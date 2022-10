El Pedro de Luna de Zaragoza lleva todo el curso sin encontrar un docente para Lengua

Las listas de docentes de Lengua Castellana y Literatura están a mínimo y, por ello, el instituto Pedro de Luna, de Zaragoza, lleva todo el curso con un profesor menos de lo previsto. Esta situación, denuncian las familias afectadas, provoca que algunos grupos de la ESO no hayan ni siquiera empezado el temario. "Al no tener profesor, todavía no han comenzado con las clases de esta asignatura.

De hecho, cuando les toca a primera hora de la mañana, entran una hora más tarde porque no tienen docente", puntualiza una de las madres afectadas, que urge a que se solucione lo antes posible. "He valorado apuntarlo a una academia, pero no me parece la solución adecuada", subraya esta madre que, tras mes y medio sin clase, se muestra preocupada por los efectos que pueda tener.

Esta situación, explicaron fuentes del Departamento de Educación se debe a que en las listas de interinos apenas quedan unas personas apuntadas y, en las diferentes ocasiones en las que se ha ofertado la plaza, ha quedado desierta. El próximo lunes volverá a salir por procedimiento ordinario y, si vuelve a no haber candidatos, el miércoles se sacará por extraordinario. De este modo, podrán optar a ella todos los profesores que cuenten con la especialidad, aunque no se encuentren en listas.

Confían en que tras esta oferta, finalmente se encuentre a un docente interesado en la plaza y que para la próxima semana los alumnos del instituto ya puedan contar con un profesor.

Mientras tanto, los menores continuarán sin clase a la espera de que algún especialista en Lengua Castellana y Literatura se interese por la plaza.

Hasta 13 vacantes de Lengua

Este caso no es el único, en el último proceso ordinario, se quedaron un total de 53 plazas sin cubrir, de las cuales 13 correspondían a la especialidad de Lengua Castellana y Literatura. Además de en el Pedro de Luna, en Zaragoza faltan docentes en el Luis Buñuel, Félix de Azara, Pilar Lorengar, Elaios. También ocurre en el Salvador Victoria de Monreal del Campo, el Vega del Turia de Teruel y en el Conde Aranda de Alagón, entre otros.

Tecnología es la siguiente especialidad que a día de hoy cuenta con más vacantes en la escuela pública sin cubrir, con ocho. Le siguen Operaciones de Producción Agraria (5) y Sistemas y Aplicaciones Informáticas (4). El resto se divide de manera uniforme entre el resto de materias.