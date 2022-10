Carmen Calvo: "Los socialistas somos gente bastante experimentada en hacer leyes de acuerdo a la Constitución"

El debate de la Ley Trans ha llegado hasta Zaragoza. La exvicepresidenta del Gobierno y diputada socialista, Carmen Calvo, ha asegurado este lunes en la capital aragonesa que los socialistas son "gente bastante experimentada y solvente en hacer leyes de acuerdo a la Constitución". La cordobesa no ha querido entrar a responder a las declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero, quien rechazó que esta ley afectase a los "avances del feminismo". "Estas cosas las hablo con Zapatero por Whatsapp", ha declarado Calvo.

La también exministra de Presidencia ha visitado este lunes la capital aragonesa con motivo del ciclo 'El tiempo de las mujeres', celebrado en el Paraninfo, donde ha charlado sobre su vida y éxitos con la directora del diario digital 20minutos, Encarna Samitier. Minutos antes, ha insistido en que el debate sobre la Ley Trans "es necesario". "Lo raro sería que no lo tuviéramos en nuestro país. La materia es muy delicada y compleja", ha detallado. No obstante, ha destacado que su partido "ha hecho todas las leyes de igualdad que hay en España", todas ellas pasando por el Tribunal Constitucional, "y han recibido el visto bueno". Por eso, Calvo no quiere que, con esta norma, "el Tribunal no pueda decirle al PSOE que no ha sabido interpretar correctamente la Constitución en una materia tan delicada". "Estamos trabajando muchas horas y estamos tratando de avanzar", ha añadido.

En relación a presidir la Comisión de Igualdad, cuestión sobre la que ha recibido críticas por parte de plataformas trans que incluso llegaron a pedir su dimisión, la socialista ha precisado que ella era feminista "antes incluso de llegar al PSOE". "Son mis temas de toda la vida y me siento cómoda. Soy una persona bastante serena en un debate que se pueden tomar decisiones importantes. Para quien preside la Comisión, el margen de maniobra que tiene es el de la mesa y los interventores", ha dicho a los medios de comunicación. Los socialistas han prorrogado hasta en dos ocasiones los plazos para presentar enmiendas al texto, pero parece que no volverá a ocurrir. "Es una ley que requiere un tiempo. No se pueden decidir sin un poco de calma y reflexión. Es un tema muy delicado y conduce a muchos incendios, pero he visto los debates en otros países y se han parecido mucho a este", ha sentenciado.

No contempla tampoco dejar la militancia del PSOE: "No lo contemplo para nada. No sabe la cantidad de debates que ha habido en mi partido por los temas importantes en España. Lo que tengo que hacer es arrimar hombro para sacar adelante una legislación lo más adecuada posible", ha dicho.

"Mujeres muy sobresalientes"

Carmen Calvo ha sido la gran protagonista del ciclo ‘El tiempo de las mujeres’, organizado por la Universidad de Zaragoza. La exvicepresidenta ha charlado con la barbastrense Encarna Samitier sobre su vida. Antes, el periodista Luis Alegre ha presentado la sesión ante una llena Aula Magna. "Se trata de una charla de mujeres muy ilustres, y hoy tenemos a dos mujeres muy sobresalientes", ha dicho Alegre.

La directora de 20 minutos, por su parte, antes de comenzar el coloquio con Carmen Calvo, ha querido recordar la presencia del periodismo aragonés en la capital de España. "Estoy orgullosa de estar en un equipo que intenta hacer ese periodismo innovador", ha detallado. Acto seguido, le preguntó a la cordobesa que cómo fue de niña y cómo comenzó su vocación. "Como todo el mundo, orientándote de pequeña hacia donde quieres ser", ha espetado. Ha relatado asimismo que creció "con dos varones por encima", y tuvo que "hacerse paso". ‘A ministra no se le dice que no’, le dijo su madre al enterarse de que a su hija acababan de ofrecerle este puesto, anécdota que ha desatado las carcajadas del público.