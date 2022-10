Inglés, teatro o música para bebés: del "es muy pronto" al "cuanto antes mejor"

Natación, inglés, teatro o música para bebés (de 0 a 3 años). Son extraescolares, diseñadas para recién nacidos o para pequeños que en ocasiones no alcanzan ni el año. Y es en este punto donde el debate está servido. ¿Es pronto para que hagan actividades o cuanto antes empiecen mejor? Es difícil valorar si hoy son más las familias que opinan que "es muy pronto" o las que dicen que "cuanto antes mejor".

La psicóloga Carla Barrós insiste en que "depende de cada circunstancia. "De qué actividad se proponga, lo que se respete sus necesidades más básicas, si está acompañado por la personas con la que está vinculado (sus padres) o por una persona extraña,...", subraya.

Por su parte, la psicopedagoga y logopeda Olga Lázaro considera que no hay que llenar la agenda de los bebés con actividades porque tienen otras necesidades. "Los niños muy pequeños pueden ir a natación con sus padres, pero lo de ir a inglés creo que no es apropiado porque de esta manera les metemos en la rueda de multiagenda desde bebés", apunta. La profesional insiste en que necesitan una "base segura" y "configurar sus referencias". "No dejemos que eso, que es de vital importancia para los niños, lo hagan otros creyendo que teniendo los días completos los volvemos más inteligentes", argumenta

"El aprendizaje lleva tiempo y lleva repetición, necesita figuras de referencia y presencialidad de los padres. Hay que tener ocio compartido como natación y pocas actividades más. Los niños tienen que jugar con sus padres, tener un horario de sueño correcto para su edad", defiende.

Lázaro insiste que en el desarrollo madurativo es "importante" el lenguaje. "No hablo de un segundo idioma. Otra cosa es que los padres sean de otra nacionalidad y por tanto en el familiar se hable un idioma y en la escuela otra. Si los padres son hispanoparlantes, realmente, lo que tienen que hacer los padres es hablarles mucho, leerles cuentos, repetirlos,...", apunta.

De opinión contrario son en kids&Us, una empresa que oferta clases de inglés para niños a partir de un año. "Si hay alguna familia que tiene mucho interés puede apuntar antes a su hijo. Hay gente que dice: 'si todavía no habla español, ¿cómo va a ir a inglés'. La realidad es que igual que nos hablan en español al nacer también es fundamental al exposición temprana a otro idioma", defiende Sara Sánchez, responsable de comunicación de la empresa.

El proceso sigue "los mismos pasos que la lengua materna". "Lo primero es escuchar, luego entender, más tarde hablar y finalmente leer y escribir. Claro que no van a hablar al principio, pero si les haces una pregunta en inglés sobre donde está algo, te lo señalan. Eso significan que ya entienden y esa es la primera fase", especifica Sánchez. Con un año, los bebés están acompañados por un familiar y en el segundo curso solo durante el primer trimestre. "Es importante el factor emocional y si papá o mamá están cerca y participan, siempre es más fácil", apunta.

Durante las sesiones, utilizan el "factor sensorial" para favorecer el aprendizaje. "Si hablamos de que estamos en un parque, por ejemplo, echamos un spray en la sala para que huela y así los pequeños relacionen las palabras con el entorno", apostilla Sánchez, que explica que los días que no tienen que acudir a la academia, tienen acceso a una aplicación para escuchar audios y conversaciones y así "tener contacto diario con el inglés"

En la escuela de música Betovi, también ofertan actividades para bebés de hasta tres años con padres. "Es una manera de acercar la música desde que son pequeños. Cantamos mientras ellos juegan y tienen contacto con algún instrumento. La música es un lenguaje a través del cual pueden expresarse y desarrollar el oído", argumenta la dueña, Julia Lorenzo.

"Tenemos niños con discapacidad y les ayuda mucho. Hay algunos que la música les ha ayudado a gatear o a generar un vínculo con sus familias", cuenta.

El Stadium Venecia es uno de los clubes que ofrecen natación para bebés. "Es una actividad lúdica donde enseñamos técnicas acuáticas. Se busca la familiarización del pequeño con el entorno generando al mismo tiempo un vínculo con la familia", explica Laura Sánchez, la coordinadora de esta actividad, que considera que es beneficioso a partir de los seis meses.