Mar Cabra, ganadora de un Pulitzer: "Fui tan lejos que no he podido volver a hacer el trabajo que más me gusta"

La periodista española Mar Cabra recibió en 2017 el premio Pulitzer, con solo 34 años, el máximo galardón en la profesión, junto al equipo de periodistas internacionales que publicaron los llamados Papeles de Panamá, que destaparon cuentas millonarias en paraísos fiscales. Su exitosa carrera profesional le pasó factura y tuvo que parar. Ha contado su experiencia y cómo se ha reinventado en la Cumbre de Mujeres que se ha celebrado estos días dentro del Congreso Mundial de Medios organizado por WAN-IFRA, la asociación de editores, en Zaragoza.

"Fui tan lejos que no he podido volver a hacer el trabajo que más me gusta", ha confesado este viernes en la cumbre de mujeres en la que intervino por partida doble, en una de las mesas redondas y como protagonista de una de las charlas. En su ponencia en solitario sobre salud mental en la profesión recordó que "el periodismo es una de las profesiones más estresantes" y contó su experiencia personal, lo volcada que estaba en su trabajo, que le llevó a "quemarse". Su objetivo ahora en su nueva etapa profesional es evitar que esto le pueda ocurrir a otros, de ahí que haya creado la consultora The Self- Investigation, que ofrece talleres para gestionar estas situaciones o la dependencia de la tecnología.

Cabra alertó de la "renuncia silenciosa" de periodistas que se está produciendo en muchas redacciones en todo el mundo. Entre ellos, profesionales que reconocen que tienen "un gran trabajo", pero, a la vez que necesitan "parar". Desde redactores a directores que deciden irse y tanto en países donde es una profesión de prestigio como en aquellos donde supone un riesgo ejercerla por las restricciones a la libertad de expresión. "No nos lo podemos permitir", ha asegurado, sobre la marcha de profesionales sobrecargados afectados por el síndrome del 'burn out' o 'quemado' en el mundo laboral. Ante esta situación, defiende que es posible un periodismo "sano".