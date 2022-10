Lambán destaca la "sencillez y altura moral" del papa Francisco y le invita a visitar Zaragoza y San Juan de la Peña

"La conversación privada con el Papa no ha defraudado mis expectactivas en absoluto. Me ha impresionado su altura moral, su manera tranquila de comunicar. Comparto muchas de sus preocupaciones y su apelación a que, en los tiempos que vivimos, se dejen a un lado las ideologías y se busquen grandes acuerdos". Así lo ha indicado el presidente de Aragón, que no podía estar más satisfecho tras el encuentro de 20 minutos que ha mantenido este miércoles en el Vaticano con el papa Francisco. Javier Lambán le ha invitado a visitar la Comunidad, haciendo especial hincapié en Zaragoza y en el Monasterio de San Juan de la Peña, cuna del Reino de Aragón y el primer lugar de España donde se utilizó el rito romano en la Eucaristía.

Acompañado por el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano, Lambán ha compartido con el Papa los lazos de unión entre Aragón y el Vaticano. La relación se remonta a 1069, con la visita del rey aragonés Sancho Ramírez al papa Alejandro II para pedirle que legitimara el incipiente reino. Así lo hizo y, desde entonces, el rey de Aragón se convirtió en vasallo del Papa a cambio la entrega anual de 500 mancusos de oro. Dos monedas y una réplica de la Virgen del Pilar son los dos regalos que el barón socialista aragonés ha entregado al Pontífice.

En la audiencia, que se celebra en el Estudio del Aula Pablo VI, tratan temas "de interés común".

También ha planteado Lambán al papa Francisco la necesidad de rehabilitar la figura del Papa Luna, Benedicto XIII, un aragonés que tuvo un papel protagonista en el Cisma de Occidente y que llegó a ser declarado el "antipapa". El presidente de Aragón ha insistido en que fue uno de los hombres "más sabios y cultos de su tiempo, con una inteligencia sobresaliente", que defendía sus convicciones contra viento y marea. De ahí el dicho de "mantenerse en sus trece". Cree Lamban que este "contencioso de siglos" se podría resolver en "fechas no excesivamente lejanas". El próximo año se conmemorará el 600 aniversario de la muerte del Papa Luna y sería una buena ocasión para que la iglesia "recuperara para él el respeto que debe tener como Pontífice dando a Aragón la posibilidad de celebrar por todo lo alto".

Ve al Papa el presidente de Aragón bien de salud, y destaca su capacidad intelectual. A nivel personal, ha destacado el conocimiento que tiene Bergoglio de España y cómo una de sus abuelas, en su casa de Argentina, le enseñó una las jotas más populares, que dice así: "La Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa. Quiere ser capitana de la tropa aragonesa. "Eso nos ha llegado al alma", ha recalcado Lambán, presidente de una Comunidad, Aragón, que lucha por que la jota sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Solicitó Lambán la audiencia con el papa Francisco el 12 de octubre del año pasado, y hace quince días recibió la confirmación de que sería recibido este miércoles, junto al arzobispo de Zaragoza. También departió Jorge Mario Bergoglio el año pasado con el presidente de Castilla La Mancha Emiliano García Page, quien declaró sentirse “emocionado” al salir de la audiencia y destacó que está muy informado sobre lo que ocurre en España. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, logró, incluso, que su reunión durara 40 minutos, 5 más que el encuentro que el papa Francisco mantuvo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un año antes.