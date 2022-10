El PP reclama en Calatayud la apertura al 100% del centro de día y habilitar el helipuerto del Ernest Lluch

En esa línea difusa que define el inicio del clima preelectoral, el Partido Popular de Aragón ha dado este lunes el pistoletazo de salida a su programa 'Estamos en el territorio', una suerte de gira por distintos enclaves de la comunidad autónoma con el objetivo de visibilizar lo que, a su juicio, son las demandas de cada una de estas zonas. La primera parada ha sido en Calatayud, hasta donde se han desplazado la secretaria general, Ana Alós; la portavoz de Sanidad en las Cortes de Aragón, Ana Marín; la responsable de Servicios Sociales, Marián Orós; y la portavoz de Educación, Pilar Cortés.

En este caso, han subrayado como principales puntos de mejora la apertura al 100% de los servicios asociados al centro de día, situado en la Rúa de Dato, y la habilitación del helipuerto del Ernest Lluch, este lunes inutilizado a causa de la cercanía de una línea eléctrica. Sobre el primero, Orós ha recordado que, tras dos años de pandemia, esta instalación "no tiene cafetería al uso, ni servicio de comedor; catering, sí". "Pero el servicio más importante, además de la propia comida, es por lo que socializan. Porque pueden estar allí varias hora y aprovechar para no enchufar la calefacción en su casa y tener compañía", incidía.

"Quieren que les reabran un servicio que tenían antes de la pandemia y que no es normal que en octubre de 2022 tengan unas máquinas de café y el catering solo para dependientes", ha añadido Orós, a la vez que ha recordado que el centro cuenta con "3.000 socios no solo de la ciudad sino de otros municipios cercanos". También ha denunciado que "la reunión con la junta iba a ser dentro del centro, pero la directora, por indicación del IAS, no lo ha permitido".

Tras ese encuentro, desde el helipuerto inutilizado del hospital Ernest Lluch, donde se han realizado las declaraciones a los medios de comunicación, Ana Marín ha señalado que "ese helipuerto, por sentido común, se tiene que adecuar aquí. Hay líneas eléctricas pero hay terreno y el Ayuntamiento se ha puesto a disposición de la DGA para colaborar en todo lo que necesite". Marín ha acusado al Ejecutivo de que la propuesta de construir helipuertos en todas las comarcas es una "invención" para "tapar los grandes errores del pliego del transporte sanitario urgente terrestre".

"Sería una buena noticia si esas infraestructuras se sitúan donde deben y cumplen el servicio", ha añadido. De la misma manera ha puntualizado que su grupo ha trabajado "toda la legislatura" por el centro sanitario bilbilitano y ha citado las iniciativas presentadas para "poner en marcha la unidad de cuidados intensivos –que tiene espacio pero no medios- y para adecuar los accesos y estancias de urgencias, cuya partida todavía no se ha ejecutado".

Por su parte, Alós ha defendido que este ciclo de visitas es un "refuerzo de la presencia en el territorio durante los próximos meses por parte de los diputados autonómicos y la dirección del partido" con el fin de "ser útiles" y "conocer los problemas de primera mano y trasladar propuestas estando cerca de la gente". Así, también ha señalado que la reciente reforma del entorno del complejo educativo Giménez Abad, promovida por el Consistorio con una subvención de la Diputación de Zaragoza del 60%, es prueba de la "ausencia de inversiones del Gobierno de Aragón".

En la visita también han estado presentes la portavoz del PP en la DPZ y alcaldesa de Olvés, Iluminada Ustero; el alcalde de Calatayud y senador, José Manuel Aranda; el concejal en Ateca Fernando Duce, el diputado autonómico Fernando Ledesma y el edil bilbilitano y diputado provincial José Manuel Gimeno.