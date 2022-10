El PP critica la "falta de una asistencia sanitaria digna y de calidad" en Aragón

La portavoz de Sanidad del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha criticado este miércoles la “falta de una asistencia sanitaria digna y de calidad” en la Comunidad como consecuencia, ha dicho, de la "mala gestión del Ejecutivo de Lambán", que lleva a la Sanidad a una situación “agónica”, que “lejos de mejorar empeora cada día”. El Ejecutivo autónomo, ha señalado, "ha tomado decisiones erróneas y se ha negado en todo momento a alcanzar un pacto por la sanidad, como le propuso el PP, para intentar acabar con el deterioro del servicio".

Marín ha trasladado que, para hacer frente a esta situación, desde el Partido Popular han intentado “tender una mano al Gobierno de Aragón y proponer soluciones”, como también ha hecho, añadió, en otras instituciones: “Pero siempre nos hemos encontrado con un no como respuesta”. Y mientras, ha continuado, “cada día la atención sanitaria es peor”: “Baste recordar las listas de espera para una consulta en centros de salud de nuestra Comunidad”, que en algunos casos llega hasta los 23 días para ser atendido por un médico de Familia. Un retraso que calificó como “inaceptable”.

Además, Marín ha recordado que hace un año el Departamento decidió cerrar los puntos de atención continuada en Zaragoza ciudad que prestaban servicio de urgencia por la tarde. “Se comprometieron a reconsiderar estos cierres y llevamos un año esperando". "Esto también tiene consecuencias, como hemos podido ver esta misma semana cuando las urgencias del Hospital Miguel Servet llegaron a atender a 770 pacientes en un día. Si los pacientes tiene cerrados los puntos de atención continuada, las urgencias de sus centros de salud por la tarde, acuden al hospital y eso lleva al colapso de las urgencias”, ha explicado la portavoz popular de Sanidad.

“Lambán ha recortado un 4% el presupuesto para Sanidad, ha prometido 100 millones de euros extra que nadie ha visto, ha llevado a Aragón a ser el líder, entre comillas, de las listas espera tanto quirúrgicas como diagnósticas y ha echado la culpa de esta situación a que no hay facultativos para atender todas nuestras necesidades”, resumió Marín. “Es cierto -dijo- que hay déficit de facultativos, pero no es menos cierto que en noviembre de 2021 se despidió a 2.620 profesionales, que ya no están en las bolsas de empleo de Aragón y se han marchado a otras comunidades autónomas”. Y puso como ejemplo la dimisión de la jefa de Oncología del Hospital de Barbastro, que evidencia “la situación precaria en el ámbito laboral”. “Que profesionales de reconocido prestigio, con muchos años de trabajo a sus espaldas, reconozcan que no pueden atender debidamente a sus pacientes, profesionales absolutamente necesarios que se ven obligados a tirar la toalla por falta de medios, es algo muy grave”, ha señalado Ana Marín, que ha cuestionado las declaraciones de la consejera diciendo que “todo esto es una situación puntual”.

La portavoz popular de Sanidad en las Cortes ha recordado que hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y ha mostrado su apoyo “a las mujeres que están sufriendo o han sufrido esta enfermedad”. Se ha referido, además, a que a 31 de diciembre de 2021 había 86 pacientes oncológicos con más 30 días de demora para pasar por el quirófano; a junio de 2022 este número “se ha elevado a 109”. “Y nuestros profesionales dimiten porque reconocen que no pueden hacer bien el trabajo; es muy preocupante y muy triste”.

Marín añadió que “el Departamento de Sanidad lo ha calificado como una situación puntual y lo fía todo a la oferta de empleo público, pero no es así. Se ha llegado a un punto donde jamás deberíamos haber llegado. No atraemos el talento y el que tenemos, se nos va. No tenemos el gobierno adecuado para ello. Necesitamos un Gobierno que solucione problemas, no que los genere”.

En este sentido, añadió que “se está desmantelando nuestra sanidad pública” y en los últimos dos años se han contratado 25.950 nuevos seguros privados.