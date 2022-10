Etopia vuelve a convertirse en laboratorio vivo de la divulgación científica

Astronomía, fotónica, nutrición, matemáticas, cambio global, materiales, microbiología... pondrán la letra, en lenguaje comprensible para todos los públicos, a la música de las jornadas de Divulgación Innovadora D+i que se celebran esta semana en Zaragoza.

Durante el viernes 28 y el sábado 29, profesionales de la comunicación científica, periodistas, investigadoras, investigadores, docentes de secundaria y universidad, artistas, personal de museos de ciencia…, venidos de toda España, se reúnen en Etopia Centro de Arte y Tecnología, en estas jornadas profesionales, para, juntos y aprendiendo unos de otros, explorar los caminos más despejados para llevar los mensajes de la ciencia al corazón de la ciudadanía.

Pero esto no es teoría. Las D+i que organizan el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de Etopia, y la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, no se cierran en sí mismas, sino que ofrecen también al público divulgación en directo. Gratuita y para todos los públicos. El programa Ciencia In Vivo 2022 llega cargado de juegos y retos científicos, de música, teatro, performance y danza.

Brilla la innovación en la mezcla de sudokus y ajedrez del taller 'Sudokus-chess', en el entrenamiento del espíritu crítico con el taller ‘Pensamiento científico para el día a día’, en una gincana por la nanotecnología o el taller para personas con discapacidad intelectual ‘Campeones de la alimentación’. El Nitro-Generador Nominal Omniscente de energía infinita (NANO) es el último invento del CSIC y protagoniza una ‘escape room’ en la que, para salir, y en solo media hora, habrá que resolver en grupo enigmas y rompecabezas. En estos y otros juegos y talleres, es preciso inscribirse.

De entrada libre hasta completar aforo son los cuatro espectáculos programados. Las astronomía centra la propuesta del viernes, con una charla que, con sus efectos especiales, promete divulgación en 3D e invita, de la mano de la Agrupación Astronómica de Huesca, a ‘El alucinante viaje de un rayo de sol’.

Cerrará la jornada un singular concierto en el que las tormentas electromagnéticas generadas por Júpiter y su satélite Io se utilizan como fuente sonora, gracias al instrumento creado por Mateo Mena; los sonidos generados serán bailados por alumnas del Conservatorio Municipal Profesional de Danza de Zaragoza y el radioastrónomo Miguel Pérez-Torres, del Instituto de Astrofísica de Andalucía (CSIC), pondrá el contrapunto divulgativo.

El sábado, D+i celebrará el Año Internacional del Vidrio con una performance audiovisual a cargo de la compañía Músicas Abiertas. Lleva por título ‘SiO2+Na2O’ y explora, a través del sonido y el vídeo, desde su fabricación hasta las múltiples aplicaciones del vidrio, destacando los aspectos científicos y la investigación.

Como cierre, La Bella Otero representará la obra que ganó el Premio D’Ensayo: ‘Enterrando a dodot’, una distopía sobre el agotamiento de los recursos naturales con el foco en la amenaza que pesa sobre la salud del planeta.

Toda esta hiperactividad de divulgación en directo rodea un encuentro profesional que, durante las mañanas, tendrá como ejes el juego y el pensamiento crítico; en su afán por mejorar la comunicación de la ciencia, los participantes en D+i explorarán también los males de la divulgación, en un debate en el que ya se puede empezar a participar. Esta edición cuenta con el apoyo especial de CSIC-Aragón y Casio España. Las inscripciones en D+i se encuentran abiertas.

Viernes 28

Sudokus-Chess Taller de sudokus de ajedrez con Miguel Ángel Vidal. A las 18.00. Para toda la familia, niños a partir de 8 años.

Taller de sudokus de ajedrez con Miguel Ángel Vidal. A las 18.00. Para toda la familia, niños a partir de 8 años. Pensamiento científico para el día a día Estudiantes de secundaria (de 13 a 16 años) podrán conocer en primicia y probar un nuevo y asombroso producto. A las 18.00, con la Universidad de Deusto y Fecyt.

Estudiantes de secundaria (de 13 a 16 años) podrán conocer en primicia y probar un nuevo y asombroso producto. A las 18.00, con la Universidad de Deusto y Fecyt. ICFO Decide Game Las claves de la fotónica Para mayores de 14 años. 18.00.

Las claves de la fotónica Para mayores de 14 años. 18.00. Campeones de la alimentación Taller del IA2 para personas con discapacidad intelectual y personas con enfermedad mental a partir de 16 años. A las 18.00.

Taller del IA2 para personas con discapacidad intelectual y personas con enfermedad mental a partir de 16 años. A las 18.00. La máquina recreativa Hi Score Science Del ISQCH e INMA. De 17.00 a 18.30.

Del ISQCH e INMA. De 17.00 a 18.30. Laboratorios de Innovación Abierta Cesar Visita guiada con el BIFI. 18.00.

Visita guiada con el BIFI. 18.00. ‘Matemáticas animadas’ Visita guiada por el IUMA a la exposición. 18.30.

Visita guiada por el IUMA a la exposición. 18.30. ‘El alucinante viaje de un rayo de sol’ Astronomía en 3D con la AAHU. 18.30.

Astronomía en 3D con la AAHU. 18.30. ‘Ivpiter fvlgvr’ Sonidos de otro planeta, con el músico Mateo Mena y el radioastrónomo del IAA Miguel Pérez. 20.00.



Sábado 29

El último invento del CSIC: NANO, el Nitro-Generador Nominal Omniscente de Energía Infinita ‘Escape room’ con la Delegación del CSIC en Aragón y el Instituto de Carboquímica. A partir de 16 años. En el caso de niños de 8 a 15 años, acompañados de sus familias. A las 17.00.

‘Escape room’ con la Delegación del CSIC en Aragón y el Instituto de Carboquímica. A partir de 16 años. En el caso de niños de 8 a 15 años, acompañados de sus familias. A las 17.00. Bacterfield aprende microbiología con el inma en un juego de mesa. Para jóvenes de entre 12 y 18 años. 17.00.

aprende microbiología con el inma en un juego de mesa. Para jóvenes de entre 12 y 18 años. 17.00. Ginna-gincana nanotecnológica con ICTS Elecmi de Microscopía electrónica-Laboratorio de Microscopías Avanzadas. Para mayores de 9 años.17.00.

con ICTS Elecmi de Microscopía electrónica-Laboratorio de Microscopías Avanzadas. Para mayores de 9 años.17.00. La máquina recreativa Hi Score Science del ISQCH e INMA. De 17.00 a 18.30.

del ISQCH e INMA. De 17.00 a 18.30. ‘SIO2+NA2O’ Performance audiovisual en el Año Internacional del Vidrio. Por la compañía Músicas Abiertas, con Antony Maubert y Edu Cortina. A las 17.30.

Performance audiovisual en el Año Internacional del Vidrio. Por la compañía Músicas Abiertas, con Antony Maubert y Edu Cortina. A las 17.30. ‘Matemáticas animadas’ Visita guiada por el IUMA a la exposición. 18.30.

Visita guiada por el IUMA a la exposición. 18.30. ‘Enterrando a dodot’ Por La Bella Otero. Obra ganadora del Festival de Teatro y Ciencia D’Ensayo. 19.00.

