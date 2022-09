La DGA afirma que está mejorando "poco a poco" la gestión de la Atención Primaria

"Lo que estamos haciendo es mejorar poco a poco la Atención Primaria". Así respondió este martes Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón, a las críticas de los colegios y sindicatos de médicos, que dieron "un suspenso" a la gestión de la Atención Primaria en las dos últimas décadas a los ejecutivos autonómicos. Los médicos, por su parte, reiteraron que la situación es "muy cruda" y recordaron que en una jornada que se celebrará este miércoles darán a conocer su problemática y propondrán "soluciones urgentes para evitar el hundimiento definitivo" del sistema sanitario.

"Hemos hecho incluso un foro de debate donde alcanzamos una serie de acuerdos con todos los sectores en relación con la Atención Primaria y hemos desarrollado una serie de políticas en las que vamos a invertir 21 millones de euros", defendió el presidente aragonés. No obstante, él mismo reconoció ante los medios de comunicación, como ya ha comentado en otras ocasiones, que el sistema sanitario público atraviesa "una crisis muy profunda", debido a la falta de financiación suficiente y por la falta de profesionales, "dos factores que afectan notablemente a la Atención Primaria". "Son problemas gravísimos, a los que, si no se les pone pronto remedio, nos van a abocar a situaciones de práctica inviabilidad", sentenció Javier Lambán.

Por su parte, Francisco Javier García Tirado, presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza, recordó este miércoles que la situación es "muy cruda", motivo por el cual este miércoles convocan una jornada en la capital aragonesa. "Entendemos que hay una amenaza real del hundimiento del sistema sanitario y eso nos ha llevado a organizar esta jornada", indicó García, cuyo objetivo es "dar un cauce de participación e implicación de todos los profesionales médicos colegiados y no colegiados". En la última sesión del encuentro se elaborará un documento con las principales peticiones y lo enviarán al Departamento de Sanidad. "Se ha invitado a la consejería y al gerente del Salud a la parte fundamental de la jornada", detalló el presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza.

García enumeró algunos de los temas que se tratarán este miércoles en la cita, como el 061. "Es una gerencia independiente, pero es un elemento crítico y una parte importante en la atención de urgencia de cualquier tipo de situación que pueda comprometer la vida de las personas", apostilló. Esta área tiene una problemática "muy particular" que ya ha sido trasladada a los colegios y sindicatos médicos. También se refirió al pliego del nuevo transporte sanitario, así como al ejercicio libre de la profesión, que es la medicina privada, "cada vez menos libre". El presidente recordó que Aragón tuvo "uno de los mejores sistemas sanitarios", pero "ya no sé lo que queda de él", expresó. "No es por la gestión del último año, estamos hablando de décadas de casi abandono", dijo García.

Antonela Lukic, presidenta de la Sociedad Aragonesa de Cardiología, explicó que "los profesionales sanitarios son excelentes, pero lo que es cierto, es que hay mucho trabajo". "Somos una población envejecida, cada vez hay más gente con enfermedades crónicas. Si a esto le sumas la necesidad de socorrer a los agudos y que agudos cada vez son más jóvenes, algo no estamos haciendo bien", añadió.