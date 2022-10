Tutoriales de Youtube desde Torres de Berrellén para aprender a ser monaguillo con un ex concursante de Masterchef

Tutoriales de internet hay de casi todo, incluso para aprender a ser monaguillo. Uno de ellos tiene como autor al párroco del municipio zaragozano Torres de Berrellén, Javier Martínez, que ha decidido utilizar esta vía para explicar paso a paso cómo tiene que vestirse, actuar y cuáles son las funciones de un acólito durante la misa, en su tarea de ayudar al sacerdote. La semana pasada, el cura, de origen oscense, colgó su último vídeo, en el que cuenta con la colaboración de un niño de La Joyosa que tiene experiencia delante de la cámara.

"Vi que cuando quieres consultar cómo quieres hacer algo siempre vas a Youtube y que en temas de liturgia había un vacío", cuenta el 'Padre Javier', como aparece en su cuenta de la plataforma de vídeo, para explicar cómo se le ocurrió la idea de grabar tutoriales. En la red se pueden encontrar algunos audiovisuales religiosos de este tipo, sobre todo, grabados por curas de países sudamericanos. En su caso, se une también que es una persona joven, tiene 37 años y conocimientos de vídeo. Esta es su primera parroquia, en la que lleva cinco años. Las grabaciones las hace un vecino de Torres y él se encarga de la edición.

Cocinero de Masterchef antes que 'fraile'

El monaguillo elegido en los vídeos es uno perteneciente a su parroquia, Marcos Casorrán, que muestra su soltura ante la cámara como lo hiciera en el programa Masterchef junior el año pasado. Marcos tiene 11 años y lleva ayudando como monaguillo desde los 8, cuando empezó la catequesis antes de hacer la Primera Comunión. A su madre lo que más le sorprende es verlo tan "concentrado" y quieto. "Él es muy movido, pero se lo toma muy en serio. No se pierde un detalle", asegura Ana Torres.

En las imágenes en la iglesia se le ve tan cómodo como en su paso por televisión el año pasado, en la novena edición de Masterchef para niños, aunque fuera breve porque no logró superar el primer programa. Mantiene su pasión por la cocina y el fútbol. "Cuando lo has hecho muchas veces lo memorizas, pero tienes que saber cuándo hacer cada cosa", explicaba el protagonista del tutorial sobre sus tareas en la iglesia. De las grabaciones cuenta que a veces había que repetir las tomas, pero asegura que "concursar en la tele fue bastante más difícil porque tenía más nervios".

De momento, la cuenta del padre Javier solo suma unos 640 seguidores, una cifra muy pequeña para el gigante de internet donde hay otras que alcanzan los miles o millones de fieles. De los tres vídeos publicados, el primero detalla algunos de los objetos que se utilizan durante la misa, el segundo lo colgó en enero sobre cómo manejar el incensario y este último sobre cómo ser monaguillo, la pasada semana.

El sacerdote solo espera que los vídeos que hacen sirvan para que otras personas aprendan. "A veces viene un nuevo monaguillo y tienes que explicarlo todo en poco tiempo", comenta, por lo que en la grabación tiene una primera 'guía' para prepararse. Además, reconoce que hay pocos niños que quieran ser monaguillos. "Cuesta encontrar monaguillos", confiesa. "A veces hay pocos que vayan a misa y a los que van, les da vergüenza", añade. Dentro de los que asisten a catequesis, muchos dejan de acudir los domingos a misa una vez que han comulgado. No es el caso de Marcos. "Nunca me ha llegado a dar vergüenza, solo un poco de apuro si me equivoco en algo", afirma, dispuesto a seguir con su cometido.