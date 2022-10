Estudiantes ciegos en el aula: "Me tengo que esforzar más y concentrarme al 100% para seguir la clase"

Es una más en el aula, pero su situación es especial. La zaragozana Candela García Escudero, de 13 años y estudiante de 2º de la ESO en el Instituto de Educación Secundaria Clara Campoamor, es ciega total. "No es de nacimiento sino a raíz de una enfermedad que tuve de pequeña, a los siete años. La pérdida visual fue de forma paulatina y cuando desperté de una operación ya no veía nada", cuenta.

Candela es una de los 196 alumnos con discapacidad visual con los que cuenta Aragón en este curso escolar 2022-2023 (desde Infantil a Bachillerato). Un equipo mixto de atención educativa de la ONCE y del Gobierno autonómico trabajan en pro de su inclusión educativa y, por ende, en su integración social. "Hacemos un plan educativo para cada uno en función de sus necesidades, ya que hay distintos grados de afectación visual. Y trabajamos en tres ámbitos: individualmente con el estudiante, con el profesorado del centro y con la familia", explica María Mar Pérez, maestra del equipo de atención educativa de la ONCE y que este año lleva a 17 chavales, entre ellos Candela.

Dicho equipo (la mayoría de la ONCE) está formado por docentes, trabajadores sociales, técnicos en rehabilitación, un instructor que les enseña a manejar las herramientas tecnológicas, un animador sociocultural y deportivo, una especialista de apoyo al empleo, un psicólogo y un profesional en sordoceguera. "El sentido de la vista es globalizador y ellos tienen que aprender otras estrategias para desenvolverse en el medio educativo y, además, las tienen que desarrollar con rapidez porque su manera de aprender el mundo es muy lenta comparada con la de los videntes", apunta Pérez.

En el caso de Candela, cuenta con libros en braille y un ordenador adaptado. "Las teclas más importantes las tengo marcadas porque al no usar ratón utilizo combinaciones que me tengo que aprender. También cuento con un programa de voz (Jaws) que lee los textos que aparecen en la pantalla y con un aparato (anexo) que me permite tener los documentos en braille (línea braille). Y los profesores me tienen que leer lo que ponen en la pizarra para poder tomar notas", detalla esta joven estudiante, que añade: "Me tengo que esforzar más y concentrarme al 100% para seguir la clase".

Línea braille (dispositivo electrónico que permite la salida de contenido en código braille desde otro dispositivo), con el que cuenta Candela francisco Jiménez

Su tutor y profesor de Matemáticas, Fernando Lahoz, subraya que tenerla de alumna es un reto muy gratificante. "Tú dedicas trabajo, pero hay mucha devolución. Es estupenda; tiene una búsqueda del aprendizaje y de corregir fallos superior a otros estudiantes. Por su discapacidad está muy centrada en estudiar. Como docente es un reto porque tienes que adaptar un poco la forma de dar clase y metodologías. Todo lo visual lo pierde, hay muchas cosas que son visuales y hay que hacérselas llegar de otra forma: desde preparar materiales para que toque, buscar y adaptar lo que realizan otros centros e incluso otros países...", informa.

También su profesora de Inglés en el IES Clara Campoamor, Carmen Angulo, señala que le adaptan los documentos a braille o a word las páginas web que no puede leer o le adelanta las transcripciones de los vídeos, entre otras medidas. "Lo está haciendo superbién considerando el esfuerzo. Para ella, el proceso es más largo y el resultado es magnífico", afirma.

Chavales que suman

Tal y como explica María Mar Pérez, la ONCE dispone de un servicio bibliográfico que prepara los libros de texto en braille y en sonido y materiales en relieve. "Las líneas braille, el programa Jaws, las impresoras en braille... Todo el material específico que puedan necesitar lo ponemos nosotros; es un coste por alumno importante", destaca esta maestra, que hace hincapié en que los estudiantes con discapacidad visual suman. "Son un ejemplo para sus compañeros. Creo que les sensibiliza y les enseña muchísimo el tener una persona con capacidades diferentes y que trabaja de otra manera, pero que con su esfuerzo puede llegar a hacer lo mismo que los demás. Estos chavales son privilegiados: la sensibilización de toda la sociedad empieza por el colegio", opina.

Por otro lado, esta maestra del equipo de atención educativa de la ONCE recuerda que hace años los niños con ceguera tenían que trasladarse a centros educativos que dicha organización tenía fuera de la Comunidad, con el "desarraigo" que para ellos suponía. "Se educaban lejos de su familia y de su entorno social. Además, convivían con otras personas con discapacidad visual por lo que la inclusión era más difícil a la hora de que volvieran a su entorno familiar, a buscar un trabajo o a desenvolverse en la vida", afirma.

En cambio, ahora estos chicos van a colegios o institutos de sus barrios o pueblos dentro del modelo de educación inclusiva. De hecho, más del 99% de los casi 7.300 alumnos con discapacidad visual de este curso -a nivel nacional- lo hacen en centros ordinarios. "No se les saca de casa; al contrario, se les lleva los servicios al lugar donde están. Por eso trabajamos de forma itinerante", resalta María Mar Pérez.

La joven Candela acaba de sacar un 8,5 en su primer examen de Matemáticas, le gusta escribir, leer, tocar el piano y nadar y en un futuro desearía ser veterinaria. Ella se siente respaldada por sus profesores y a quien pueda encontrarse en su misma situación le lanza un consejo: "Que pida ayuda a sus maestros y compañeros".