Javier Arruga: "Los alumnos de EE. UU. son más independientes que los españoles"

¿Le sorprendió la sociedad en la que vivió durante tres años (2015-2018) en Nuevo México, Estados Unidos?

Me sorprendió porque estaba rodeado del movimiento de los ‘dreamers’ (soñadores), unos chicos que han nacido allí o se los llevaron con pocos meses y la seguridad social les permite estudiar, pero tienen muy complicado conseguir la ciudadanía. Obama iba a regularizarlos masivamente, pero el estado de Colorado y otros conservadores se negaron alegando motivos constitucionales. En mi colegio o instituto eran un porcentaje muy significativo los mexicanos con visado o en estado irregular.

Dio clases en Santa Fe. ¿Vivir cerca de la frontera entre EE. UU. y México marca la experiencia?

Por supuesto, en todos los niveles. Desde el acceso a la droga en La Española, muy cerca de Santa Fe. Es una de las cinco ciudades del país donde hay más heroinómanos, porque entra por las autopistas y se distribuye muy fácilmente. Los emigrantes tienen la facilidad de volver a México desde Santa Fe y eso hace efecto llamada. Hay muchos restaurantes mexicanos y es un estado bilingüe, con una gran mayoría católica. Es un estado frontera.

El libro es un diario basado en hechos reales pero protege la identidad de los alumnos...

Los protejo porque son cosas comprometedoras. Llevaba chavales desde los 12 a los 18 años (‘midle school’ y ‘high school’), como en un instituto español. Separo mi vida de autor de la de profesor por humildad.

¿Usaba en clase tanto el inglés como el español?

Enseñaba en inglés la historia de Nuevo México y Economía, y daba clases de español, como lengua extranjera. Allí hay tres colectivos; los anglos, los descendientes de emigrantes españoles que fueron unos años mexicanos y luego estadounidenses, y los emigrantes mexicanos de distintas épocas. Los neomexicanos han perdido el español, porque solo lo mantiuenen ya sus abuelos, aunque se llamen Paz González o Isaías Ortega.

¿Cómo lo vieron sus dos hijos esta experiencia?

El mayor estaba en sexto de primaria y se integró rápidamente a través de los deportes por temporada (futbol americano, hockey patines, baloncesto, beisbol...) y el pequeño fue a la guardería de 0 a 3 años. Hicieron muchas celebraciones porque allí tienen ganas por integrarlos.

Para entender la frontera con México les expliqué a los alumnos por qué les decían 'espaldas mojadas' al cruzar el río Grande y me llamaron la atención en el colegio

Contó allí lo que son los ‘espaldas mojadas’ en la frontera…

Para entender la frontera con México expliqué por qué les llamaban ‘espaldas mojadas’ al cruzar el río Grande, y me llamaron la atención por la terminología que utilizaba. Hay muchos incidentes embarazosos así y allí no hay corporativismo de los profesores.

¿Cómo define la educación de EE. UU. frente a la de España?

Es muy distinta, porque allí son más prácticos, pensando en su futuro laboral, y respetan su relación con el deporte. Aunque en España ha evolucionado con la Lomloe hacia la educación de Estados Unidos. Los grupos de los alumnos son muy heterogéneos, como en mi centro del barrio Oliver, donde acaban de llegar dos ucranianos o dos afganas. La educación de la página 25 y el ejercicio 3 desaparecerá aquí como pasó allí hace mucho tiempo.

¿Qué ejemplos se trae aquí?

Me traigo ejemplos educativos y ser muy práctico, centrado en un objetivo para cada clase, donde ellos no paren de hacer cosas, y vetar la lección magistral. Hay que ser muy cooperativos y prácticos. Me traigo la independencia de los alumnos de EE. UU. frente a los de aquí. Desde los 16 años es raro que no trabajen fuera del colegio en tiendas de móviles, supermercados y hamburgueserías. y vengan con sus coches propios, cambian el aceite. Son absolutamente independientes y preadultos. Ellos gestionan sus carreras académicas. Traería eso a España, que es muy proteccionista.

Los jóvenes en EEUU rompen su independencia enseguida…

La tradiciones dice que los chavales de 18 años rompen un plato y ya puedes hacer lo que quieras; se van a la universidad o donde quieran. A veces, los padres se compran otra casa más pequeña o en otro estado y se van porque se han separados. Ya no vuelven a casa por Navidad como el anuncio del turrón del Almendro. Ahora bien, la vida cambia mucho según los estados, que lo miden todo.

Estados Unidos es una sociedad hostil y fascinante, a la vez. Contrastar lo que conocemos por el cine o las series es fascinante para un escritor o un curioso

¿Por qué merecía la pena esta experiencia?

Absolutamente, sí. Estados Unidos es una sociedad hostil y fascinante, a la vez. Contrastar lo que conocemos por referencias o prejuicios favorables a través del cine o las series es fascinante para un escritor o un curioso. La realidad te da un golpe en su crudeza, salvo que acabes en Disney World, pero puede acabar con un atraco en sus puertas. Tu meca cultural y la realidad nos ha fascinado con Tocqueville o Simon de Beajuvoir, pasando por Juan Ramón Jiménez, Lorca, Manuel Vilas o Javier Cercas. Hollywood no representa a los Estados Unidos, sino que se ve en cine independiente que no se ve en Europa.

¿Hay americanos que quieren retirarse en España?

Es una sociedad complicada, con mucha soledad, y trabajan un 150% más que un europeo, con dos empleos y sin vacaciones. Cada vez hacen menos vida civil, salvo en ir a los partidos de fútbol o baloncesto, hacer las barbacoas sin mucha actividad social y todo muy medido. Los americanos tienen tres vidas, varias familias y por eso les pueden gustar retirarse a España.

¿Cuántas voces hablan en el libro?

No me he ido al dato sino que es una propuesta literaria poliédrica que lo cuenten el profesor, el viajero, el antropólogo, el padre, el marido… aunque hay muchas referencias del colegio, que es mi experiencia y muy chocante o diferentes. No hay exámenes finales sino trabajos. Electrónicamente nos dan una lección digital porque cualquier alumno sabe grabar un vídeo y subirlo a la carpeta. No tienen cuadernos y solo tienen pantallas.

¿Qué quiere decir cuando cuenta que EE. UU. es la voz de la religión y el motor?

Dios está en los billetes de un dólar, pero la religión es algo estrictamente privado, salvo que vayas a un colegio católico. Hay que tener en cuenta todas las religiones y los laicos cuando felicitas el año aunque el país sea religioso. Sin embargo desarrollan las celebraciones civiles para todas las fases del curso y eso es sagrado porque van los familiares y se toca el himno. Tienes que acostumbrarte.

¿Las estrellas de estos alumnos se llaman Nike, Amazon, Apple, Coca Cola o Visa?

Solo ves marcas y la gente se adscribe comercialmente en público sin rubor. Cuento que un anticapitalista hacia una mofa con la bandera donde sus estrellas son los logos.