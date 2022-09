Italianos en Aragón, tras las elecciones: "Se ha optado por el cambio total, ha ganado el único partido en la oposición"

"Estamos acostumbrados a votar cada dos por tres. El pueblo italiano no había elegido al Gobierno que estaba en el poder y por eso, creo yo, muchos han optado por un cambio total y el único partido que estaba en la oposición es el que ha ganado -los aliados de Hermanos de Italia en la derecha, la Liga y Forza Italia, también formaban parte de la coalición heterogénea de Mario Dragui-". Así explica Enmanuel Zecchi, dueño de un establecimiento de productos italianos en Zaragoza, el resultado de las elecciones en su país.

La coalición conservadora liderada por Giorgia Meloni, candidata del partido de extrema derecha Fratelli d'Italia (FdI, Hermanos de Italia), ha logrado una amplia victoria en las elecciones legislativas celebradas este domingo, que le permite gozar de mayoría absoluta en las dos Cámaras del Parlamento, según el 99% de los votos escrutados. Junto al partido de Meloni, que ha obtenido alrededor del 26,3% de las papeletas, también forman parte del bloque conservador la Liga de Matteo Salvini, que roza el 8,9% de los sufragios, y Forza Italia, la marca electoral de Silvio Berlusconi, que tiene que conformarse con el 8%. Estos porcentajes otorgan a la derecha margen para controlar tanto la Cámara de los Diputados como el Senado y Meloni se coloca como favorita para estar al frente del Gobierno del país. En ese caso, se convertiría en la primera jefa de Gobierno de Italia.

La gestión de la pandemia, según Zecchi, ha lastrado al Gobierno de Dragui, que cayó de manera prematura en julio. "Fueron muy estrictos durante la covid. Ni los niños podían entrenar ni los adultos podían ir a las oficinas si no tenían la vacuna. Yo creo que eso ha influido bastante porque cuando te quitan todas las libertades, al final te terminas cansando", asegura este italiano, que lleva viviendo 6 años en la capital aragonesa y votó a través de las papeletas que le llegaron por correo postal.

La afluencia a las elecciones ha bajado al 63,91%, diez puntos menos que en los últimos comicios generales, en 2018. "Yo nunca he votado en las elecciones de mi país. Es inútil porque a veces entran en el poder políticos que no han sido elegidos por el pueblo. Además, solo piensan en sus sueldos y sus jubilaciones y el ciudadano nunca es su prioridad", lamenta el napolitano Vicente Polverino, que trabaja en un restaurante italiano de Zaragoza y vive en España "por amor".

A pesar de pertenecer al amplio grupo de italianos que no han acudido a las urnas, Polverino asegura que Italia, y especialmente el sur, necesita "un cambio". "Las condiciones laborales son deplorables y lo digo porque las he sufrido en primera persona. He trabajado entre 40 y 50 horas semanales para cobrar 600 euros al mes y sin contrato", asegura. Y no es un caso aislado, apunta. "La mayoría de gente tiene este tipo de condiciones y no les queda otra opción más que vivir al día. Necesitamos que se respeten los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos", reconoce este joven de 27 años, que antes de residir en España, vivió en Londres un tiempo.

Aragonés en Italia: "Creo que la gente mayor ha votado a Meloni"

Miguel Rubio vive en Pavia, cerca de Milán, y trabaja como profesor interino y como preparador físico de un equipo de fútbol. Su pareja es italiana y hace un año decidió mudarse a este país mediterráneo. A pesar de no haber podido votar para el Gobierno del país donde reside a día de hoy, Rubio ha vivido in situ las elecciones.

"Se habla mucho de política en la calle. Recuerdo ver varios mítines en la plaza de Pavía y se llenó de gente con el partido que ha ganado. Todo el mundo se esperaba estos resultados", señala el joven de 28 años. En todo caso, asegura, la gente lo ve como algo "normal". "Al final saben que van a estar un tiempo y luego van a volver a cambiar de políticos", apunta. La realidad es que se trata del Gobierno número 68 de los últimos 76 años. Es decir, la política italiana es "muy cambiante".

"Suele pasar siempre que cuando hay un partido de izquierdas en el poder, luego entra la derecha. Y ahora en Europa hay la misma tendencia", argumenta. En su opinión, en este caso, "ha sido la gente mayor la que ha votado por el partido de Meloni". "La gente con la que he hablado es más de izquierdas y sí que están preocupados por el futuro del país", cuenta Miguel Rubio

Jorge Burgos, en Italia, durante su estancia Erasmus. HA

Por su parte, tanto Jorge Burgos como Sergio Bao Li van son durante este año alumnos Erasmus en Italia. "La mayoría de gente de mi entorno está descontenta con el resultado. Me han dicho que han ido a votar pocas personas y además, cuando un país tiene problemas, los ciudadanos suelen apostar por los populismos. Hay quienes me han dicho que están verdaderamente preocupados por el futuro del país", asegura Bao Li, que tiene 20 años y es estudiante de Medicina de la Universidad de Zaragoza.

"Me da la sensación de que aquí no se vive las elecciones como en España. No es tan intenso, el domingo parecía casi un día normal", comenta Burgos, que asegura que le sorprende que el partido de Meloni no sea considerado como "ultraderecha", tal y como se dice en otros países. "Aquí dicen que es centro derecha", señala este joven que estudia Ingeniería de Telecomunicaciones.