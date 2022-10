"Las mujeres tienen una forma de gestión que entiende las necesidades de los demás"

El liderazgo femenino en las redacciones ha seguido ocupando varias ponencias del Congreso Mundial de Medios organizado por la asociación WAN-IFRA, que se ha celebrado hasta este viernes en Zaragoza. En el marco del mismo se ha celebrado de forma paralela la Cumbre de Mujeres, en la que varias ejecutivas de medios de comunicación de distintos países han expuesto su experiencia en cuestiones de liderazgo, género, transición digital o la salud mental de las plantillas en las redacciones.

"Es muy necesario que haya más mujeres en las redacciones", ha asegurado Mariana Santos, periodista portuguesa fundadora de la organización sin ánimo de lucro Chicas Poderosas, que trabajó en redacciones como la del diario británico ‘The Guardian’, en Londres. En cuando al tipo de liderazgo que ejercen las mujeres, ha reconocido que "hay de todo", con mujeres "que no lo hacen bien", pero "en general, las mujeres tienen una capacidad de empatía, una forma de gestión mucho más inclusiva y que entiende las necesidades de las demás". Frente a ello, el hombre se sentiría más en la obligación de ejercer la dirección desde la fuerza o la disciplina, de forma "patriarcal", ha señalado, según su experiencia tras comenzar en redacciones donde "todos eran hombres".

Liderar con emociones

En estos últimos casos, que en la jornada se ha señalado que todavía se ven en muchos países, ha apuntado que "en una redacción solo de hombres si vas a llorar piensan ‘qué débil’, pero si estás en un mundo de mujeres y lloras es porque estás en una situación que te molesta o que te gustaría mejorar y es parte del ser humano tener emociones". Santos ha asegurado que "se puede liderar y mostrar emociones" y eso "no quiere decir que eres peor líder" ya que "que los hombres corten las emociones para parecer más fuertes no es el estándar que todos debemos seguir", ha indicado.

En países como España, donde hay más mujeres que han lle, otra situación que se produce es que "no les damos la capacidad de decisión", ha lamentado, y siguen infrarrepresentadas en los puestos directivos. De esta forma, ha explicado que con su organización lucha "para que los medios de comunicación abran espacios de liderazgo para mujeres y la diversidad" para que haya una mayor representatividad.

Dentro de las ponencias que han formado la cumbre, esta mañana Santos ha sido la moderadora de la mesa 'Medios de mujeres, lecciones y su futuro'. En ella se encontraba también otra periodista portuguesa, Catarina Carvalho, fundadora y CEO de 'Mensagem de Lisboa; Ritu Kapur, cofundadora y CEO del diario digital 'The Quint', de la India y Alia Ibrahim, cofundadora y CEO del diario libanés Daraj.com. Esta última es socia de una de las ganadoras de los premios Women in News de este año, la periodista Diana Moukalled.

Mariana Santos (Chicas Poderosas), Catarina Carvalho 'Mesagem de Lisboa'), Alia Ibrahim (Daraj.com) y Ritu Kapur ('The Quint'). HA

Las ponentes han resaltado la importancia de contar con mujeres en los medios de comunicación para que se consiga ampliar los puntos de vista y que "se cambie la narrativa de las historias". Entre los ejemplos que se han puesto ha estado el del diario de la India, 'The Quint', en el que su cofundadora ha señalado que surgieron nuevos enfoques cuando mandaron a mujeres a cubrir informaciones relacionadas con la vacuna del covid. "Cuando tienes a muchas mujeres liderando se centran en muchos más temas", ha asegurado.

Algunas han compartido experiencias de discriminación por razón de su género que vivieron durante su carrera, como la libanesa Alia Ibrahim, que en su etapa de reportera llegó a escuchar comentarios de su jefe en el que le decía que era "muy buena periodista y líder", pero que era una pena que tuviera hijos, porque lo veía como un freno a su carrera profesional.

La portuguesa Carvahlo ha asegurado que ha visto "muchos cambios en las redacciones" porque cuando ella empezó a trabajar había muchas formadas solo por hombres en Portugal y ha insistido en el liderazgo permitiendo las emociones. "La idea de que alguien preguntara cómo te sentías o que llorara contigo antes era visto como algo débil, como que no eras un buen líder".

Durante el debate no faltó algún comentario sobre la presencia de más hombres que mujeres en el propio congreso, en el que ha habido un 40% de mujeres inscritas. "Hay muchos más hombres líderes, pero me alegro de que en comparación con años anteriores se hayan visto más mujeres, además de más personas de color, de países como la India o de África y Sudamérica y no solo periodistas blancos", ha comentado Santos. "Siento que estamos caminando poco a poco y hay que seguir luchando poco a poco e ir poniendo el dedo en la llaga. Esto no es solo bueno para las mujeres, sino para toda la sociedad", ha asegurado, sobre el camino hacia la igualdad.

Jane Barrett (Reuters), Mar Cabra (The Self Investigation), Pamella Sittoni (Nation Media Group) y Toyosi Ogunseye (BBC), en Zaragoza. José Miguel Marco

'Liderar redacciones en transición' ha sido otro de los debates abiertos en la cumbre de mujeres al frente de medios de comunicación o en puestos directivos. Entre las cuestiones que es necesario gestionar en una redacción se encuentra la digitalización de la forma de trabajar, que puede crear división entre los periodistas jóvenes, nativos digitales y los veteranos. Pamela Sittoni, ejecutiva del grupo Nation Media de Kenia y premiada en 2017 con un galardón Women in News, ha apuntado que los mayores tienen "mucho que aprender de los jóvenes" en cuanto a digitalización y el trabajo en las redes sociales.

En este sentido, ha recalcado que "son complementarios", porque los mayores están acostumbrados a trabajar dedicando tiempo a redactar una historia, lejos de las prisas de "noticias en 15 minutos" que potencia la urgencia de lo que aparece en las redes sociales. Así que "pueden colaborar, no tienen que estar cada uno en un rincón".

En la mesa se ha hablado también de la cualidades de una buena líder, empezando por "saber escuchar" para detectar los problemas de sobrecarga de trabajo o emocionales que puedan surgir.