Las nuevas camas de psiquiatría infantil del Clínico se pondrán en marcha a finales de octubre

Las nuevas seis camas para psiquiatría infantil del Hospital Clínico de Zaragoza con las que el centro pasará a duplicar las actuales plazas se pondrán en marcha a finales de este mes. Sanidad maneja inaugurarlas el próximo 26 de octubre y los pacientes, actualmente derivados al Centro de Rehabilitación Psicosocial Nuestra Señora del Pilar, está previsto que las ocupen a partir del día 28.

Se trata de una de las ampliaciones más esperadas por el colectivo Arbada, asociación aragonesa de familiares de enfermos con un trastorno de la conducta alimentaria. Para su presidenta, Edurne Larrarte, se trata de un "avance" que va a reducir las listas de espera para ingresar "aunque siguen faltando recursos y profesionales".

Los casos de anorexia y bulimia de menores vuelven a duplicar los de la prepandemia. El Hospital Clínico atendió 140 nuevos diagnósticos en 2021, el doble que en 2019, y este año las nuevas evaluaciones volverán a quedarse en 140. Una dura realidad ante la que el jefe de sección de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Clínico, Pedro Manuel Ruiz, reclamó la necesidad de "contar con más psiquiatras, porque estamos hablando de unas patologías que requieren entre tres y cinco años de seguimiento".

Capacidad jurídica

Arbada celebra este año el 25 aniversario de su fundación. Dentro del programa de actividades de esta efemérides, el magistrado del Tribunal Supremo, Ignacio Sancho Gargallo, ofreció una charla sobre la nueva Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad que, como regla general, deroga la incapacitación judicial, sustituyéndola por un nuevo modelo de apoyos para que puedan tomar sus propias decisiones.

Ante las dudas que esta normativa suscita en las familias, Sancho explicó que ya hay jurisprudencia por la cual se puede recurrir al juzgado en "casos límites" para que un paciente sea, por ejemplo, internado "siempre y cuando el trastorno que motiva la discapacidad afecte a su voluntad o bajo el entendimiento o la consideración de que si no hubiera estado afectado no se opondría". No obstante, afirmó, "la vía jurídica es la última ratio (recurso)".

Además, Sancho planteó la necesidad de establecer "un cauce muy ajustado al sentido de la ley actual" a través de la Fiscalía para que las familias tengan claro qué hacer en este tipo de situaciones. Insistió en que en todo momento se escucharán las preferencias de la persona con discapacidad y se procurará que la medida se "adapte" a ellas.