Santiago Lyon: "Mi padre quería que fuera torero, pero me convertí en fotógrafo de guerra"

Estaba esperándome. Ha llegado usted antes a la cita.

Ser puntual, llegar a tiempo, es llegar tarde. Un fotógrafo ha de buscar el sitio, ubicarse. Si llegas en el momento de la cita, no da tiempo. Intentar capturar las historias en fracciones de segundo es mas difícil de lo que la gente cree.

Me gusta su teléfono móvil.

En esta nueva generación de telefonía, la calidad de las cámaras es increíble. Son muy buenas. Y la mejor cámara siempre es la que tiene uno encima.

Ahora todo el mundo se cree fotógrafo...

El hecho de tener cámara no quiere decir que seas fotógrafo. Todo el mundo habla, pero no todo el mundo es orador; todo el mundo escribe, pero no todo el mundo es escritor. Hacer fotos con el móvil no equivale a contar una historia verosímil. No digamos noticiable...

¿Un selfi significa un ejercicio de vanidad?

Es una forma de expresarse, de resaltar la identidad. La identidad es clave para todos. Quiénes somos, qué hacemos. Un selfi es algo inocuo. No me desagradan. Yo también hago selfis.

A lo largo de su carrera ha ganado diversos premios entre los que se encuentran el premio Godó de fotoperiodismo en 1997,2​ premios World Press Photo en los años 1998 y 1999.

Su acento es mejorable, pero su sintaxis del idioma español es perfecta.

Gracias. Intento hablar con precisión y claridad. Mi padre, William Lyon, trabajaba en Madrid en una agencia internacional. Sigue viviendo en Madrid. Yo vivo en Nueva York, pero nací en Madrid.

¿Y lo del nombre de Santiago?

Mi padre es un enamorado de España, y Santiago es el patrón de España. Además, por el Viti.

¿Qué me dice...? ¿Por el torero Santiago Martín ‘el Viti’?

Sí. Su gran pasión son los toros. Fue crítico taurino en ‘El Sol’. También estuvo en ‘El País’. Tenía un programa con Joaquín Vidal.

Canela en rama, Vidal…

Buenísimo. De niño, yo tenía juguetes en casa, pero también una muleta. Mi padre quería que fuera torero, pero me convertí en fotógrafo de guerra.

El vicepresidente de fotografía de Associated Press, torero...

Están muy relacionados. Hay que manejar el miedo, igual delante del toro que en una guerra. Esa es la clave, controlar el miedo. Igual en Centroamérica, que en la Guerra del Golfo, en Afganistán o en los Balcanes. En Bosnia me estalló un obús al lado, lo sentí en mi pierna. Y la clave, reitero, el manejo del miedo.

En la guerra y aquí mismo, ¿la fotografía es la mejor verdad, o la verdad es la mejor fotografía?

Vaya pregunta… ¿Puede repetirla, por favor?

Por supuesto. ¿La fotografía es la mejor verdad, o la verdad es la mejor fotografía?

La fotografía es una expresión de la realidad vista por el ojo del fotógrafo. Y cada fotógrafo es distinto. Lo que es verdad para una persona es falso para otras. La fotografía es un arte en manos de quien sabe manejarla.

¿Es más importante la cámara o quien hay tras ella?

Quien hay detrás, sin duda. La cámara es solo un herramienta. Hay que construir la imagen. Eso solo lo hace el buen fotógrafo.

¿Una foto es pasado o futuro?

Una foto es presente siempre. Aunque sea de archivo, causa una reacción en quien la contempla, y esa reacción es siempre presente. La emoción transmitida es siempre presente. Una fotografía buena es la que transmite emoción, la que llega a la cabeza, al corazón o al estómago. Si llega ahí, ha comunicado algo, ha abierto la mente de alguien, ha logrado su objetivo.

Además de información fotográfica, también existe la desinformación fotográfica.

Por supuesto. Y es necesario combatir la desinformación con la tecnología. El campo actual es muy confuso. Es difícil para los consumidores de información saber qué es cierto y qué es falso. Ahora hay ordenadores que crean imágenes respondiendo a palabras. Son imágenes creíbles, pero no reales. Mi reto, tras 40 años en el fotoperiodismo, es ayudar a las personas a poder navegar en ese campo tan confuso de la imágenes.