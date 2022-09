Juan Señor: "Ninguna innovación salvará el negocio de la prensa. Solo hay un camino: el periodismo de calidad"

En un mundo en el que ya se habla de informar en el metaverso y de la robotización de las redacciones , la clave del futuro de los medios de comunicación está en el fundamento de lo que siempre ha sido su trabajo: contar una buena historia con seriedad y credibilidad. Y a ese mensaje se aferró el prestigioso consultor Juan Señor cuando le llegó el momento de presentar este viernes, en la conferencia final del Congreso Mundial de Medios, las claves que van a guiar el futuro del sector. "Ninguna innovación va a salvar el negocio. Solo hay un camino: reinvertir en el periodismo de calidad. La única cosa que va a salvar el periodismo es el periodismo", zanjó.

En una charla vibrante, Juan Señor, presidente de Innovation Media Consulting y asesor de medios. Lanzó al auditorio del Palacio de Congresos cuáles son su receta para sobrevivir en el cambiante ecosistema mediático. Destacó la necesidad de que los medios tengan "datos de primera", que les permitan conectar con sus anunciantes y generar ingresos, así como nuevos modelos de pago y suscripción para que el negocio editorial, tanto en los medios impresos como en los ‘on line’, sea sostenible. "No hay que dar palos de ciego en el mundo digital. Hay que destaparse los ojos. Google y Facebook han intermediado tanto tiempo que os han quitado el tiempo con las personas lectoras. Ahora podemos volver", le dijo a los congresistas.

Y abogó por fórmulas de suscripción, completamente complementarias con la publicidad. "El 40% de los ingresos de los medios deberían venir de un modelo exitoso de suscripción digital", declaró. Apostó por definir estrategias para no perder los suscriptores ganados durante la pandemia por el interés que se generó en torno a las noticias relacionadas con el virus. En este sentido, defendió que los medios generen fórmulas de membresía, en la que los suscriptores reciben un trato especial y diferenciado, como si formaran parte de un club exclusivo que ofrece desde entretenimiento hasta formación.

El ‘boom’ del podcast

El consultor habló de dos productos que han tenido un gran protagonismo durante la pandemia: los podcast para la difusión de contenidos de audio y las ‘newsletter’ o boletines informativos que se reciben a través del correo electrónico. Respecto a las ‘newsletters’ vino a decir que pueden ser "un poco aburridas" que destacó su capacidad de atraer beneficios, de generar audiencias hacia los medios digitales y conseguir datos valiosos de lo que funciona. "Las personas tienen confianza en el correo", declaró. Defendió que estas cartas, que suelen tener carácter personal y van firmadas por un periodistas no sean excesivas en longitud y tener "un buen tono, ser una propuesta de contenido".

Por otro lado, elogió el formato podcast como vía de generación de negocio y de difusión de contenidos. «Las personas están dispuestas a pagar para los podcast», declaró Juan Señor. Citó medios como Zetland, con un 80% de contenido en audio. Subrayó la capacidad de innovación que tiene el podcast, así como su potencial para atraer suscriptores.

Se refirió a algunas de las cuestiones que más se han debatido, como la aplicación de la inteligencia artificial al periodismo o la Web3, un camino todavía por explorar. Destacó el caso de la editorial Condé Nast, que está explorando ya estas fórmulas de venta de experiencias, historias y marca.

También señaló Sophi.io, el mecanismo de automatización, optimización y predicción basado en inteligencia artificial de The Globe and Mail. Pero pidió "tener cuidado" con los robots, "porque no pueden gestionar la sala de redacción". "No hay que tener fe en esas herramientas, es una manera de trabajar pero no el fin", apuntó.

Para Señor es mucho más importante trabajar en los contenidos, como en las investigaciones visuales, una eficaz herramienta para luchar contra la desinformación y las imágenes falsas. “Un 70% de los lectores dicen que la verificación de hechos es lo más importante, la razón por la que pagan en periodismo”, declaró. Por eso dijo que “una pandemia o una guerra sin periodismo serían impensables”, afirmó el consultor, que pidió a los medios dedicar recursos a los procesos de verificación.

Aconsejó a los medios separarse de las redes sociales, dado que “el dinero se hace donde se ve el artículo”. “Nunca haremos dinero que ellos hacen de nuestro contenido”, apuntó. Y mantuvo su confianza en la supervivencia del papel, pero alertó del alza de precios de la materia prima. “Protejan la edición impresa, porque los periódicos son los periódicos”. Por eso pidió contenidos especialmente adaptados a este formato, como análisis, dosieres o fotorreportajes. “Hay que ofrecer cosas diferentes. La gente leal a la parte impresa no se va a ir”, declaró.