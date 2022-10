“Nuestra generación tenía que responder a la guerra para que nuestros hijos y nietos sigan viviendo en Ucrania”

Yuriy es un ucraniano militar, de 44 años, casado y con dos hijas de 17 y 13, que se alistó como voluntario cuando Rusia invadió su país el pasado 24 de febrero. Antes de la guerra era un empresario en la ciudad Vinnytsia, situada en el centro de Ucrania.

Llegó a Zaragoza el 15 de junio, tras haber sufrido diversas heridas por la explosión de una mina. Ocurrió cuando viajaba en coche cerca de Jarkov. Tras la explosión, le quedaron afectados el pie y el oído izquierdo.

Prefiere no dar su apellido ni que se le reconozca. Habla en el hall del hotel Gran Vía, donde ha residido las últimas semanas. No ha vivido las fiestas del Pilar porque le daba miedo salir a la calle con la silla de ruedas o las muletas. Había mucha gente en Zaragoza, dice. La ucraniana Inga Yarovleva, traductora voluntaria, hace de intérprete en la entrevista con HERALDO.

¿Por qué vino a Zaragoza?

Tras la explosión, empecé el tratamiento en Ucrania. Tenía una herida en un dedo del pie izquierdo y me dijeron que estaba casi curada. No obstante, me trajeron aquí (a Zaragoza) porque también tenían que quitarme metralla de la herida del pie y tenía afectadas dos membranas del oído izquierdo. En Zaragoza detectaron que la herida del dedo había empeorado.

Yuriy, Oficial de artillería ucraniano, fue traido a Zaragoza para ser intervenido de la pierna y el oído. Tras varios meses, vuelve a su país.

¿Cómo solucionaron el problema de la herida en el pie?

En el Hospital Miguel Servet me dijeron que hicieron un trasplante de piel en la parte derecha para tapar la herida. Luego, me contaron que tuve una infección. La infección llevaba tres meses y no se había detectado. Me dijeron que la tenía ya en Ucrania, aunque a veces ese tipo de infecciones se cogen en los quirófanos. Tengo la duda de por qué no me hicieron una biopsia y más pruebas. Cuando llegue a Ucrania voy a ponerme en contacto con los médicos de mi país para ver la evolución e intentar salvar el pie en el futuro.

¿Y se marcha ya a su país?

Sí, me voy esta tarde a Ucrania. Vuelvo pagándome el viaje. Viene un amigo mío desde Barcelona para llevarme hasta allí, y luego cogeré un avión hacia Polonia.

¿Regresa a su ciudad o a otro lugar…?

Regreso a Vinnytsia, mi ciudad, y allí me esperan los médicos en el hospital para hacer una analítica y ver qué tipo de infección es y su gravedad. Entonces decidirán si sigo el tratamiento allí o en otro lugar de Europa.

¿Ha vivido algo de las fiestas del Pilar?

No he vivido nada de las fiestas. Tenía miedo por respeto y precaución. Había mucha gente en las calles y mucho ruido. Me he quedado aquí (en el hotel Gran Vía)…

¿Cómo superó la afección en el oído izquierdo?

Por el oído izquierdo solo tenía buena audición en un 20% y el resto, mal. Hablé con un otorrino en inglés (se expresa bastante bien) y me dijo que podían operarse las dos membranas para mejorarlas. Todavía tengo mucho ruido en el oído. Ahora, en Ucrania mirarán la opción de otra intervención.

¿Qué lectura hace del tratamiento en Zaragoza?

En Ucrania hay muchos voluntarios en los hospitales porque somos un país en guerra. Aquí deberían poder entrar también para que el traductor voluntario atienda al herido que lo necesita hasta nuestro regreso al país. Hablamos de salud, no de vender rosquillas.

¿Por qué se hizo militar en Ucrania?

Yo soy oficial de artillería del Ejército de Ucrania desde 2021 y estaba disponible como voluntario para una posible guerra desde 2016. Antes tenía negocios en Ucrania, pero al llegar lo que pasó (la invasión de Rusia) nuestra generación tenía que responder para evitar que esto crezca y vaya más a más. Así nuestros hijos y nietos podrán seguir viviendo en nuestro país. Ganaremos la guerra, pero no sé cuándo será. Dependerá de cómo pasemos el invierno porque hará mucho frío para las dos partes y todo dependerá de cómo sean los ataques en las ciudades.

La Base de Zaragoza ha formado a 19 militares ucranianos durante un mes en defensa antiaérea y parece que van a venir más. ¿Qué opina del apoyo de España a Ucrania?

Apoyar a un país en guerra como Ucrania es muy importante porque sin la ayuda de Europa no sería posible ganarla. Agradezco a España que lo haga y también a los civiles porque la gente nos ha apoyado en la calle. Se nos acerca y nos dan una palmada en la espalda para decirnos: “Ánimo, Ucrania”. Estoy muy agradecido al Hospital Militar y al Hospital Miguel Servet, por el trato y cariño que nos han trasladado las enfermeras.

¿Cómo lleva la guerra su familia?

Tengo dos hijas de 17 y 13 años. La mayor está estudiando en Alemania y la pequeña sigue en Ucrania.