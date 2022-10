Fiesta, solidaridad y reivindicación en el décimo Encuentro contra el cáncer en Calatayud

La plaza de España de Calatayud ha vuelto a ser este sábado un símbolo de la resistencia contra el cáncer con la presencia de las más de 2.000 personas que han participado en el décimo Encuentro Contra el Cáncer que organiza en la ciudad la junta local de la AECC, muchas de ellas con la solidaria camiseta rosa. Se trata de una cita asentada en el calendario bilbilitano que siempre se celebra en el fin de semana más próximo al Día Mundial del Cáncer de Mama. El público, como siempre, tuvo el perfil heterogéneo que le caracteriza: de todas las edades, familias y grupos de amigos.

Entre las participantes se encontraba Belinda Correa, que como paciente, participó en el evento realizado por la junta el pasado miércoles contando su testimonio. "No me gusta que se hable de luchar ni tampoco de ponernos como héroes o heroínas", matiza quien a sus 43 años y dos hijos ha tenido que afrontar tres tumores. "Lo he pasado pero ahora sigo con revisiones cada seis meses y con una recuperación emocional y psicológica", incide y pide que "nadie espere a estar muy mal para recurrir a la asociación, que vayan desde el principio porque es una ayuda fundamental".

En este sentido, valora que "ya no eres la misma, porque desde el diagnóstico te cambia por completo la vida". Quizá por eso, Correa no deja de lado dos reivindicaciones: investigación y cribado. "La investigación permite que las técnicas evolucionen, pero también es importante el cribado, porque no tenía ni 40 años cuando me encontré el bulto, la mamografía me salió limpia pero notaba cambios en la forma del pecho y en la piel". Así, plantea que "quizá sería recomendable bajar la edad".

Antes de arrancar la andada, la periodista almuniense Silvia Lacárcel, actual directora de SER Teruel y previamente de la emisora en Calatayud, leyó el habitual manifiesto relatando el caso de su padre. "Invertir en investigar esta enfermedad para prevenirla, curarla o cronificarla es un reto y una obligación moral como sociedad", explicaba, a la vez que apuntaba que los avances en la detección precoz, tratamientos y la menor mortalidad son una "evidencia de que hay que seguir impulsando la investigación con inversión pública y privada".

Por su parte, Juan Rubio, responsable de la AECC en la ciudad, valoraba la importancia del Encuentro porque "es una manera de visibilizar el apoyo con el que contamos, en el que viene una abuela de 80 años y un niño de 4". "La gente responde porque hemos conseguido credibilidad, porque puede ver lo que hacemos", insistía, recordando tanto la recaudación que va a investigación como el aumento de servicios a pacientes y familias de la comarca bilbilitana y las zonas de influencia del Hospital Ernest Lluch.

Una vez realizada la andada, con itinerarios de 3 y 5 kilómetros y opción también de carrera, se hizo un reparto de chocolate, fruta y agua. Además, también tuvo lugar una sesión de zumba. Rubio, a su vez, también agradeció la colaboración de las empresas patrocinadoras y de las 30 personas que participan como voluntarios de la entidad.