Adislaf recurre a un préstamo bancario para pagar las nóminas de septiembre

La Asociación de Disminuidos Psíquicos del barrio de Las Fuentes (Adislaf) se ha visto obligada a recurrir a un préstamo bancario para poder pagar las nóminas de los 220 trabajadores que pertenecen a esta organización sin ánimo de lucro ante la presunta "deuda" del Gobierno de Aragón. Así lo ha confirmado su presidente, José María López. En total, ha tenido que pedir unos 100.000 euros a Ibercaja y, junto a las aportaciones que realizan las familias, han podido abonar los pagos mensuales, salvo los de los seguros sociales y los proveedores, quienes harán "un esfuerzo" para que puedan pagarles "más adelante".

José María López asegura que sigue "sin recibir" los pagos que ha reclamado al Gobierno de Aragón, por lo que a la fundación, que atiende a personas con discapacidad, le es imposible hacer el pago de todas las nóminas. Los trabajadores, por su parte, según explica el presidente, "están por la fundación total y absolutamente". "Ellos también reclaman que la Administración pague lo que deben", dice López.

Desde el Departamento de Economía del Gobierno de Aragón, aseguran se han realizado los pagos de las ayudas para los Centros Especiales de Empleo procedentes del Inaem hasta el mes de abril, incluido. "El pago de mayo se está ya también tramitando y en los próximos días se hará el de junio", detallan. De hecho, indican que se ha "reforzado" la plantilla encargada de coordinar estas subvenciones. Desde este área recuerdan que la semana pasada se publicó una ampliación de crédito "para poder seguir realizando pagos" y en las próximas semanas se publicará la convocatoria de ayudas complementarias, que permite "aumentar" hasta cerca del 70% de los salarios la subvención que reciben. "Somos una de las únicas 3 comunidades que cuenta con esta ayuda para ampliar las subvenciones", detallan.

El Departamento de Ciudadanía le concedió a la Fundación Adislaf una autorización provisional para la residencia situada en la calle Comuneros de Castilla, al mismo tiempo que el juzgado de Zaragoza admitía a trámite la querella por prevaricación presentada por la organización. "Se les ha concedido dicha autorización para que en el plazo de tres meses puedan arreglar su situación y cumplir los requisitos", aseveran desde Ciudadanía. La fundación tiene, explican, un plazo de seis meses para realojar a los 15 residentes "para los que no tienen licencia".

La residencia de Adislaf sigue "pendiente de regularización" por parte de la DGA al "no haber subsanado las deficiencias que en reiteradas ocasiones se le han notificado", precisan desde este área. "El último encuentro entre la entidad (en la que estaba presente su gerente, Francisco López, y el responsable técnico del proyecto) y el Gobierno de Aragón fue el 1 de julio y en él se acordó la propuesta de adecuación estructural y los plazos previstos", mencionan. Esas actuaciones se iban a llevar a cabo en el periodo vacacional y se fijó el 4 de septiembre como fecha para finalizar esas obras, asegura el Ejecutivo. No obstante, dicen que "Adislaf no ha notificado nada al respecto".

Reconocen que Adislaf sí que tiene licencia de apertura del Ayuntamiento de Zaragoza (julio 2020), pero "está supeditada al cumplimiento de las condiciones de la normativa sectorial, como cualquier centro de estas características", especifican. Por ello, apostillan que "se va a pagar todo con carácter retroactivo en cuanto se habilite el mecanismo para ello y a la mayor brevedad".