"Hay comunidades de vecinos de Zaragoza que no van a enchufar la calefacción central"

Las comunidades de vecinos que cuentan con calefacción central llevan ya unos días reuniéndose y así seguirán haciéndolo durante todo el mes para tomar decisiones de cara al otoño y el invierno. El precio de la luz, el gas y los combustibles está disparado y algunos edificios se plantean tomar medidas "drásticas" para evitar que las facturas sean "difíciles de asumir".

""Hay comunidades de vecinos de Zaragoza capital que no van a enchufar la calefacción central. No son la mayoría, pero sí que hay alguna que otra", reconoce el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón, Miguel Ruiz. Muchos de los edificios, apunta, han decidido reducir el horario y encender más tarde la calefacción y apagarla también antes. "En vez de enchufarla a las 11.00, la pondrán sobre las 14.00 y por la noche la quitarán a las 20.00 en vez de a las 22.00", admite. En todo caso, añade, también va a depender de lo saneadas que estén las cuentas de cada comunidad. "Las derramas van a llegar en muchos de los bloques", sostiene.

David Revilla es administrador de fincas de varias comunidades de vecinos de Zaragoza y expone que "a diario" están con reuniones. "De nuestros clientes, algunos han planteado reducir horarios y otro encenderla solo del 1 de noviembre hasta el 31 de marzo, tal y como se hacía antiguamente. Posiblemente también habrá derramas cuando sea necesario y apostarán por contratar nuevas condiciones si se pueden dar ofertas de comercializadores", sostiene

En el bloque en el que vive la joven Belén Ariza, en San José, disponen de contadores individuales, pero no tienen claro aún qué van a hacer este invierno. "Todavía no es nada definitivo pero mis padres me dijeron que lo más probable era que hasta diciembre no se encendiera la calefacción central para ahorrar. Entonces nosotros desde casa no la podemos poner hasta que no la encienda el portero", sostiene la joven.

En Huesca, Xandra Pérez lleva varios bloques de Sabiñánigo. "Vamos a intentar retrasar al máximo el encendido, pero aquí hace frío y la mayoría de gente que vive en los bloques de calefacción central son mayores. Intentaremos también acortar las horas, pero iremos sobre la marcha porque las temperaturas cambian cada semana. Hace unos días hacía 5 grados de mínima y ahora hace 20", reconoce.

En Teruel capital, Montse Mozas gestiona bloques de vecinos con calefacción central. "Por el momento vamos a seguir haciendo lo mismo que el año pasado. Las comunidades que gestiono cuentan con un fondo de reserva desde hace mucho tiempo. Yo siempre les he dicho que es mejor pagar dos euros más al mes por si existen imprevistos. Y este va a ser uno de ellos. Si el dinero se acabase habría que aprobar derramas", reconoce esta administradora. Por el momento, no han fijado fecha de encendido. "Va a depender del tiempo que haga. Cuando me lo piden varios vecinos, entonces, la enchufo", dice.

Ahorro en luz

“Hay quienes han puesto led y sensores para que solo se enciendan las luces que son necesarias”, sostiene la administradora Silvia Álvarez, de Aldea Álvarez. Ese es el caso precisamente del edificio donde vive Victorio García, en el barrio de Torrero. “Antes se enchufaban las luces de las cinco plantas cuando le dabas al botón. Ahora solo las que son necesarias. Menos mal”, reconoce un veino de 86 años.