Margarita del Val: "En Navidad habrá una situación peor que el año pasado para los contagios por covid"

"Tenemos por delante una situación peor que la del año pasado para los contagios por covid y otros virus porque no vamos a poder ventilar sin pasar un frío tremendo por razones energéticas de ahorro". Esta es la advertencia que este martes lanzó la viróloga Margarita del Val en una conferencia en el Patio de la Infanta de Ibercaja en Zaragoza, donde habló de ‘Las enfermedades infecciosas y la salud global’.

Su recomendación de cara a las reuniones familiares en la próxima Navidad fue clara: "Que se intente ventilar en los domicilios particulares, y que quien pueda tenga un filtro HEPA que va reteniendo los virus y limpiando el ambiente. Hay en algunos comercios y oficinas, y tiene un efecto cuando uno se quita la mascarilla".

Del Val avisó de que la falta de ventilación generará unos "interiores insalubres" que traerán más casos de contagios de coronavirus "pero también de neumococo, virus respiratorio sincitial, rinovirus, de muchos agentes, virus y bacterias que se propagan cuando les damos cancha". Por ello, instó a estar "muy atentos para proteger a las personas de más riesgo".

La viróloga afirmó que surgirá un "conflicto innecesario" entre "el ahorro energético necesario" y la transmisión de contagios. Aunque es optimista sobre la evolución de la pandemia, criticó que no se ha reaccionado a tiempo y no se ha aprendido "a medir la calidad del aire con medidores de CO2" ni tampoco se han homologado aparatos como los filtros HEPA. "Hemos aprendido mucho en la pandemia del contagio por aerosoles y, sin embargo, no hemos pasado a diseñar los aparatos sencillos y baratos que nos den unas herramientas para tener un aire más limpio", dijo.

Sobre el uso del cubrebocas en el transporte público, se mostró partidaria de mantenerlo ya que "es una de las circunstancias en las que con una mascarilla durante no mucho tiempo se puede evitar bastante el riesgo de contagio de coronavirus y de otras enfermedades infecciosas". Ella misma se puso como ejemplo, que la lleva porque "si me infecto tendría que cancelar muchos planes" e interactúa con muchas personas diferentes a lo largo del día.

Acerca de la posible llegada de una nueva variante, la viróloga reconoció que siempre cabe esta posibilidad, pero que la mejor noticia será que continúe la omicrón, "que lleva ya con nosotros diez meses y es la variante más longeva, con sus versiones, que hemos tenido hasta ahora". "Ya sabemos lo que tenemos, es tres veces más leve que la delta, y con ómicron ya nos hemos infectado gran parte de la población y tenemos una inmunidad adicional a la de las vacunas", concluyó.

Aunque se necesita dar por superada esta crisis sanitaria, los datos evidencian que el coronavirus sigue presente. En Aragón, según los datos actualizados ayer en el portal de transparencia del Gobierno aragonés, la incidencia a 14 días ha crecido desde principios de este mes más de 16 puntos, pasando de 99,6 casos por cada mil habitantes a 116,2. En la última semana se han registrado 719 nuevos positivos y las hospitalizaciones han aumentado en ocho pacientes hasta los 126, pero con dos menos en uci (3).