Sanidad intensifica el plan de choque para reducir las listas de espera y priorizará a los pacientes con demora excesiva

El plan de choque para reducir la abultada lista de espera quirúrgica, que sitúa a Aragón en el peor puesto del ranquin nacional y que en agosto se cerró con 7.975 pacientes con una demora superior a 180 días, se va a intensificar durante este trimestre. El Departamento de Sanidad prevé seguir incrementando la actividad potenciando tanto la capacidad del sistema público, con intervenciones de tarde –denominadas peonadas– para mejorar el rendimiento, como con conciertos con clínicas privadas. Además, la Consejería pretende aprovechar todos los recursos de los diferentes hospitales de la Comunidad autónoma, derivando pacientes a aquellos centros con menor demora que puedan absorber la demanda. Y, al mismo tiempo, quiere revisar a todos aquellos pacientes que llevan más tiempo pendientes de pasar por el quirófano. En estos momentos habría alrededor de 2.000 personas en una situación de demora excesiva, por encima del año.

En este sentido, adelantó José María Abad, director general de Asistencia Sanitaria del Gobierno de Aragón, se va a hacer una revisión "exhaustiva" de quienes acumulan demoras de entre un año o año y medio, "para ver la situación en la que están y darles prioridad". "Es una necesidad que hay que atender evidentemente", reconoció. Las tres especialidades que acumulan mayor porcentaje de pacientes "de muy larga espera" son Neurocirugía, Cirugía General y Traumatología, fundamentalmente de Zaragoza.

De hecho, concretó Abad, una de las iniciativas consiste en «aprovechar los recursos de los diferentes hospitales», derivando a pacientes a centros periféricos, y agilizando así las intervenciones, siempre que el enfermo lo acepte: "Son procesos de Cirugía Mayor Ambulatoria o de baja complejidad, que no requieren ingreso o solo unas horas de observación". Y, en este escenario, Sanidad recurrirá al Hospital Obispo Polanco de Teruel, para operaciones de Otorrinolaringología, o al Ernest Lluch de Calatayud, para procesos de Cirugía General: "Hay zonas de salud, como La Almunia, que tienen la posibilidad de derivar al Clínico o a Calatayud y serían las primeras que derivaríamos para este tipo de oferta". Además, el plan de abordaje incluye otras iniciativas como la colaboración con otros centros para la utilización compartida de recursos, como con el Hospital General de la Defensa y con la MAZ, cuyo convenio se podría suscribir en 2023. En el caso de Teruel, los responsables de los servicios están en la fase de coordinación para los procesos de derivación y selección de pacientes: "Hace un año no podíamos plantearnos esta opción; ahora que cuentan con tres profesionales podemos ofertar esta posibilidad de intervención". "El requisito es que el centro al que derivamos no tenga demora o lista de espera", apuntó.

Operaciones de tarde

El plan de choque para aliviar las largas listas de espera contempla un mayor rendimiento quirúrgico para aumentar la oferta de sesiones tanto de mañana como de tarde. Desde Asistencia Sanitaria trasladaron que se está operando ya al 100% de la capacidad de cada hospital y de los profesionales disponibles. Entre enero y agosto de este año se han realizado unas 3.500 operaciones de tarde y «la previsión de sesiones quirúrgicas hasta diciembre en autoconcierto rondaría las 7.000» en toda la Comunidad, puso de manifiesto Abad.

El objetivo es llegar a fin de año con cifras en torno a 5.000 o 6.000 pacientes con demoras superiores a los seis meses, "que supondría disminuir casi un 50% respecto al dato alcanzado en agosto de 2020", tras la primera ola de la pandemia de coronavirus, que alteró el sistema sanitario.

Cirujanos del Clínico se desplazan al Hospital de Ejea

Cirujanos del Clínico se desplazan hasta el Hospital de Ejea y, en el mes de septiembre, la actividad quirúrgica en este último centro ha pasado de 12 o 13 sesiones mensuales a 25. Esto supone que antes unos 91 pacientes eran intervenidos cada mes y ahora esa cifra se ha multiplicado hasta los 168 o 170.

Esta es una de las medidas del plan de abordaje de la lista de espera del Sector Zaragoza III, que tiene al Clínico Universitario Lozano Blesa como hospital de referencia, consiguiendo ampliar así el espacio quirúrgico y, en consecuencia, capacidad para intervenir. Los servicios seleccionan a los pacientes que vivan en zonas cercanas y se les ofrece esta opción. Se puso en marcha en septiembre y la intención es que se mantenga en el tiempo. Los servicios que realizan estas sesiones quirúrgicas son Oftalmología, Cirugía General y Dermatología, además de Digestivo, que realiza endoscopias. Las intervenciones son fundamentalmente de Cirugía Mayor Ambulatoria, que no requieren ingreso. El Hospital de Ejea tiene 12 camas y un quirófano.

El Hospital Clínico, con 17 quirófanos en activo, se enfrenta a una escasez de suelo quirúrgico. El director general de Asistencia Sanitaria, José María Abad, reconoció esta carencia cuya solución, dijo, "requeriría de una actuación a medio y largo plazo para aumentar el espacio". Para hacer frente a esta situación, se llegó a un acuerdo con la Clínica del Pilar de Zaragoza para que pudieran operar allí profesionales de la sanidad pública durante su jornada laboral. Esta experiencia ya se llevó a cabo desde finales de noviembre de 2020 hasta mayo de 2021, coincidiendo con el final del segundo estado de alarma, cuando se practicaron en torno a 260 intervenciones de Traumatología. Y se retomó el pasado mes de junio, con cirujanos ortopédicos y traumatólogos del Clínico, primero, que se amplió después con profesionales de Oftalmología.

Fuentes del Clínico explicaron esta semana que la colaboración iniciada con la Clínica del Pilar se mantiene y, en estos momentos, siguen operando allí cirujanos del servicio de Oftalmología, después de que el acuerdo con Traumatología finalizara a comienzos del verano. Oftalmología tiene previsto realizar ocho jornadas en octubre y 11 días, en noviembre. La previsión que manejan los profesionales sanitarios es intervenir a, aproximadamente, siete pacientes por jornada.