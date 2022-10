Los enfermeros piden que el Ministerio de Universidades amplíe las plazas de grado

El personal de enfermería de Aragón, siguiendo la estala nacional, reclama al Ministerio de Universidades que permita aumentar hasta un 15% las plazas de la titulación para intentar paliar la falta de profesionales, tal y como se ha propuesto para el grado en Medicina. De hecho, esta misma semana el órgano que dirige Joan Subirats transmitió a las comunidades autónomas, a través de un grupo de trabajo, la necesidad de incrementar las plazas de Medicina y, para ello, propuso, amparado en la autonomía universitaria, un incremento del 15% sin necesidad de introducir cambios en los planes formativos –la regulación actual permite un 10%–.

Este mismo planteamiento reclaman para el grado en Enfermería. "Hacen falta más profesionales", insistió Teresa Tolosana, presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza, quien recordó que en la Comunidad ya se ha ampliado el 10% permitido sin necesidad de modificar los planes de estudio tanto la Universidad de Zaragoza, con sus tres campus, como en la Universidad San Jorge (USJ). «Es una buena noticia, pero todavía hay carencia de enfermeros», recalcó. Por ello, apostó por que el Ministerio de Universidades sume Enfermería a su propuesta para permitir ese 5% adicional que se podría llegar a ofertar en la Comunidad. "Formar a un enfermero no se hace en dos días. Son cuatro años y si además hay una especialidad, son dos más", explicó, al tiempo que subrayó que es necesario que, además del incremento de plazas, se aseguren puestos estructurales suficientes. "Necesitan contratos con los que les compense quedarse aquí y no irse a otras comunidades o a Europa, donde están muy valorados", puntualizó Tolosana.

Desde el sindicato SATSE también defienden la necesidad de que se oferten más plazas de Enfermería en los campus universitarios. En Aragón, tras haberse ampliado ya el 10% permitido sin necesidad de modificar los planes de estudios, se cuenta con 436 plazas para estudiar esta titulación cada año, entre los campus públicos y el privado. "Son todas las posibles en estos momentos", apuntaron fuentes del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, que detallaron que en este momento sí que existe un grupo de trabajo nacional para que en Medicina se pueda ir más allá, concretamente al 15%;mientras que en Enfermería no se valora esta opción.

Sin novedades en Medicina

La negociación entre la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón para aumentar las plazas de Medicina continúa. Encima de la mesa se encuentra el 10% que se permite por el Acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria sin necesidad de modificar la memoria de verificación. Y, de momento, según apuntaron fuentes del campus público, no se ha abordado la opción de llegar a ese 15% que, de manera excepcional, proponen desde el Ministerio de Universidades. Un cambio para el que se necesitaría el respaldo autonómico y la seguridad de que se cuentan con suficientes recursos tanto humanos como materiales para llevarse a cabo.

Son precisamente estos puntos los que preocupan a la Universidad de Zaragoza. En concreto, se refieren a la capacidad de los hospitales de Aragón para atender las prácticas de ese alumnado extra y contar con la financiación necesaria para asegurar la calidad de la docencia. Aunque los Presupuestos Generales del Estado incluyen una partida de 50 millones de euros para poder incrementar en un millar las plazas de esta titulación, no se ha definido cómo se repartirá. Hasta que no se confirmen ambas cuestiones y se desarrolle la propuesta del Ministerio de Universidad, apuntaron desde el campus público aragonés, no se abordará este posible incremento del 15%.

La iniciativa si que contaría con el respaldo del Departamento de Sanidad, cuya consejera, Sira Repollés, ya se mostró recientemente a favor de incrementar todas las plazas que fueran posible dado el déficit de profesionales que existe en estos momentos.

Si finalmente la Universidad de Zaragoza decidiera ampliar un 10% sus plazas significaría contar con 22 vacantes más, al pasar de 220 a 242. En el supuesto de que se pudiera llegar a ese máximo del 15% supondría otros 11 alumnos.