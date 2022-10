Sanidad abrirá en Huesca la residencia de trastornos mentales infanto-juveniles 

La nueva residencia para atender a jóvenes con trastornos mentales se ubicará en Huesca, aunque la consejera de Sanidad, Sira Repollés, no ha detallado cuántas plazas se ofertarán finalmente. No obstante, en un principio se valoraba que fueran entre 20 y 25. Repollés ha confirmado la ubicación de este nuevo dispositivo que se enmarca dentro del plan de Salud Mental, en el que también se incluye la ampliación de la planta de atención infanto-juvenil del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, que a partir de este viernes recibirá de nuevo a sus usuarios. Contará, según ha detallado, con 12 camas y una decimotercera denominada de tiempo fuera. "Se trata de una cama de aislamiento", ha apuntado Repollés, al tiempo que ha destacado que aunque su uso no será permanente, es necesaria su existencia para situaciones "especiales" y "puntuales".

"Aúna el nuevo concepto de tratamiento de la enfermedad mental con la humanización de los espacios y la sociabilización", ha señalado. Esta misma filosofía se aplica en las obras que se están desarrollando en la planta quinta del Hospital Royo Villanova, y en el incremento de camas que se ejecutará en el Hospital Universitario Miguel Servet. Todo ello, ha asegurado Repollés, va a acompañado por un incremento en la dotación de personal.

En el Clínico además se mantendrán las seis camas que en la zona pediátrica, destinadas a los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria sin excesiva comorbilidad psiquiátrica. “Es un logro muy importante para los potenciales pacientes y para los profesionales, que con estas instalaciones podrán desarrollar en mejores condiciones sus proyectos”, ha señalado Repollés.

¿Cómo funciona la unidad?

Las fases de la actividad asistencial en la Unidad son tres: momento del ingreso en zona intensiva hasta valoración; mantenimiento del paciente en esta zona intensiva o ingreso en la zona de transición, según se decida tras su valoración; y paso a un módulo abierto que sirva de transición una vez finalizada la hospitalización.

Cada año se registran en esta unidad entre 130 y 140 ingresos, con un índice de ocupación entre el 97% y 100% y con estancias medias de 15 a 16 días, sumando más de 2.000 estancias anuales.