Aragón detectó el pasado curso 80 alertas de riesgo suicida vinculadas al acoso escolar

El protocolo para la prevención de la ideación suicida puesto en marcha el curso pasado hizo saltar las alarmas en 400 ocasiones, 80 de ellas vinculadas con el acoso escolar. Así lo ha asegurado este jueves el consejero de Educación, Felipe Faci, ante las preguntas de la diputada popular, Pilar Cortés. En este sentido, ha destacado que la mayoría de los centros están muy "concienciados" e "involucrados" en tomar medidas. El próximo paso, ha recordado, será la puesta en marcha de un nuevo programa de salud mental y bienestar emocional, ambos surgidos a raíz del Observatorio de la Convivencia. "Lo hemos empezado a trabajar a consecuencia de la pandemia porque ya hicimos estudio de cómo había afectado a los jóvenes", ha especificado, al tiempo que ha detallado que se incluyó dentro de los planes de refuerzo. Con su puesta en marcha se prevén "reforzar" los equipos de convivencia.

Ante las consultas del PP, Faci ha detallado que un informe de 2011 reflejó que el 15% de los alumnos tenían la percepción de que se producían casos de acoso en los centros, cifra que bajó al 7% en 2018. Con ello, ha apuntado que el Gobierno anterior de Luisa Fernanda Rudi "no hizo nada" al respecto. "El compromiso del Gobierno de Aragón es seguir trabajando en políticas que mejoren la convivencia escolar y que evitan o prevengan, como creo que está haciendo, situaciones como el acoso escolar o la ideación de conductas suicidas", ha apuntado.

En este sentido, ha recordado que cualquier puede activar los protocolos contra el acoso escolar, dado que hay casos que se producen dentro del centro y otros fuera. "Es mejor abrir un protocolo y cerrarlo inmediatamente porque no hay causa, que esperar y que sea demasiado tarde. No hay que minimizar", ha defendido. Cortés también ha hecho hincapié en que hay que poner "herramientas" tanto en el aula como en casa y que, aunque el protocolo es "eficaz", "a veces no se actúa con suficiente diligencia". Ha insistido, además, en que el cambio de centro por parte de la víctima "no puede ser una solución general", ya que se lanza un mensaje "perjudicial". A la víctima, ha insistido, se ve "doblemente victimizada", mientras que los acosadores lo perciben como un "triunfo".

El resto de parlamentarios han subrayado la necesidad de se cumplan los protocolos y que se cuenten con suficientes recursos. Por su parte, desde el cuatripartito (PSOE, PAR, Podemos y CHA)han destacado la necesidad de educar en valores y darle visibilidad a este problema en el que Aragón está "en torno a la media o ligeramente por debajo del resto de comunidades", según el portavoz socialista, Ignacio Urquizu, que ha apuntado que el acoso escolar afecta al 18% de los escolares españoles.