienden fuentes institucionales, "la mitad de las plazas residenciales de Aragón cuentan con aportación económica del Gobierno de Aragón en una u otra modalidad". En todo caso, recuerdan, "desde hace 12 años no se han podido realizar inversiones en infraestructuras, y ahora, con los Fondos de Resiliencia de la UE, además de todas las obras para adecuar los centros (del IASS, sociales y mercantiles), hay proyectados dos nuevos centros residenciales públicos en Aragón, el de Valdefierro (100 plazas nuevas) y el de Ateca (56 plazas)".

"Hay mucha gente mayor en el barrio y en unos años habrá más"

Encarni Tapia y Erundina Catalán, de 74 y 83 años. H. A.

Encarni Tapia y Erundina Catalán, de 74 y 83 años, han participado este jueves en la concentración para exigir al Gobierno de Aragón que construya una residencia pública en el Actur. "Hay mucha gente mayor en el barrio y en unos años habrá más. Llevamos muchos años luchando por un centro de cuidado del mayor en el barrio", reconoce Tapia, que lleva 20 años viviendo en la calle Emilia Pardo Bazán, junto al centro comercial Gran Casa.

"Las pensiones que tenemos son muy bajas y las cuotas de las residencia rondan los 2.000 euros. No podemos permitirnos eso. Necesitamos centros que no supongan ningún coste para nosotros", reivindican.

"La mayoría no podemos pagar una residencia privada de 2.000 euros"

Teresa Pastor, de 81 años. H. A.

En la calle Pablo Iglesias, cerca del centro comercial Carrefour Actur, vive desde hace 40 años (fue una de las primeras zonas donde se comenzó a construir) Teresa Pastor, de 81 años. "Hace muchos años comenzamos pidiendo un centro de Especialidades porque tenemos que ir todos al Grande Covián y somos mucho habitantes en esta zona. No lo hemos llegado a conseguir nunca", reconoce.

"También llevamos tiempo pidiendo una residencia. "La mayoría no podemos pagar una los 2.000 euros que exigen en las privadas. Es inviable con la pensión que tenemos", sostiene Pastor, que cuenta con una retribución por viudedad. "Yo he trabajado toda la vida detrás de un mostrados, pero antiguamente no se aseguraba a las mujeres", lamenta.