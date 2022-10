Carlos López Otín: "Nunca se erradicará el cáncer, pero cada vez serán muchos más los tumores que se curarán"

El bioquímico aragonés Carlos López Otín (Sábiñánigo, 1958) acaba prácticamente en Zaragoza la campaña 'Tour del cáncer' que lleva sus investigaciones por 25 ciudades de España a través de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Esta tarde a las 19.00 ofrece una conferencia en el edificio Grupo San Valero, en la plaza de Santa Cruz.

Previamente intervendrán el presidentes de la AECC en Zaragoza, José Luis Ansó, y el nacional, Ramón Reyes, quien coincide en que también es aragonés y, por tanto, paisano del investigador nacido en Sabiñánigo. López Otín, referencia nacional en la investigación contra cáncer, considera que esta enfermedad "nunca se erradicará, pero cada vez serán muchos más los tumores que se curarán".

Para hacer la fotografía de la entrevista con HERALDO ha elegido ir al parque José Antonio Labordeta ante la escultura 'El Niño de la Estrella' de su paisano Angel Orensanz, que la hizo en 1967 como homenaje al escritor Rubén Darío. López Otín recuerda que en 1975, cuando llegó a la Universidad de Zaragoza y estaba en el colegio de La Salle, se leyó ante esa escultura el que considera el mejor libro de su vida: 'Cien años de soledad' de Gabriel García Márquez, quien llegó a dedicarle un ejemplar suyo en México, cuando hizo una campaña de conferencias.

Viene a Zaragoza para participar en el ‘Tour del cáncer’. ¿Cuál es su mensaje para quienes sufren cáncer?

Un mensaje de esperanza, mis charlas y mis libros hablan más sobre la vida que sobre ninguna otra cosa. Cada día vivido sin adversidades o sin enfermedades es asombroso y maravilloso, se nos suele olvidar. Después, el mensaje no puede ser otro que partiendo de la idea de que hay que asumir nuestra vulnerabilidad y nuestra imperfección, debemos seguir progresando en el estudio y en la búsqueda del conocimiento, y depositar toda la confianza en los profesionales sanitarios que son quienes curan el cáncer.

"No prestamos la suficiente atención a un mensaje central de la AECC y de mis propias charlas: prevenir es vivir"

Dicen que el tumor de pulmón sería uno de los pocos que se puede evitar que aparezca porque un 80% es fruto de los casos de tabaquismo directo. ¿Cree que se puede combatir de manera más contundente por el Estado en la calle?

No, no es el único, hay que sumar muchos casos de cáncer de laringe, de esófago, de vejiga, de estómago, de colon y de hígado, por citar los más representativos. Muchos de ellos surgen por exposiciones voluntarias o involuntarias a agentes tóxicos, incluyendo alcoholismo y tabaquismo, pero también una nutrición inadecuada. No prestamos la suficiente atención a un mensaje central de la AECC y de mis propias charlas: prevenir es vivir. Ante eso, sigo pensando que la educación es la principal estrategia a seguir para que todos seamos muy conscientes de que debemos ser corresponsables de nuestra salud, ese maravilloso don provisional que debemos aprender a cuidar.

¿Por qué es intolerable que todavía no se hayan reducido muchos de los casos de cáncer hereditario en las familias por ignorancia, por miedo o por deficiencias tecnológicas?

El cáncer hereditario en el pasado fue un estigma familiar que había que tratar de ocultar, hoy no debería serlo nunca más. Además, hay que entender que este tipo de cáncer se puede anticipar por consejo genético y eso ofrece grandes oportunidades de intervenir antes de que se desarrolle. No hay que tener miedo a un consejo genético, que es el mejor de los consejos que puedo dar a una persona. Al contrario, la información regala tiempo y salva vidas. En Zaragoza las consultas de cáncer familiar son extraordinarias, hay que acudir a ellas en busca de información y salud cuando sea preciso.

"El desciframiento de los genomas del cáncer y la inmunoterapia son los grandes avances de los últimos años y todavía tienen un gran margen de mejora"

¿Qué supone su respuesta de apostar por la generalización y acceso al consejo genético, y las plataformas de secuenciación genómica?

El cáncer surge tras la acumulación de daños en nuestro material genético, que está construido en cada una de nuestros 50 billones de células por más de tres mil millones de piezas químicas. Una sola mutación en una de estas piezas puede ser suficiente para que una célula normal comience a transformarse en una entidad egoísta, inmortal y viajera, y con el tiempo llegue a generar un tumor maligno. Esos son los números de nuestra fragilidad y de la enfermedad. Hay multitud de caminos diferentes por los que una célula pueda llegar a transformarse, por lo que al final cada tumor es único y distinto a todos, incluso a los de su mismo tipo. Por eso es necesario estudiar los genomas del cáncer. En el caso de los tumores hereditarios, la situación se simplifica estudiando en primer lugar solo aquellos genes habitualmente mutados en este tipo de tumores. Eso puede ser suficiente para dar las claves del origen de muchos de estos tumores. En el resto de tumores malignos, los no hereditarios que son la mayoría, hay que hacer estudios genómicos que son más complejos pero que nos ayudan a avanzar con confianza hacia una Oncología personalizada y con menos efectos secundarios. El desciframiento de los genomas del cáncer y la inmunoterapia son los grandes avances de los últimos años y todavía tienen un gran margen de mejora.

Su libro titulado ‘Egoístas, inmortales y viajeras’ se dedicó al cáncer y acabó su trilogía sobre la vulnerabilidad humana junto a ‘La vida en cuatro letras’ y ‘El sueño del tiempo’ (Editorial Paidós). ¿Cómo reaccionan los lectores? ¿Se convirtió en un médico de cabecera de muchos de ellos o en su profesor de bioquímica?

De todo un poco, la experiencia de esta larga gira que está a punto de terminar es difícil de expresar con palabras. Todo se llena de las emociones profundas que surgen en cada rincón de la geografía española en donde el libro y la charla son las mejores excusas posibles para escuchar, compartir, aprender, aconsejar y acompañar a quienes acuden por curiosidad o por necesidad en busca de conocimiento o de ayuda.

"Mientras no seamos robots conectados a un enchufe para recargar las baterías, el cáncer será una enfermedad presente y frecuente en nuestras vidas"

Con sus 40 años de investigación, ¿por qué cree que el cáncer es una enfermedad genética derivada de los daños en el ADN y no se erradicará nunca porque forma parte de nuestra esencia molecular y evolutiva?

Creo que el cáncer nunca se erradicará, pero cada vez serán muchos más los tumores que se curarán. He procurado sostener esta opinión con argumentos detallados en 'Egoístas, inmortales y viajeras'. La clave de la crónica y futura presencia del cáncer entre nosotros deriva del hecho de que es una enfermedad muy antigua y forma parte de nuestro legado evolutivo. En el libro, relato la larga historia del cáncer, expongo casos de tumores muy antiguos e incluso, en uno de los capítulos, tomo la personalidad de un dinosaurio que trata de buscar solución a un cáncer óseo que le está arrebatando la vida. Los dinosaurios tuvieron tumores malignos, lo mismo que los tienen las plantas o cualquier organismo con un mínimo grado de complejidad celular. Por tanto, mientras poseamos un cierto componente biológico en nuestros cuerpos y no seamos robots conectados a un enchufe para recargar las baterías, el cáncer será una enfermedad presente y frecuente en nuestras vidas.

"Pronto, lo raro será no tener cáncer"

¿Cómo es más fácil de sobrevivir al cáncer ahora en lugar de sucumbir? ¿Qué costumbres debemos instalar en nuestras vidas?

Es más fácil simplemente por estadística, hoy más de la mitad de los tumores malignos se curan completamente y otros se controlan, y por esto debemos gratitud infinita a la Ciencia y a la Medicina. Pocos, demasiado pocos se esfuerzan mucho por tantos, por todos. Pero no hay que ser complacientes con lo insuficiente. Hay tumores en los que las tasas de curación son todavía muy bajas, inaceptables para nuestra mente. Además de avanzar en la prevención, hay que invertir en investigación, el cáncer es un problema universal. Pronto llegará fin de año, y en ese ya próximo 31 de diciembre de 2022 se habrán diagnosticado en España solo durante los doce meses precedentes cerca de 300.000 nuevos casos de cáncer y más de 20 millones en el mundo. Pronto, lo raro será no tener cáncer.

¿Qué supone la metástasis del cáncer como la última frontera?

La generación de metástasis es un paso final en la evolución tumoral y una caja oscura por todo lo que ignoramos acerca de ellas. Pese a lo que siempre habíamos pensado, es posible que ya desde el principio algunos tumores comiencen con mal pie y posean alteraciones que los predisponen a ser metastásicos desde una fase muy temprana y en ello puede haber alguna clave genética. Otros casos derivan de la acumulación sucesiva de daños que hacen resistentes a las células ante todo tipo de defensas naturales o tratamientos, y en ese caos medran las metástasis. De nuevo, la respuesta debe estar en el estudio denodado de estas entidades que adelgazan tanto nuestro futuro como pacientes y nos roban salud y vida,

¿Su mala experiencia con el uso de los animales en la investigación tras sufrir la muerte de ellos provocada le ha llevado a proponer sustituir esos modelos animales o celulares por organoides o cultivos tridimensionales obtenidos a partir de las células progenitoras del cáncer?

Si, pero la mala experiencia en nuestro caso no se debió a los propios ratones, cuya contribución a la ciencia ha sido excepcional. Los modelos de ratones modificados genéticamente para recapitular el cáncer u otras enfermedades humanas creados en nuestro laboratorio han contribuido a generar conocimiento y salvar muchas vidas. Nos sentimos muy orgullosos de ello. Sin embargo, es cierto que el futuro avanza en la dirección de su sustitución en muchos casos, no en todos, por modelos celulares, incluyendo los organoides de los que esperamos grandes lecciones.

¿Está pendiente de resultados de nuevas investigaciones tras los últimos anunciados? ¿Cuando regresará a Aragón con más asiduidad?

Sí, claro que sí, muy pronto vamos a publicar con mi gran amigo y colega Guido Kroemer dos trabajos de pensamiento más que de experimentos sobre el cáncer y el envejecimiento que nos han llevado muchos años de reflexión para llegar a las conclusiones que proponemos. Y respecto a mi presencia en Aragón, he procurado estar siempre disponible para todo, la Universidad de Zaragoza es mi Alma mater en el sentido más real del término y siempre lo será, aquí aprendí mis primeras grandes lecciones sobre las claves de la vida y de las enfermedades, y eso no se puede olvidar nunca.