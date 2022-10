Aragón exige la Agencia Espacial aunque Sánchez insta a evitar disputas territoriales

No está dispuesto a reblar el Gobierno de Aragón en su intención de que la Agencia Espacial Española recale en Teruel. Remitirá, por ello, un requerimiento al Ministerio de Política Territorial para exigir que se modifiquen los criterios para ubicar la oficina y para suspender el plazo de 30 día para presentar la candidatura. Si no se acepta, se recurrirá al contencioso-administrativo. Llega la confrontación un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamara en el Senado que se evite entrar en "disputas territoriales" con el proceso de desconcentración institucional. Insistió en que actúan con "transparencia", con diálogo con el sector y con "voluntad política". Aunque el Ejecutivo autonómico no compra sus argumentos.

La consejera de Presidencia de la DGA, Mayte Pérez, recordó que el cuatripartito (PSOE, PAR, Podemos y CHA) no comparte los criterios. En su opinión, hay que dotar de "objetividad" al proceso y conseguir que "se tengan en cuenta las capacidades de Teruel para albergar la agencia y no condicionantes exógenos que puedan condicionar la ubicación definitiva". De ahí que el Ejecutivo autonómico haya optado por formular este requerimiento, que es el trámite habitual cuando se da una "discrepancia" con otra institución.

Reprochó Sánchez las críticas al Gobierno que llegan desde Teruel, con una "dialéctica del agravio" que refleja una cierta "victimización" que, según el presidente, "no obedece a la realidad". Secundó, solo en parte, su discurso Mayte Pérez. La portavoz reconoció que "el debate victimista está teniendo demasiado protagonismo" y abogó por que, en lugar de hablar de las potencialidad de la "España desaprovechada", se esté "pecando de ese discurso" lo que provoca "un efecto contrario al buscado".

Pérez recordó que la descentralización ya llegó a Teruel con el centro de competencias digitales de Renfe, para el que trabajan 26 personas y se llegará en breve a 35. "Amortizamos demasiado rápido las noticias. Lo que no podemos hacer es de cada anuncio un lamento perramente, porque eso no beneficia a nuestros intereses", advirtió. "Flaco favor se hace" cuando al aplicar discriminaciones positivas se consideran insuficientes. Pretendía la portavoz, al hacer esta reflexión, "proteger el interés y el futuro de la provincia de Teruel y de la España interior".

El requerimiento al Gobierno

Sin caer en el victimismo, el Ejecutivo autonómico tiene claro que "objetivamente" hay motivos para exigir que se revisen los criterios. Más cuando la orden "no se ajusta a derecho y resulta gravemente perjudicial para los intereses de la Comunidad". La DGA pide, en concreto, que se retire de los requisitos evaluables la exigencia de tener AVE y un aeropuerto internacional con conexiones a Bruselas y París y vuelos a Ámsterdam, Roma y Fránkfurt, Praga y Toulouse. Son criterios, recoge que "profundizan en el desequilibrio territorial y perpetúan la brecha entre las zonas consolidadas y la España vaciada" y niegan la igualdad de oportunidades a Teruel porque "solo pueden cumplirlo los territorios perfectamente vertebrados".

Considera el Gobierno aragonés que se perpetúa la situación porque no se refuerzan las infraestructuras en determinados territorios "por ausencia de interés socioeconómico", y ese mismo déficit ahuyenta la posibilidad de atractivo para que se instale el proyecto. Lamenta, por ello, que el proceso suponga una "afrenta a la igualdad de oportunidades al descartar, de inicio, toda candidatura que no satisfaga unas exigencias de imposible cumplimiento para la mayor parte del territorio y que no se relacionan con la actividad a desarrollar".