General Lara: "Ucrania ganará la guerra porque su gente defiende sus casas y su tierra"

El Hospital Militar de Zaragoza recibió el viernes el premio extraordinario del Ministerio de Defensa 2022 en un acto celebrado en la antigua Capitanía y presidido por la ministra de Defensa, Margarita Robles. El galardón responde a la destacada labor de este centro sanitario en la atención médica que ha proporcionado a los 32 combatientes ucranianos heridos en la guerra. Los últimos ocho llegaron el pasado 1 de octubre, después de que regresaran a su país otros 15 atendidos.

¿Qué han tenido que aprender para atender a los heridos de guerra?

Desde el punto asistencial, hemos tenido que aprender patologías que hasta ahora no conocíamos en el hospital. Primero por las diversas localizaciones de las heridas. Alguno tenía afectadas diversas extremidades o la columna, y eran lesiones complejas. La valoración de un enfermo requería pasar por varios especialistas, desde traumatología hasta rehabilitación, maxilofacial, psiquiatría, plástica, otorrino u oftalmología... Era importante saber la afección psicológica de cada uno de ellos. Necesitarán un tratamiento de por vida.

¿Los ucranianos han llegado fuertes al hospital o muy débiles?

Nos han enseñado los valores que defienden mientras estaban ingresados en el hospital. Hablando con ellos, a través de los intérpretes, se ve que están entregados a la defensa de su pueblo. Tienen una voluntad de vencer tremenda. Aunque les falten extremidades o con lesiones de mucha compljidad, su deseo es de ir a combatir por su familia, su tierra y unos ideales. No dejar de defender una sociedad democrática y libre. Por eso quieren volver a Ucrania.

Tiene experiencia en otras misiones, ¿cómo puede compararse la guerra de Ucrania con las de Bosnia o Afganistán?

Nosotros estamos involucrados directamente en la guerra. Ellos (los ucranianos) están allí y nosotros aquí (en España). En el hospital, no solo los militares sino también el personal civil o los del Miguel Servet, tenemos claro que somos parte de una guerra de una Europa democrática contra otro tipo de Europa vista por un país de manera muy distinta y con otros ideales. Estamos involucrados y somos parte del conflicto, aunque al ser un hospital estamos en la retaguardia. Además, participa toda la sociedad aragonesa y española, a través de las asociaciones que colaboran y son un puntal para este país. Me sorprendo cuando veo que mandan camiones con toneladas de material para Ucrania desde España con medicamentos, desfibriladores o equipos electrónicos porque eso supone participar directamente en la lucha. Los medios de comunicación también son muy importantes porque hay que informar, no desinformar, es fundamental. Uno de los dominios en la guerra moderna es la desinformación y en Ucrania juega un papel importante. Si informas y no desinformas también eres un soldado. Así lo vemos los del hospital.

¿Qué tipo de lesiones están afrontando con los ucranianos?

Entramos a ver un paciente para curarle un brazo o una pierna, y luego hay que plantear un tratamiento psicológico. La enfermera tiene que ayudar a un paciente, que está acompañado por el traductor, a pie de cama, de lunes a domingo. Hasta les ayuda la limpiadora porque el personal del hospital tiene una gran disponibilidad con los ucranianos. Han sufrido física y psicológicamente. Los horrores de la guerra de Goya los vimos en cuadros, pero aquí su realidad es tremenda por lo que nos cuentan.

La general ucraniana Tetiana Ostachenko, responsable de Sanidad, destacó a Alemania, Polonía y España por apoyar a sus heridos. ¿Hasta donde están dispuestos para acoger más heridos?

Escuchar a la general ucraniana en la cátedra de Sanidad Militar fue un orgullo para nosotros y agradecemos sus palabras. Al colocar a España en ese tercer puesto, con unos datos que desconocíamos, nosotros intentamos apoyar al máximo a los ucranianos. La administración de Defensa está involucrada al cien por cien por Ucrania, pero no solo con la sanidad militar. El otro día se trasladaron más de 300 kilos de medicamentos y armas. La ministra es nuestra autoridad civil. Queremos apoyar al pueblo ucraniano al máximo y ya tenemos 15 heridos ucranianos atendidos en nuestro Hospital Militar que han retornado a su país. La idea es que los ingresados ahora puedan volver a su país cuando estén en condiciones, tras atenderlos física y psicológicamente. Podemos traer más si lo tiene a bien la ministra, con una media de 15 a 20.

¿Se ha doblado el trabajo para el personal del Hospital Militar?

Este es uno de los motivos de la concesión del premio extraordinario que nos ha otorgado el Ministerio de Defensa: valorar el esfuerzo del personal en el hospital porque se ha mantenido el servicio a la población aragonesa, incluso lo hemos ampliado, y además se ha atendido a los heridos. Agradezco siempre los servicios de todas especiladidades y del personal, que se entrega. Se han dejado la piel con los heridos a pesar de que alguno necesita muchas horas de atención de fisioterapia, por ejemplo, y han logrado que esto no afectase la atención que recibe la población aragonesa.

Los ucranianos no ven muy cerca el final de la guerra.

La voluntad del pueblo ucraniano es indiscutible y muy importante para vencer en la guerra. Lo tienen clarísimo y creo que va a ser así, con el apoyo de todo el mundo libre como Europa, Estados Unidos o Canadá… La mayor preocupación de los 32 heridos que han pasado por el hospital no son sus problemas físico o psicológicos sino la familia que tienen allí, en Ucrania. Siempre están hablando por el móvil con sus mujeres, hijos, padres o hermanos que están en la guerra. Están luchando por sus casas y su tierra. Eso es un factor muy importante para que Rusia no pueda ganar. Es muy difícil que vaya a perder el pueblo ucraniano, son unos combatientes muy entregados.

Como médico, ¿se siente satisfecho con lo que España ha realizado para atender a los ucranianos?

Comparándolo con otras misiones, este es un hospital en la retaguardia y no estamos en la zona de operaciones, como cuando nos tocó evacuar a la población de Afganistán o ayudar en un terremoto de 2010 en Haiti. Son muy diferentes y cada una tiene su importancia. Siempre nos quedamos con la idea de que se pueda hacer más y no se puede decir que estás al cien por cien. Creo que con los ucranianos podremos ayudar más en el futuro, poco a poco.

¿Zaragoza se conoce ya en toda Europa por esta implicación con Ucrania?

No es solo ayudarlos sino estar involucrados en la guerra de Ucrania ya que somos un hospital de referencia. Conocen bien Zaragoza en Ucrania y agradecen mucho su apoyo, como ese grupo de Eurovisión que va a venir aquí en los próximos días y se ha bajado el caché porque la sociedad aragonesa ha contribuido con sus donaciones. Cuando acabe la guerra saldrá un punto en el mapa que será Zaragoza y no solo por el Hospital Militar sino por las asociaciones y los medios. Nos han apoyado desde Extranjería de la Policía Nacional, por supuesto AURA (Asociación Ucraniana de resistente de Aragón) y el Mando de Operaciones de los militares, Umaer, la EADA y la Base de Zaragoza, la Consejería de Sanidad y varias unidades del Hospital Miguel Servet. Es un premio muy compartido porque hemos colaborado muchas personas y entidades en la asistencia a los ucranianos.