El zaragozano Ernesto Jesús Brotóns Tena ya es el nuevo obispo de Plasencia

El zaragozano Ernesto Jesús Brotóns Tena, ordenado este sábado nuevo obispo de Plasencia (Cáceres), ha afirmado al tomar posesión de su nuevo ministerio que pretender ser "pastor del pueblo y no clérigo de estado", a la vez que ha reconocido su "fragilidad" y la necesidad de "apoyo y ayuda" de los fieles.

"Vivimos tiempos recios, necesitados de esperanza. Todo lo que trabajemos juntos en aras de una sociedad más justa, fraterna y humana es poco", ha subrayado.

Como ordenante principal ha actuado el cardenal-arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, que ha estado acompañado por el nuncio del papa en España, Bernardito Auza; el arzobispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga; y el que ha sido hasta ahora administrador apostólico de Plasencia, Ciriaco Benavente.

En la ceremonia, que se ha celebrado en la plaza de San Nicolás de la capital del Jerte, al encontrarse ocupada la catedral placentina por la exposición "Transitus" de la Fundación Las Edades del Hombre, han estado presentes una veintena de obispos y numerosos sacerdotes de varias diócesis.

También han seguido el acto en directo un nutrido grupo de autoridades, entre ellas la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; el portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González; el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro; así como unos 800 invitados.

Tras su promesa de fidelidad a la Iglesia y de servir al Pueblo de Dios y la imposición de manos, Brotóns ha sido ungido con el Santo Crisma, ha recibido el anillo episcopal, la mitra y el báculo pastoral, y ha tomado posesión de su cátedra, símbolo de su autoridad pastoral.

"A cielo abierto, hace 29 años, celebraba mi primera misa, rezando para que no lloviera, y a cielo abierto hoy, también rezando, es mi sino, he recibido, no sin cierto temor y temblor, el don y la tarea del episcopado, y la enorme responsabilidad de presidir en la caridad esta querida Iglesia de Plasencia", ha señalado en su alocución el nuevo obispo.

Asimismo, ha defendido que "celebrar a cielo abierto nos habla de esta tierra extremeña y salmantina que abraza la diócesis y sus gentes".

Brotóns ha ofrecido a las autoridades su "colaboración y la de esta Iglesia nuestra en todo lo que suponga crecer en humanidad y sirva al bien común, así como en la defensa de los derechos, dignidad y vida de toda persona humana, comenzando por los más desfavorecidos, y de nuestros pueblos, sabedor de la hermosura y también dureza del mundo rural".

Ernesto Jesús Brotóns Tena (Zaragoza, 1968) se ha convertido en el 84º obispo de la Diócesis de Plasencia, creada a finales del siglo XII y que en la actualidad cuenta con 13 arciprestazgos y 202 parroquias.