Carolina Chaves, la señora presidenta

Pinta chungo cuando echan atrás una corrida. No lidió El Vellosino y sí El Risco. Toros bonitos para ver, morfología impactante; pero más vacíos que mi cuenta corriente. Mucho más chungo pinta todavía cuando termina una corrida y, apenas una hora después, cuando te pones delante del ordenador a intentar hilar alguna idea, el abajo firmante no se acuerda de nada reseñable. Bueno, sí: que le di un par de besos a mi prima Mari Carmen, y que me volví a descubrir el sombrero ante el maestro Ángel Solís, que estaba delante de mi primica. ¡Ah!, y que López Simón se descalzó en el primer toro. Y, reitero, nada más. Son las cosas de acartelar a toreros que, mejores o peores, no tienen tirón. Porque en la cuestión taurina se trata de transmitir. Y toreros de los que no te acuerdas al rato, difícilmente pueden comunicar algo. Y es que, el que ayer más transmitió en la arena fue Chema Sanjuán, lanzándose en las vaquillas a la cabeza de la res para salvar a su sobrino Saúl. Qué mejor resumen que este último enunciado...

Con tan poco que auditar, ayer no tuvo mucho que pensar el presidente Ezquerra. También preside en esta feria Carolina Chaves. Y no pocos festejos. Concretamente, media docena: los de los días 1, 8, 10, 12, 14 y 16. Ahí tienen a Carolina... Fue la primera mujer en presidir un festejo en una plaza de primera categoría. Lleva 35 años en la Policía. Destinada en la Casa Real desde 1990, trabó una estrecha relación la Familia Real. Incluso se encontraba en Atlanta cuando se conocieron Urdangarín y la infanta Cristina. También estuvo un año con la infanta Elena en Nueva York. Ha pisado los cinco continentes y cuatro olimpiadas. Desde 2007, con la creación de la unidad adscrita de la Policía Nacional en el Gobierno de Aragón, reside en Zaragoza. También fue jefa de Seguridad de Marcelino Iglesias y ahora de Javier Lambán. Antonio Placer y María Ángeles Julve le animaron a presidir, igual que la actual directora de Interior, Carmen Sánchez. En Huesca regaló para San Lorenzo alguna oreja. Más de alguna. Casi me la corta a mí... En el Pilar está muy fina. A ver hoy en el cartelón de Morante y Talavante (y Urdiales).

Y en el día de la nada en el albero, en la grada se sentó el futuro del balonmano en Zaragoza, encarnado en el empresario Artemio Echeverríbar, acompañado de Pepe y Ana Bentué, y Jesús Guerrero. Y si de balonmano hablamos, Blas Aibar, con esa zurda más profunda que la izquierda de Antoñete. A su lado, el letrado José Luis Calonge. Bastante cemento en el graderío y poco que ventilar. Todo lo contrario de lo que se espera hoy en la gran corrida de la feria. Allí estará Carolina Chaves para presidir el festejo cumbre del Pilar.