Generar empleo estable y con garantías, la clave para lograr una verdadera inclusión

Aurelio Espinosa tiene 54 años y desde 2006 trabaja como jardinero dentro de la plantilla de Atadi Empleo. Lo que más valora de su trabajo es "el compañerismo y la gran variedad de actividades que puedo realizar y que me permiten independencia económica, a la vez que me distraen y hacen que me sienta muy satisfecho con lo que hago", asegura.

Aurelio es una de las 60 personas (más del 70% con discapacidad) que forman parte de la plantilla de Atadi Empleo que, en estos momentos, dispone de cuatro sedes, en Teruel, Alcañiz, Andorra y Monreal del Campo, desde las que presta servicio a toda la provincia.

"El principal objetivo de Atadi Empleo es generar oportunidades laborales y sociales a las personas con discapacidad. Es muy importante concienciarnos de que la mejor forma de integración social se da cuando la persona con discapacidad tiene un salario y una disponibilidad económica que le permiten hacerse cargo de sus gastos, poder hacer cosas importantes, como sacarse el carnet de conducir o vivir de manera independiente. Además, el trabajo les permite relacionares con otras personas, tomar algo juntos, salir los fines de semana. En definitiva, formar parte de la sociedad de una manera real, a través de la generación de empleo", indica Javier Cantalapiedra, director de Atadi Empleo.

Entre los servicios que ofrecen destacan las labores de jardinería (con un vivero propio), además de la creación y mantenimiento de jardines y áreas forestales, etc. También realizan tareas de limpieza de espacios públicos y privados y apoyo a las brigadas municipales. Otra área importante que desarrollan tiene que ver con la pintura, tanto de mobiliario urbano como de edificios, interior y exterior, y la señalización vial, con máquina y manual.

"También contamos con un taller de impresión en el que serigrafíamos ropa, lonas, camisetas y elaboramos cartelería, pegatinas y otros productos. Y prestamos servicio de recogida y destrucción de documentación confidencial para empresas y particulares», apunta Cantalapiedra.

Desde Atadi Empleo aseguran que uno de los aspectos más destacados de estos centros es que "el rendimiento laboral de los implicados es muy óptimo. Y, en términos de rentabilidad social, hay estudios que demuestran que por cada euro invertido en estos proyectos se obtienen 2,54 euros en beneficios sociales y de otra índole", afirma.

Normalización

Además, desde Atadi Empleo insisten en la importancia de que "las personas con discapacidad trabajen en un entorno normalizado, rodeados de compañeros con los que comparten muchas cosas. Con apoyos, si es necesario, pero en condiciones similares a las de las empresas ordinarias», algo que también confirma Omar Rkhiss, un joven de 22 años que trabaja como peón de jardinería en el centro de Atadi Empleo y que también valora sobremanera "el compañerismo que encuentro en mi trabajo".

Por todas estas razones, desde Atadi Empleo, su director ahonda en la necesidad de "contratar a personas con discapacidad, porque en muchas ocasiones son capaces de sacar más trabajo que otra persona sin discapacidad en áreas específicas. Y esto es posible porque ellos le dan mucha importancia al hecho de poder demostrar lo que valen, ya que a la mayoría de ellos les cuesta mucho que les den una oportunidad laboral", concluye Cantalapiedra.