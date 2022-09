Lambán antepone el acuerdo fiscal en el cuatripartito al apoyo externo de Cs y PP

El presidente de Aragón, Javier Lambán, antepone sellar un acuerdo sobre fiscalidad en el seno del cuatripartito antes que recurrir al apoyo externo de PP y Ciudadanos. Una vez haya consenso, "como se ha hecho desde el principio", esa mano tendida de los principales partidos de la oposición será "excelentemente bien recibida". Insistió este jueves el líder socialista en que hará "lo que tenga que hacer", analizando las cosas. Ajustándose, en todo caso, a las prerrogativas que otorga el Estado de las autonomías, que Aragón "está dispuesto a aprovechar al máximo", lo que pasa, dijo Lambán, por "tomar nuestras propias decisiones".

A la senda abierta por el socialista Ximo Puig en la Comunidad Valenciana, se sumó este jueves el extremeño Guillermo Fernández Vara, que anunció una "bajada histórica" en los precios y las tasas públicos para rebajar el impacto de la crisis en su Comunidad. En Aragón, mientras tanto, se negocia con discreción. "Lo que me importa cuando me planteo el futuro es hacerlo con acuerdo entre las fuerzas políticas de la Comunidad y con la sociedad. Lo que hagan otras comunidades me parece muy respetable pero no es en lo que me voy a basar", reiteró Lambán.

Mientras el presidente de la DGA atendía a los medios en Teruel, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentaba en Madrid el plan fiscal con el que prevé recaudar 3.100 millones más en dos años. Así que no lo valoró. "No tengo el don de la ciencia infusa", ironizó.

En la Consejería de Hacienda analizaban ayer cómo puede afectar el plan a los contribuyentes aragoneses. Sí tenían claro que, en el caso del Impuesto de Patrimonio (el mínimo exento son 400.000 euros), se pagará en la Comunidad el importe correspondiente en la actualidad y se podrán deducir esa cantidad en el futuro Impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, que gravará en 2023 y 2024 a contribuyentes a partir de 3 millones de euros.

Los empresarios echaron en falta una mayor concreción en los anuncios de la ministra. La reforma incluye más carga fiscal para las grandes firmas y medidas de alivio en el Impuesto de Sociedades para las pymes con una facturación hasta un millón.

María Jesús Lorente, presidenta de Cepyme-Aragón, no se aventuró a valorar la reforma hasta conocer al detalle su contenido. Sí quiso insistir, "desde la serenidad y la prudencia", en la necesidad de buscar la "armonización fiscal y de crear un comité de expertos" de manera que a la hora de pagar impuestos "no importe" el lugar en el que se trabaja o en el que se radica una empresa. Generar incertidumbre, recordó, "no es bueno". Y abogó por acabar con la situación actual, que parece "una pelea entre las comunidades". En su opinión, «no puede haber 17 maneras distintas de gestionar» entrando en competencia entre unas y otras.

Rebajas en el IRPF

El plan de Montero amplía de 14.000 a 15.000 euros los salarios exentos de hacer la declaración de la renta, medida a la que se podrían acoger en Aragón, en total, unos 52.000 trabajadores, según datos de la Agencia Tributaria correspondientes a 2019. Por debajo de los 21.000 euros de sueldo anual hay 202.116 trabajadores que verán ampliada la reducción por rendimientos del trabajo.