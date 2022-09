"La Transición ha sido la mayor y mejor obra política hecha por los españoles en siglos"

La gala de la XIX edición de los Premios Heraldo, celebrada este martes en la planta de impresión de este periódico en Villanueva de Gállego, estuvo marcada por la emoción. Emoción por la labor desarrollada por algunos de los galardonados, los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil, la Fundación Querer o el pueblo ucraniano.

Más de 200 invitados, entre los que se encontraba lo más destacado de la vida política, social, económica y deportiva de la Comunidad Autónoma, se dieron cita en las instalaciones de HERALDO para asistir a la ceremonia. Tocaba recuperar la normalidad tras la pandemia y el aforo ya fue el de las galas previas al coronavirus. Este año, además, en lugar de tres premiados había cuatro, y el pueblo ucraniano, representado en la persona de Serhii Solovei, primer secretario de la embajada en España, estuvo en la mente de todos, antes y después de que la ceremonia empezara con Cristina Suey, su voz y el lamento de su violonchelo.

Paloma de Yarza abrió el acto glosando la personalidad y los logros de los galardonados, no sin antes defender el papel que desempeña HERALDO en el Aragón actual.

"A través del papel impreso y de la web, a través de HERALDO y de los demás medios del grupo HENNEO -subrayó-, seguimos trabajando con rigor periodístico y responsabilidad social para cumplir nuestra misión de informar a los ciudadanos con una declarada voluntad de mantener la independencia informativa en defensa de los intereses de Aragón y de España".

La necesaria prudencia política

Paloma de Yarza, que recordó que la próxima semana se celebrará el 73º Congreso Mundial de Periódicos y Editores de Noticias en Zaragoza, aventuró un futuro "con confianza" para el periodismo por cuanto "la prensa libre y en igualdad es uno de los pilares de las democracias liberales". Y tuvo palabras especiales para esa cita electoral autonómica y municipal que está en el horizonte, solicitando a la clase política que vuelva "a sostenerse en un medido ejercicio de prudencia y respeto al adversario".

Señaló también los que considera principales problemas de Aragón, como los desfavorecidos económicamente, la necesidad de nuevos liderazgos, el improrrogable impulso a la lucha contra la despoblación o la necesidad de ampliar las inversiones en infraestructuras. "Existe un futuro por escribir en Aragón -aseguró-, que incrementará su valor si se cuenta con un reforzado y ordenado modelo educativo que permita que la Comunidad crezca en innovación y desarrollo tecnológico, y elevar así la capacidad que tenemos para competir en un mundo cada vez más exigente".

Javier Sada, Fernando de Yarza y Javier Lambán, momentos antes de la cena Duch/Marco/Mestre

Los primeros en recibir su premio fueron los Grupos de Rescate e Intervención en Alta Montaña de la Guardia Civil (Greim), que tienen ya 55 años de historia porque las primeras unidades de rescate se crearon en el seno del Instituto Armado en 1967. Lo recibieron de manos de Rosa María Serrano, delegada del Gobierno de Aragón, y Fernando de Yarza Mompeón, vicepresidente de HERALDO.

El general jefe de la zona de Aragón, Francisco Javier Almiñana, agradeció el galardón e inició y terminó su discurso con sendos artículos del reglamento de la Guardia Civil, aquellos que recuerdan que la Benemérita debe velar siempre por la propiedad y seguridad de todos y que lo único que debe esperar por ello es "un recuerdo de gratitud".

Rescates con mucho riesgo

Los Greim han recibido el premio a los Valores Humanos y el Conocimiento por su labor en los rescates de alta montaña. Según aseguraba el general Almiñana, "prestan un servicio con mayúsculas, imposible si no fuera por la colaboración con otras instituciones. El modelo aragonés de rescate es conocido ya en todo el mundo". Y es que desde 1967 a hoy el Grupo ha estado en vanguardia. En 1971 se comenzaron a utilizar helicópteros en los rescates, en 1984 se incorporaron perros de avalancha y cinco años más tarde los sanitarios del 061. Los Greim de Aragón realizan cada año el 45% de los rescates de toda España. Este 2022 seguramente se superarán los 500 rescates en Aragón, muchos de ellos con elevado riesgo para las vidas y la salud de quienes los realizan.

El Premio Mompeón Motos de periodismo ha recaído en Federico Jiménez Losantos. El locutor de radio, ensayista y escritor, mascarón de proa de ‘Libertad Digital’ y Esradio con su programa ‘Es la mañana de Federico’, aseguró que en toda su trayectoria informativa ha estado "peleándose con el poder, que es lo que debe hacer un periodista", aunque reconoció, emulando el título de una comedia de Lope, que :"Yo he hecho lo que he podido; Fortuna, lo que ha querido".

Recordó sus orígenes en Orihuela del Tremedal, Teruel; humildes, como hijo de un zapatero y de una maestra; y sus inicios como periodista. Recordó la canción ‘Aragón’, en la que José Antonio Labordeta se refería a Teruel como "al sur, la tierra callada", y tuvo palabras especiales para este periódico.

"HERALDO es un milagro -dijo-. No existen ya en España periódicos o grupos de información familiares, como este. Y, cuando uno hereda algo, tiene un vínculo moral que no puede romper. Por eso es tan importante la prensa regional y que en los medios se mantenga la propiedad. No puede existir libertad sin propiedad". Avanzó además, entre las risas de los asistentes, que piensa seguir informando sobre la realidad española durante muchos años. "Duraré lo que pueda, porque en periodismo, si paras, te arrolla la realidad... o desapareces. Y aviso a la competencia: mi abuela vivió hasta los 107 años".

HERALDO ha estado, desde su fundación, muy pendiente de lo que ocurre en el ámbito internacional y sus consecuencias en España y en Aragón. Por ello, este año el grupo HENNEO ha querido dar un premio especial al pueblo ucraniano, por todo lo que está sufriendo y por la valiente defensa que está haciendo de los valores europeos. Serhii Solovei, primer secretario de la embajada de Ucrania en España, recogió el premio de manos de Javier Sada, presidente de las Cortes de Aragón, e Íñigo de Yarza López-Madrazo, consejero delegado de HENNEO. Solovei que destacó que lo que está viviendo su país es "una agresión injusta, no provocada", y reveló que "cada día los misiles alcanzan las regiones de Ucrania y, de cada 20 misiles lanzados por el ejército ruso, solo uno alcanza objetivos militares, los otros 19 caen en zonas residenciales o en infraestructuras de uso civil". "Rusia se ha convertido en la mayor potencia terrorista del mundo, y hay que actuar. Rusia debe ser reconocida como un estado patrocinador del terrorismo", dijo.

Heraldo de Aragón ha entregado este martes sus premios anuales, que reconocen la labor de personas e instituciones que, con su buen hacer, se han convertido en una referencia en la comunidad aragonesa.

Según datos que maneja la embajada de Ucrania en Madrid, España ya ha acogido a 140.000 ucranianos. "Por esto estaremos siempre agradecidos -destacó Solovei-, aunque necesitamos más ayuda militar, médica y económica ante la barbarie medieval que estamos sufriendo". Y finalizó su intervención recordando unas palabras del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski: "antes, cuando mirábamos arriba, solo buscábamos el cielo azul; hoy buscamos nuestra bandera".

Pilar García de la Granja, periodista y creadora de la Fundación Querer, recibió el Premio Henneo de manos de Javier Lambán, presidente de Aragón; Francisco Serrano, presidente de Ibercaja Banco, y Fernando de Yarza López-Madrazo, presidente de HENNEO. La Fundación Querer desarrolla, con financiación privada, varios proyectos de investigación relacionados con niños que poseen necesidades educativas especiales derivadas de sus enfermedades neurológicas.

García de la Granja agradeció tanto el premio como la ayuda que ha recibido la fundación de numerosos colaboradores, desde Isidro Fainé a Paolo Vasile, pasando por Enrique Cerezo. "Este premio pone luz en niños que nadie quiere ver", aseguró, al tiempo que revelaba algunas cifras para reflexionar: "Uno de cada 70 niños nace en España con una enfermedad neurológica y una de cada dos personas que estamos aquí desarrollará alzhéimer antes del año 2050. Los niños con enfermedades neurológicas necesitan una educación especial y tienen derecho a aprender como todos". La presidenta de la Fundación Querer anunció la creación en ‘20 minutos’ de ‘Capaces’, un espacio dentro del periódico del grupo HENNEO en el que se prestará especial atención a esos niños.

Víctor Iglesias saluda a Paloma de Yarza. Al fondo, Francisco Serrano y Fernando de Yarza Duch/Marco/Mestre

Defender la democracia



El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil, el periodista Federico Jiménez Losantos, la presidenta de la Fundación Querer Pilar García de la Granja y el pueblo ucraniano recibieron los galardones.

Cerró el acto Fernando de Yarza López-Madrazo, presidente de HENNEO. Destacó la importancia de las empresas familiares ("en Aragón somos los principales generadores de empleo y riqueza", dijo), y centró buena parte de su intervención en la situación que se está viviendo en España.

"En HENNEO nos gusta decir que somos independientes pero no neutrales. Nos sentimos orgullosos de una Transición que ha sido la mayor y mejor obra política hecha por los españoles en siglos". Así, aseguró que HENNEO se guía por tres principios: la defensa de la sociedad civil libre, la lealtad a la Constitución y la monarquía y la búsqueda de igualdad entre los ciudadanos.

"Quiero renovar ante ustedes nuestro compromiso en defensa de los valores constitucionales. La democracia, especialmente cuando es atacada, toca defenderla".

La sociedad aragonesa reconoce la labor de los galardonados en los Premios HERALDO 2022

Recordó a las víctimas de ETA en Aragón, citando por su nombre a los guardias civiles y familiares muertos en atentado, y subrayó: "En HENNEO siempre vamos a estar con nuestras víctimas, porque dieron su vida por España, porque lo sacrificaron todo por defender nuestra democracia y porque, además de ser un referente moral, representan lo mejor de nuestra sociedad".