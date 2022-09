Cuatro niños de Maella, sin transporte al instituto

Cuatro alumnos de Secundaria de Maella se han quedado sin plaza en el transporte escolar que va desde Caspe hasta el IES Bajo Aragón de Alcañiz. Estos estudiantes cursan bachillerato de Artes Plásticas y el grado medio de Auxiliar de Enfermería en la capital bajoaragonesa. Se trata de estudios que no se imparten en su centro de referencia, el IES Mar de Aragón, en Caspe. Ambos centros, el de Alcañiz y el de Caspe, pertenecen a provincias distintas (Teruel y Zaragoza), lo que complica la resolución del problema. Una fuente de la DGA afirmó que "se va a resolver" la situación, aunque no especificó cómo.

Las familias están indignadas y desde el pasado viernes esperan una respuesta oficial. Por ahora, sólo han recibido una carta de la directora del IES Bajo Aragón en la que les informa de que no tendrán transporte escolar "por proceder de una población diferente a Caspe". DGA argumenta que los alumnos de Bachillerato que acuden a un centro "al que no están adscritos" no tienen derecho a transporte.

"Nosotros nos desplazamos hasta Caspe para coger la línea que lleva a los estudiantes caspolinos hasta Alcañiz. Solo pedimos que nos den el mismo servicio que a los alumnos de Caspe", apunta el estudiante maellano Jorge Monzón, uno de los afectados con sus vecinas Lidia Navarro y Carol Riol, así como Estela Catalán, de Nonaspe.