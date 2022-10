Falo alerta de un posible repunte de casos tras las Fiestas del Pilar

El director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, alertó este lunes de que, una vez finalizadas las Fiestas del Pilar, es "lógico" que se produzca un incremento de contagios, al igual que ocurrió este verano en Huesca y Teruel. "La pandemia no se acaba", puntualizó en la entrevista concedida a Aragón Radio, en la que detalló que durante unos meses se continuará en una fase "incierta", aunque con una situación diferente a la que había al principio.

De momento, según apuntó Leandro Catalán, del sindicato Fasamet, todavía no se han disparado los casos. "Hay algunos, pero todavía no es un brote", explicó, al tiempo que reconoció que sí que se están produciendo más casos de los habituales de gripe A, aunque no los pueden diagnosticar. "Antes se les hacía una PCR, pero ahora ya no se hacen. Cuando llegan, nos encontramos con cuadros respiratorios, fiebre y que han dado negativo en covid en sus viviendas", apostilló.

En este sentido, el propio director general de Salud Pública explicó que en el hemisferio sur, donde la temporada de gripe es en "nuestra primavera y verano", han tenido una epidemia de adelantada en el tiempo. "Eso nos hizo saltar las alarmas y por eso hemos anticipado la vacunación", subrayó.

En las residencias se comenzó a finales de septiembre, mientras que la semana pasada se abrió la inmunización de ambas patologías a todos los mayores 65 años. Hasta el jueves, los profesionales habían administrado 37.037 dosis de recuerdo contra la covid y otras 39.858 para hacer frente a la gripe. Y, según los últimos datos facilitados por Sanidad, más de 48.200 personas están citadas hasta final de mes.

La intención del Departamento es abrir próximamente la inmunización para personas con factores como diabéticos o embarazas. El objetivo es vacunar a unas 350.000 hasta principios de diciembre y, posteriormente, Falo no descartó que la campaña se pueda ampliar a otros colectivos, aunque la decisión será nacional.