Guy Berger: "Por ejercer el periodismo, estuve en la cárcel en Sudáfrica"

¿Hablamos de periodismo?

Perfecto. Mi madre era periodista. El periodismo lo llevo en la sangre. En Sudáfrica me ha tocado trabajar en tiempos de censura y de ‘apartheid’. He tratado de invocar el periodismo libre. Además, he sido profesor de Periodismo. En los últimos diez años, he trabajado para la Unesco en París.

¿Se ve el viraje de Sudáfrica a través de la prensa de su país?

Sí. De hecho, por ejercer el periodismo como yo lo siento, fui a la cárcel durante dos años y medio. El periódico en el que trabajaba, ‘The Voice’, fue prohibido. Luego, estuve en una revista afín a Nelson Mandela. En 1994 llegó la liberación y la libertad de expresión. Ahora en Sudáfrica hay problemas, crimen y corrupción, también xenofobia; pero, al mismo tiempo, hay una prensa libre y con altos estándares de calidad. Junto a la política, ayuda a sostener una democracia muy joven.

Después, llegó su etapa en la Unesco, en París.

En diez años he tenido que responder a 193 jefes, que son los 193 gobiernos de la Unesco. He trasladado mi experiencia en Sudáfrica a ese terreno, las cosas en que no se debe caer, y cuidar para que haya una auténtica libertad de prensa, prensa de calidad. Hay algunos países que no siguen esos postulados, pero la gran mayoría sí.

¿Qué avances lograron?

Estoy orgulloso del programa con la ONU destinado a proteger a los periodistas amenazados o en riesgo. El caso de de México es el más notorio, pero también ha habido asesinatos en Holanda, en Malta, en Azerbaiyán. Hay muchas zonas en el mundo en que están amenazados.

Ahora está entregado a internet. ¿Es el futuro o incluso ya el presente?

Internet es un mundo muy amplio. Hay mucha basura y al mismo tiempo hay cosas muy interesantes. Como es tan grande ese universo, hay que discernir lo valioso de lo no valioso. La esencia del periodismo se puede perder. Hay que estar muy atento a no perderse en ese mar.

¿Se debe pagar por la prensa en internet?

El problema siempre es la calidad, distinguirse. Me parece correcto cobrar por una información si es fiable, si marca una distinción. Es como una hamburguesa. Si te conformas con cualquier hamburguesa, puedes encontrarla en mil sitios; si quieres una hamburguesa elaborada según los mejores estándares, ya la tienes en menos sitios; si además, esa hamburguesa es local, para tener el mejor producto local no vas a ir a buscarlo a otro sitio, sino que no te importa pagarlo.

¿Y los jóvenes?

También se pueden interesar por este tipo de cosas si las sirves de forma adecuada. Al mismo tiempo, considero que los medios deberían cobrar de Google, de Facebook y de otras plataformas.

¿Por qué?

Porque estas plataformas no solo obtienen dinero con lo que los medios mueven, sino que son grandes contenedores que dejan entrar mucha basura. Si nosotros aportamos buena información, debe haber una compensación. Y también, los datos, que son ahora tan valiosos como el dinero, porque son la base para hacer dinero. Google y otras plataformas deberían facilitar datos para que las empresas mediáticas los conviertan en dinero.

¿Una valoración del congreso?

Felicito a Zaragoza. Es la primera vez que estoy aquí. Está a gran altura en el aspecto tecnológico, que es una base de desarrollo muy potente. En la parte estética, me han impresionado la Aljafería y el Pabellón Puente. La próxima vez vendré de turismo con mi mujer.

¿El periodismo sigue siendo la profesión más bonita del mundo?

Ser periodista es un viaje. Vas cambiando de temas, de lugares, de situaciones. Al final, es mucho más bonito que un trabajo en el que todos los días haces lo mismo. Obviamente, no es la carrera donde uno se hace más rico, pero las emociones que da el periodismo son únicas.