La hostelería de Aragón prevé subir un 5% los precios a fin de año ante el "desfase" de gastos

El alza de las materias primas sigue afectando a la hostelería y al sector del turismo en general. Las previsiones de cara a final de año son que los establecimientos van a tener que incrementar los precios en torno a un 5% para poder hacer frente a todos los gastos. Así lo confirmó este martes Fernando Martín, presidente de la Asociación Profesional de Empresarios de Hoteles y Restaurantes de Zaragoza (Horeca), quien aseguró que, de cara a Navidad, "los precios siempre suben", aunque esta vez lo están haciendo "de por sí" por el IPC.

"Lo que son restaurantes y bares estamos tratando de aguantar un poco ahí, pero al final vamos a tener que repercutir un poco en precios", detalló Martín. Lo cierto es que, hasta verano, los importes en la hostelería ya han incrementado en torno a un 6%, según confirmó el también presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón. "Los precios de las materias primas han subido entorno a un 12%, por lo que de aquí a final de año tendremos que ajustar e incrementar alrededor del 4 o 5%", expresó. Hay establecimientos hosteleros que, según Martín, tienen "un desfase del 200%" con respecto a los gastos habituales. En los hoteles también han subido las tarifas, aunque ahora se prevé "que bajen" ya que no es temporada de turismo.

"Las subidas que se estiman en el tema laboral de cara al año que viene van a ser más cuantiosas, por lo que no sabemos el desarrollo que van a tener", desarrolló el presidente de Horeca. No obstante, para la época navideña, Martín auguró que "la gente seguirá respondiendo". "Hemos visto en las Fiestas del Pilar que los ciudadanos tienen ganas. Quizá los consumos no han sido lo que todos esperábamos, ha habido una pequeña recesión", dijo. No obstante, aseguró que las reservas en Navidad ya empiezan "a acrecentarse", sobre todo en la capital aragonesa, ya que todavía quedan más huecos en el medio rural. "El último trimestre lo vamos a pasar un poco de puntillas y veremos qué nos depara de cara al año que viene. Va a haber que poner los pies en el suelo y aumentar un poco los precios", añadió. Los ciudadanos "se van a tener que concienciar en que todo ha subido" y que los bares y restaurantes "van a tener que adaptarse a esta situación".

Colaboración con Cruz Roja

Fernando Martín estuvo presente este martes en la presentación de una nueva campaña en colaboración con Cruz Roja, para concienciar acerca del mercado laboral inclusivo. A partir de hoy, se repartirán 90.000 azucarillos, 30.000 posavasos y 30.000 manteles individuales por 200 establecimientos hosteleros aragoneses, para tratar de "eliminar barreras y perjuicios en el acceso al trabajo".

Pilar Cintora destacó que Cruz Roja "es una institución que necesita de colaboraciones como esta para seguir adelante". "Al coger un posavasos o un azucarillo, las personas se darán cuenta de que nuestra entidad no solo está para la gente más necesitada, sino que también apuesta por el mercado laboral inclusivo", detalló la presidenta. El presidente de Horeca adelantó también que, a nivel nacional, se está trabajando en un convenio entre Cruz Roja y Horeca que va en la misma línea que la campaña que está teniendo lugar en las tres provincias aragonesas.

Asimismo, Luis Royo, responsable de empleo de la entidad que trabaja con colectivos necesitados, dijo que esta unión "es muy importante". "Son más de 6.000 personas las que demandan empleo en Cruz Roja. Esta alianza es muy importante", concluyó.