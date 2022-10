Cuca Gamarra en Zaragoza: "Lambán tiene que sumarse a la revolución fiscal que lidera el PP"

La política fiscal y la deuda de 25 millones de euros del Gobierno aragonés al Ayuntamiento de Zaragoza por las obras del tranvía han centrado este domingo buena parte de las palabras de la secretaria general nacional del Partido Popular, Cuca Gamarra, y el presidente regional de la formación, Jorge Azcón, durante la celebración del Día del Afiliado, al que han asistido en el Parque de Atracciones de Zaragoza unas 1.600 personas. Ante el cerca de millar de asistentes a los discursos, Gamarra ha exigidido al presidente aragonés, Javier Lambán, que se sume a la "revolución fiscal" del PP, aplicando bajadas tributarias para las rentas bajas y medias, y también le ha llamado "moroso" por no pagar la deuda de 25 millones al Ayuntamiento de Zaragoza por las obras del tranvía. El secretario general de los socialistas se ha convertido en la principal diana de sus críticas.

"Lambán no se puede quedar como el último escudero fiel de Pedro Sánchez. Tiene que sumarse a la revolución fiscal que lidera el PP con la que ya se han rebelado muchos barones socialistas. Va a ser el último en saltar del barco, si salta", ha afirmado Gamarra. Ha demandado al presidente de Aragón que no siga actuando, como hasta ahora, con "servilismo" hacia el Gobierno central. También le ha reprochado que no ha sido capaz de "plantarse" ante Cataluña para sacar adelante la candidadtura de los Juegos Olímpicos de Invierno y que tampoco ha sabido "defender" la implantación de la batería de Volkswagen en la Comunidad.

La secretaria general de los populares también ha arremetido contra Lambán en relación con la deuda de la DGA 25 millones de euros por las obras del tranvía al Ayuntamiento de la capital aragonesa, uno de los temas que ha elevado la tensión institucional en los últimos días. "Lambán no funciona, ha quedado claro, hay mucho de demagogia y de marquetin socialista. Lambán es un moroso y tiene que pagar y acatar la setencia del Tribunal Supremo, y no sumarse a la costrumbre de Sánchez de cuestionar los fallos judiciales, aquí no cabe el indulto", ha manifestado.

En el plano más nacional, Gamarra ha criticado que la reforma fiscal planteada por los socialistas "solo busca recaudar más para que ellos vivan mejor". Les ha reprochado que "reconocen" que su objetivo es recaudar 3.100 millones más en 2023 y "no les basta" con los 27.000 millones más que han entrado en las arcas del Estado en lo que va de este año vía impositiva, uno de los datos que ha repetido en su intervención.

Gamarra ha descrito el Ejecutivo de Pedro Sánchez como el de “la improvisación” que, además, “excluye a las clases medias” y “que dice que ‘ya veremos’ a partir del 1 de enero de 2023”, en relación con el descuento del 5 % en la luz y el gas que, ha destacado, llega “hasta el 31 de diciembre cuando el invierno continuará en 2024".

Azcón; "Lo que toca es insultar al PP cuantos más días mejor"

En este Día del Afiliado, el presidente del PP aragonés ha aprovechado para entrar en su discurso en el cuerpo a cuerpo con el presidente de la Comunidad. En la primera parte de intervención Azcón se ha centrado en demostrar que los aragoneses son "de los que más impuestos" pagan en España en comparación con otras comunidades, pero de los que reciben "peores servicios públicos".

Por ello, ha recalcado la "mala gestión" e "ineficacia" del Ejecutivo autonómico. Y ha tendido la mano a Lambá para hablar de la bajada de los impuestos "con la condición indispensable de que sea a las rentas bajas y altas". También le ha pedido que no se escude en que necesita el consenso de todos los miembros del cuatripartito "porque Podemos, los comunistas, la CHA y el PAR llevan tres años y medio diciéndole a todo si 'bwana'.

El también alcalde de Zaragoza también se ha tomado su tiempo para responder a Lambán que el sábado le acusó de hacer "trampas" en política durante el acto de presentación de la candidatura de Lola Ranera al Ayuntamiento de Zaragoza. "Lo que toca es insultar al PP cuantos más días mejor y cuanto más abrupto sea el insulto mejor", ha afirmado. Le ha recordado que "tiene" narices que le tilde de tramposo "quien está en la alcaldía de Huesca por hacer trampas y comparar un voto".

Además, ha tirado de ironía para denunciar la postura que mantiene el Gobierno aragonés con el proyecto de la nueva Romareda. "Es evidente que no va a ayudar a la ciudad, pero con no estorbar ya haría suficiente", ha asegurado. La aragonesa ministra de Educación, Pilar Alegría, también se ha convertido en blanco de las críticas del PP y Azcónb se ha referido a ella como. "laministra de la mala educación" que enseña al resto de ministros "cómo insultar a Feijóo".