Cenas de empresa en Navidad: "El 16 de diciembre está completo y para noviembre ya hay bastantes reservas"

Aún con resaca de las Fiestas del Pilar, los restaurantes comienzan a recibir llamadas -algunos ya llevan así semanas- para reservar cenas de empresa para estas Navidades. Muchas compañías llevan dos años sin reunirse fuera del entorno laboral en estas fechas tan señaladas. A pesar de que el año pasado algunas tenían ya todo organizado, la irrupción de ómicron en España arruinó todos los planes.

Todo ello explica que, a día de hoy, sea difícil encontrar mesa el viernes 16 o el sábado 17 de diciembre en la capital aragonesa. "Tenemos todo completo. Hay mucha gente que ha optado por adelantarlas a noviembre y por eso para los días 12, 19 y 26 ya queda poco espacio", sostiene Iván Acedo, gerente del restaurante Aura, que explica que este año se han adelantado las reservas. "Los Pilares siempre marcan el principio para organizar las reuniones de empresa, pero este año hay gente que ha llamado antes y ya no hay casi sitio", admite.

"El otro día no conseguimos encajar una reserva para 500 personas. La gente no quiere los fines de semana del puente y el resto están ya casi llenos", apunta. La realidad es que otros años, según Acedo, los días festivos de principio de diciembre no son martes y jueves y entonces hay otro fin de semana más para celebrar este tipo de cenas.

El precio medio en este restaurante es de 50 euros. "Ha subido porque también lo han hecho las materias primas y la energía. Hay menús más caros y el más barato sería de 48 euros", apunta.

El día 16 parece ser el más codiciado. El Boulevard de Montecanal y el restaurante y pub Gabana (del grupo Canterbury) han colgado ya el cartel de completo para este día. "Tenemos reservas también para finales de noviembre. Desde hace cuatro o cinco años, las cenas de empresa se adelantan a un mes antes de Navidad. Cuanto más tarde ponen fecha, más difícil es encontrar sitio", reconoce Miguel Salinas, gerente del grupo Canterbury.

"Venimos de dos años en los que la gente no se ha podido juntar para celebrar sus navidades con sus compañeros de trabajo. Es evidente que va a ser un gran año", apostilla el empresario, que es optimista a pesar de que los gastos se han multiplicado para la hostelería. "No podemos repercutir ni una décima parte del aumento del 300%, en el mejor de los casos, de la factura de la luz y el gas. Es lo mismo que le pasa a los panaderos y otros empresarios. Si toda la subida de coste la tiene que pagar los clientes, los perderíamos", apunta.

También La Zarola, que ofrece una experiencia distinta, tiene cerrado el día 16. "Nosotros no somos un restaurante como tal. Nos dedicamos a cursos de cocina por lo que ofrecemos a las empresas que se cocinen su menú (elegido por ellos) con la ayuda de un cocinero profesional y que posteriormente disfruten de la cena que han elaborado", reconoce Sara Acero, gerente del establecimiento, que para el día de reservas por excelencia tiene a tres grupos y ya no puede atender a más. "Este año, las empresas lo están mirando con más tiempo que otros años. Para otras fechas también tenemos la agenda con peticiones, por lo que tendremos que ir cuadrando", sostiene.

Desde la Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia aseguran que la previsión del sector es halagüeña. "Si sigue la inercia de 'ganas de salir y disfrutar' que hemos vivido durante las Fiestas del Pilar, creemos que la Navidad será buena. Se sabrá más si empiezan pronto las reservas de cara a estas fechas, aunque todavía es muy pronto para hacer previsiones al respecto", apuntan. Todo depende, añaden, "de cómo evolucione la crisis y si se contiene la inflación que tanto está afectando a la hostelería".

En el restaurante Serrablo, junto al parque Grande José Antonio Labordeta, no han recibido todavía llamadas para concretar este tipo de cenas, pero creen que pronto llegarán. "Siempre se llena nuestro establecimiento con este tipo de celebraciones. Este año el menú rondará entre los 30 y los 35 euros", apunta el encargado, Javier González.