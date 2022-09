Las asociaciones solidarias se preparan para un invierno "duro"

Con el otoño recién empezado, los aragoneses ya empiezan a pensar en el invierno. El aumento de los costes de la luz y el gas hacen prever unas Navidades "duras" para todos, también para las asociaciones que se dedican a ayudar a los más vulnerables, como es el caso del Banco de Alimentos o de Cáritas, que creen que la situación "va a empeorar" de aquí a final de año, aunque no quieren "crear alarma".

El Banco de Alimentos ya ha notado un incremento en las llamadas. "A finales de agosto y septiembre hemos recibido alguna llamada más, cada dos o tres días. Le preguntamos en qué zona vive y le recomendamos la asociación más próxima", detalla José Ignacio Alfaro, presidente de la entidad. El perfil últimamente suele ser, según dice, de personas procedentes de América del Sur, "fundamentalmente venezolanos".

Gracias a los donativos que se hicieron durante la crisis sanitaria, esta entidad social ha podido subsistir. "Recibimos muchos donativos durante la pandemia y nos ha permitido comprar segundos platos, platos preparados, salchichas, pescado congelado...", precisa el presidente. Han invertido unos 600.000 euros, "pero eso va a tener un final". "Nosotros nunca hemos comprado alimentos, pero los donativos nos han permitido hacerlo. Ahora vamos a frenar las compras porque sino no podremos subsistir", asevera.

Se duplican las facturas de luz del Banco de Alimentos

Por suerte, el Banco de Alimentos tiene "muy pocos gastos" de mantenimiento o estructura, aunque la luz se ha disparado. "Hemos pasado de pagar 800 a 2.000 euros, porque tenemos unas neveras muy grandes para almacenar toda la comida que nos llega", apostilla Alfaro. Gracias a los fondos europeos FEAD, el Banco está recibiendo estos días varios camiones con alimentos. Almacenarán, en total, 436.000 kilos, que serán repartidos en octubre. "Creo que es la cantidad más grande que hemos recibido nunca", detalla. Actualmente, se encuentran esperando la gran recogida de noviembre.

No obstante, el presidente del Banco de Alimentos asegura que "Aragón está mejor que otras comunidades autónomas" que tienen sus índices de pobreza disparados, como Extremadura o Castilla La Mancha, aunque "el que aquí está mal, está fatal".

Por su parte, desde Cáritas no han notado una tendencia "diferente" a la de 2021 en Zaragoza. La situación cambia en Teruel, Barbastro y Monzón, donde en verano se ha detectado que "acudía más gente que de lo normal", según el secretario técnico de la entidad, Jesús Luesma. "Probablemente este invierno haya un aumento de personas que acudan a Cáritas, pero no queremos crear alarma porque no sabemos si va a existir", expresa. Además, en la capital turolense, detalla, "ha aumentado el porcentaje de ayudas económicas para las familias" debido al aumento de los precios. "Seguramente tendrán que aumentarlo otra vez", sentencia.