La confianza de los lectores, factor clave para la "sostenibilidad económica" de los medios

En tiempos de mucha desinformación, aumenta la desconfianza en los lectores. Por eso, los editores de medios y los expertos en mercados han recordado la importancia de la fe por parte de la audiencia para garantizar la "sostenibilidad económica" de los medios de comunicación. Este ha sido el tema central de la mesa redonda titulada 'Es urgente recuperar la confianza - y así es como hacerlo' en el marco del Congreso Mundial de Medios celebrado en Zaragoza este miércoles.

El encuentro ha estado moderado por Sally Lehrman, CEO de The Trust Project, y han intervenido Ignacio Martínez de Albornoz, director de Desarrollo del Negocio de HENNEO y Juan Aurelio Arévalo, editor jefe del diario peruano El Comercio en la Sala 9 del Palacio de Congresos, con un lleno de asistencia. "He visitado el Museo Reina Sofía y lo que más me ha sorprendido es el poder del arte. Nos obliga a expandir nuestro pensamiento, que es lo que también hace el periodismo", ha expresado Sally Lehrman al comienzo de la sesión. El problema reside en que el panorama es "cada vez más desafiante". "Hay gente atacando al periodismo porque dicen que no ofrecemos una visión objetiva", ha añadido la CEO de The Trust Project. No obstante, ha detallado que, según varios estudios que han realizado, "hemos descubierto que la gente busca de manera activa información en la que pueden confiar para tomar decisiones".

Juan Aurelio Arévalo ha explicado la situación que están viviendo los medios de comunicación en Perú. "Tenemos un nuevo gobierno que ofrece un discurso muy agresivo contra el periodismo. Publicamos un artículo que se podían contar 30 amenazas contra periodistas", ha aseverado el editor jefe del diario El Comercio. Por su parte, Ignacio Martínez de Albornoz ha expuesto que en España "no hay una presión tan alta para los medios de comunicación". Por otro lado, ha expresado que "somos afortunados, pero tenemos una presión muy alta desde el punto de vista empresarial".

"La confianza son los cimientos de lo que hacemos como periodistas", ha dicho Arévalo. El diario El Comercio comenzó a formar parte del proyecto The Trust Project. Desde entonces, el director del periódico ha apostillado que "nuestros lectores les resulta más sencillo encontrar noticias de calidad, por los 8 indicadores que promueve".